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Shaman написав:не буду сперечатися, але від медичної страховки можна відмовитися- до першого візіта до лікаря (це більше американський досвід).
В університеті не можна, там вимагають 2 рази в рік проходити "медогляд" і ще змусили робити якісь щеплення, яких в Україні не робили... Ну і щодо медицини відгук: лікарі +/- як в Україні, технічне оснащення в "райцентрі" на рівні з Києвом, але ЧЕРГИ: записуєшся на кілька місяців наперед до спеціаліста, а сімейний максимум парацетамол випише і скаже "терпіти"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав: Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.
Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.
fler написав:Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.
Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.
fler написав:"житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро
та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 14:12, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав: Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.
Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.
2к евро в месяц это аренда, коммуналка, и еда на 4х. Без кафе/ресторанов конечно, и на шмотки по скромному будет оставаться. Но прожить можно. А если на 2х, то вообще без проблем можно жить если не претендуешь каждый день в кафе ходить или снимать что-то выше среднего. Хотя конечно надо учитывать локацию, я сужу по себе (небольшой город на побережье), если речь о Мадриде, то там только аренда может все 2к съесть.
fler написав:Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.
Живе в Іспанії з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.
fler написав:"житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро
та одне житло коштує більше тисячі. А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати.
а як ви гадали - так в Європі й живуть. працювати мають й чоловік, й жінка. але загальний рівень життя вищий.
якось дивно - вона в Іспанії 10 років, а чоловік воює в Україні...
Shaman написав:якось дивно - вона в Іспанії 10 років, а чоловік воює в Україні...
Можливо я неправильно виразився: вона в Іспанії трохи більше року - поїхала на запрошення університету (брали участь в спільному проєкті Erasmus+) в липні 2022, працює з вересня 2022. Квітень - червень 2022 жила в Ужгороді, березень пересиділа в Києві в осаді. 10 років то я вказав приблизний вік її дочки. Чоловік пішов добровольцем в тероброну Києва з перших днів, досі не відпустили. Деталей не знаю, але минулого року брав участь в Харківському наступі.
Дюрі-бачі написав:.......... Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.
Налоги 42%? Вроде, многовато. Или для Испании нормально?
Если наемый сотрудник то до 40%. Но туда обычно все входит, и страховки, и пенсия, и плановые медицинские осмотры для тех кому 40+. Частникам (автономо, наш ФОП) выходит около 20-30% + фиксированый взнос 200-400евро/месяц (около 10% от зп/дохода). Из него потом пенсия высчитывается. Но страховку сам отдельно покупаешь если нужна. Тоесть +/- то на то и выходит. П.С. Но тут есть такая классная штука как вычеты. На ведение бизнеса (у частников) + на детей + на неработающих членов семьи + на пенсионеров если они живут с тобой и тд. Тоесть каждый год ты подаешь всю эту инфу и тебе могут сделать возврат уплаченых налогов, и зачастую там можно чуть ли не половину вернуть.
Спасибо, понятно. Посмотрел налоговый калькулятор https://relocate.me/net-pay-calculators/spain, который как-то выкладывал Gastarbaiter - там, действительно, при доходе 42 тыс. евро чистый доход € 2573, но там не расписано, на что уходит остальное.