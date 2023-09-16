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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 вер, 2023 12:35
От на цю тему якраз: я зараз на пікніку біля гірського озера в 50 км від Анталії, рухаємося далі в каньйон і паралельно спілкуюся з нашою людиною в Канаді.
Скаржиться.
Вино дороге.
Я питаю: «10 CAD пляшка?»
- Ага…
- Ну-ну і надіслав (не жартую) в Торонто цитату від Воланда:
«– Совсем худо, – заключил хозяин, – что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.»
Він промовчав і відповів (цитата):
«Отель шикарен, есть завтрак + консалтинг.»
Ну хоч щось…
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akurt
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:45
akurt написав:
...............
Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.
Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.
....
А почему решили поменять Прагу на Канаду?
- з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000
Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:49
Дюрі-бачі написав:
Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.
Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс (звичайно, залежить від професії).
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:01
ЛАД написав: akurt написав:
...............
Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.
Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.
....
А почему решили поменять Прагу на Канаду?
- з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000
Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??
Три квартиры в старом фонде
Либо на периферии 3шки хорошие либо в центре 1/2К хрущёвки
Не Ленинский район однозначно
И не левый берег, хотя там тоже есть новострои и квартиры не за минималку
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 16 вер, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:02
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:
Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.
Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс (звичайно, залежить від професії
).
Подчёркнутое важно.
"близькість до роботи" втрачає сенс" для программистов и ещё для некоторых профессий (очень немногих).
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:05
Gastarbaiter Я б сказав, що дуже обмежене коло професій може працювати віддалено: ІТ, освіта, служба підтримки, юристи*... Хоча навіть в цих галузях фізичний контакт хоча б раз на тиждень підвищує продуктивність.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:08
akurt написав:
...
Називали цікаві цифри посадових окладів в університеті Лінкольна:
- викладач (українець, закінчив університет в Україні) - 80 000 фунтів на рік,
- професор університету - 120 000 фунтів на рік,
- ректор університету (не списує бюджетні кошти через Prozorro) - 300 000 фунтів на рік.
для викладачів ВНЗ нормальні оклади.
але ніхто не сказав, що ці оклади - вони ж за рахунок того, що університет заробив. тому й освіта там коштує трохи грошей
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Shaman
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:27
Shaman написав:
для викладачів ВНЗ нормальні оклади.
Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:31
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
для викладачів ВНЗ нормальні оклади.
Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.
Налоги 42%?
Вроде, многовато. Или для Испании нормально?
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:38
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
для викладачів ВНЗ нормальні оклади.
Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.
Налоги 42%?
Вроде, многовато. Или для Испании нормально?
Если наемый сотрудник то до 40%. Но туда обычно все входит, и страховки, и пенсия, и плановые медицинские осмотры для тех кому 40+. Частникам (автономо, наш ФОП) выходит около 20-30% + фиксированый взнос 200-400евро/месяц (около 10%
от зп/дохода). Из него потом пенсия высчитывается. Но страховку сам отдельно покупаешь если нужна. Тоесть +/- то на то и выходит.
П.С. Но тут есть такая классная штука как вычеты. На ведение бизнеса (у частников) + на детей + на неработающих членов семьи + на пенсионеров если они живут с тобой и тд. Тоесть каждый год ты подаешь всю эту инфу и тебе могут сделать возврат уплаченых налогов, и зачастую там можно чуть ли не половину вернуть.
Востаннє редагувалось slonomag
в Суб 16 вер, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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