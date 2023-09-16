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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1216121712181219> Додано: Суб 16 вер, 2023 12:35 От на цю тему якраз: я зараз на пікніку біля гірського озера в 50 км від Анталії, рухаємося далі в каньйон і паралельно спілкуюся з нашою людиною в Канаді.

Скаржиться.

Вино дороге.

Я питаю: «10 CAD пляшка?»

- Ага…

- Ну-ну і надіслав (не жартую) в Торонто цитату від Воланда:

«– Совсем худо, – заключил хозяин, – что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.»



Він промовчав і відповів (цитата):

«Отель шикарен, есть завтрак + консалтинг.»

Ну хоч щось… akurt

Повідомлень: 8328 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 12:45 akurt написав: ...............

Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.

Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.

.... ...............Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.....

А почему решили поменять Прагу на Канаду?



- з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000

Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора?? А почему решили поменять Прагу на Канаду?Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора?? ЛАД 2 Повідомлень: 25711 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5115 раз. Подякували: 4760 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 12:49 Дюрі-бачі написав: Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.

Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.

Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс (звичайно, залежить від професії). Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс (звичайно, залежить від професії). Gastarbaiter Повідомлень: 2751 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:01 ЛАД написав: akurt написав: ...............

Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.

Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.

.... ...............Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.....

А почему решили поменять Прагу на Канаду?



- з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000

Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора?? А почему решили поменять Прагу на Канаду?Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??

Три квартиры в старом фонде

Либо на периферии 3шки хорошие либо в центре 1/2К хрущёвки

Не Ленинский район однозначно

И не левый берег, хотя там тоже есть новострои и квартиры не за минималку Три квартиры в старом фондеЛибо на периферии 3шки хорошие либо в центре 1/2К хрущёвкиНе Ленинский район однозначноИ не левый берег, хотя там тоже есть новострои и квартиры не за минималку Востаннє редагувалось барабашов в Суб 16 вер, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 3478 З нами з: 16.06.15 Подякував: 261 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:02 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.

Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.

Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс ( звичайно, залежить від професії ). Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс ().

Подчёркнутое важно.

"близькість до роботи" втрачає сенс" для программистов и ещё для некоторых профессий (очень немногих). Подчёркнутое важно."близькість до роботи" втрачає сенс" для программистов и ещё для некоторых профессий (очень немногих). ЛАД 2 Повідомлень: 25711 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5115 раз. Подякували: 4760 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:05 Gastarbaiter Я б сказав, що дуже обмежене коло професій може працювати віддалено: ІТ, освіта, служба підтримки, юристи*... Хоча навіть в цих галузях фізичний контакт хоча б раз на тиждень підвищує продуктивність. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1396 З нами з: 29.07.22 Подякував: 199 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:08 akurt написав: ...

Називали цікаві цифри посадових окладів в університеті Лінкольна:

- викладач (українець, закінчив університет в Україні) - 80 000 фунтів на рік,

- професор університету - 120 000 фунтів на рік,

- ректор університету (не списує бюджетні кошти через Prozorro) - 300 000 фунтів на рік. ...Називали цікаві цифри посадових окладів в університеті Лінкольна:- викладач (українець, закінчив університет в Україні) - 80 000 фунтів на рік,- професор університету - 120 000 фунтів на рік,- ректор університету (не списує бюджетні кошти через Prozorro) - 300 000 фунтів на рік.

для викладачів ВНЗ нормальні оклади.



але ніхто не сказав, що ці оклади - вони ж за рахунок того, що університет заробив. тому й освіта там коштує трохи грошей для викладачів ВНЗ нормальні оклади.але ніхто не сказав, що ці оклади - вони ж за рахунок того, що університет заробив. тому й освіта там коштує трохи грошей Shaman

Повідомлень: 4219 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: для викладачів ВНЗ нормальні оклади. для викладачів ВНЗ нормальні оклади. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1396 З нами з: 29.07.22 Подякував: 199 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:31 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: для викладачів ВНЗ нормальні оклади. для викладачів ВНЗ нормальні оклади. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.

Налоги 42%?

Вроде, многовато. Или для Испании нормально? Налоги 42%?Вроде, многовато. Или для Испании нормально? ЛАД 2 Повідомлень: 25711 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5115 раз. Подякували: 4760 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:38 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: для викладачів ВНЗ нормальні оклади. для викладачів ВНЗ нормальні оклади. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.

Налоги 42%?

Вроде, многовато. Или для Испании нормально? Налоги 42%?Вроде, многовато. Или для Испании нормально?

Если наемый сотрудник то до 40%. Но туда обычно все входит, и страховки, и пенсия, и плановые медицинские осмотры для тех кому 40+. Частникам (автономо, наш ФОП) выходит около 20-30% + фиксированый взнос 200-400евро/месяц (около 10%

от зп/дохода). Из него потом пенсия высчитывается. Но страховку сам отдельно покупаешь если нужна. Тоесть +/- то на то и выходит.

П.С. Но тут есть такая классная штука как вычеты. На ведение бизнеса (у частников) + на детей + на неработающих членов семьи + на пенсионеров если они живут с тобой и тд. Тоесть каждый год ты подаешь всю эту инфу и тебе могут сделать возврат уплаченых налогов, и зачастую там можно чуть ли не половину вернуть. Если наемый сотрудник то до 40%. Но туда обычно все входит, и страховки, и пенсия, и плановые медицинские осмотры для тех кому 40+. Частникам (автономо, наш ФОП) выходит около 20-30% + фиксированый взнос 200-400евро/месяц (около 10%от зп/дохода). Из него потом пенсия высчитывается. Но страховку сам отдельно покупаешь если нужна. Тоесть +/- то на то и выходит.П.С. Но тут есть такая классная штука как вычеты. На ведение бизнеса (у частников) + на детей + на неработающих членов семьи + на пенсионеров если они живут с тобой и тд. Тоесть каждый год ты подаешь всю эту инфу и тебе могут сделать возврат уплаченых налогов, и зачастую там можно чуть ли не половину вернуть. Востаннє редагувалось slonomag в Суб 16 вер, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 369 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 67 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1216121712181219> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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