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#<1 ... 1216121712181219 Додано: Суб 16 вер, 2023 13:38 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: для викладачів ВНЗ нормальні оклади. для викладачів ВНЗ нормальні оклади. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.

треба дивитися, на що витрачено цю різницю - напевне не все податки. а страховки - це витрати людини на себе, просто в нас до такого не звикли. треба дивитися, на що витрачено цю різницю - напевне не все податки. а страховки - це витрати людини на себе, просто в нас до такого не звикли. Shaman

Повідомлень: 4219 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:44 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а страховки - це витрати людини на себе а страховки - це витрати людини на себе

На себе, це якщо ти можеш відмовитись від тої страховки. А тут пенсійна, медична примусові. Не можна просто взяти і не заплатити рахунок. На себе, це якщо ти можеш відмовитись від тої страховки. А тут пенсійна, медична примусові. Не можна просто взяти і не заплатити рахунок. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1396 З нами з: 29.07.22 Подякував: 199 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:48 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а страховки - це витрати людини на себе а страховки - це витрати людини на себе

На себе, це якщо ти можеш відмовитись від тої страховки. А тут пенсійна, медична примусові. Не можна просто взяти і не заплатити рахунок. На себе, це якщо ти можеш відмовитись від тої страховки. А тут пенсійна, медична примусові. Не можна просто взяти і не заплатити рахунок.

а я вважаю, що правильно.



а то потім скиглимо - а чому пенсія така маленька, ой, а як лікуватися. а так держава створює механізми, що в рамках суспільства формує забезпечення громадян в майбутньому.



не буду сперечатися, але від медичної страховки можна відмовитися- до першого візіта до лікаря (це більше американський досвід). а я вважаю, що правильно.а то потім скиглимо - а чому пенсія така маленька, ой, а як лікуватися. а так держава створює механізми, що в рамках суспільства формує забезпечення громадян в майбутньому.не буду сперечатися, але від медичної страховки можна відмовитися- до першого візіта до лікаря (це більше американський досвід). Shaman

Повідомлень: 4219 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: не буду сперечатися, але від медичної страховки можна відмовитися- до першого візіта до лікаря (це більше американський досвід). не буду сперечатися, але від медичної страховки можна відмовитися- до першого візіта до лікаря (це більше американський досвід).

В університеті не можна, там вимагають 2 рази в рік проходити "медогляд" і ще змусили робити якісь щеплення, яких в Україні не робили...

Ну і щодо медицини відгук: лікарі +/- як в Україні, технічне оснащення в "райцентрі" на рівні з Києвом, але ЧЕРГИ : записуєшся на кілька місяців наперед до спеціаліста, а сімейний максимум парацетамол випише і скаже "терпіти" В університеті не можна, там вимагають 2 рази в рік проходити "медогляд" і ще змусили робити якісь щеплення, яких в Україні не робили...Ну і щодо медицини відгук: лікарі +/- як в Україні, технічне оснащення в "райцентрі" на рівні з Києвом, але: записуєшся на кілька місяців наперед до спеціаліста, а сімейний максимум парацетамол випише і скаже "терпіти" Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 13:59, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1396 З нами з: 29.07.22 Подякував: 199 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 13:57 Дюрі-бачі написав: Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.

Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл. Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл. fler

Повідомлень: 4243 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1156 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 14:01 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл. Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.

Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.

fler написав: "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати. Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 14:12, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1396 З нами з: 29.07.22 Подякував: 199 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 14:07 fler написав: Дюрі-бачі написав: Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.

Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл. Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.

2к евро в месяц это аренда, коммуналка, и еда на 4х. Без кафе/ресторанов конечно, и на шмотки по скромному будет оставаться. Но прожить можно. А если на 2х, то вообще без проблем можно жить если не претендуешь каждый день в кафе ходить или снимать что-то выше среднего. Хотя конечно надо учитывать локацию, я сужу по себе (небольшой город на побережье), если речь о Мадриде, то там только аренда может все 2к съесть. 2к евро в месяц это аренда, коммуналка, и еда на 4х. Без кафе/ресторанов конечно, и на шмотки по скромному будет оставаться. Но прожить можно. А если на 2х, то вообще без проблем можно жить если не претендуешь каждый день в кафе ходить или снимать что-то выше среднего. Хотя конечно надо учитывать локацию, я сужу по себе (небольшой город на побережье), если речь о Мадриде, то там только аренда может все 2к съесть. slonomag Повідомлень: 369 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 14:13 Дюрі-бачі написав: fler написав: Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл. Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.

Живе в Іспанії з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.

fler написав: "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро та одне житло коштує більше тисячі. А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати. Живе в Іспанії з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.та одне житло коштує більше тисячі. А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати.

а як ви гадали - так в Європі й живуть. працювати мають й чоловік, й жінка. але загальний рівень життя вищий.



якось дивно - вона в Іспанії 10 років, а чоловік воює в Україні... а як ви гадали - так в Європі й живуть. працювати мають й чоловік, й жінка. але загальний рівень життя вищий.якось дивно - вона в Іспанії 10 років, а чоловік воює в Україні... Shaman

Повідомлень: 4219 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: якось дивно - вона в Іспанії 10 років, а чоловік воює в Україні... якось дивно - вона в Іспанії 10 років, а чоловік воює в Україні...

Можливо я неправильно виразився: вона в Іспанії трохи більше року - поїхала на запрошення університету (брали участь в спільному проєкті Erasmus+) в липні 2022, працює з вересня 2022. Квітень - червень 2022 жила в Ужгороді, березень пересиділа в Києві в осаді.

10 років то я вказав приблизний вік її дочки.

Чоловік пішов добровольцем в тероброну Києва з перших днів, досі не відпустили. Деталей не знаю, але минулого року брав участь в Харківському наступі. Можливо я неправильно виразився: вона в Іспанії трохи більше року - поїхала на запрошення університету (брали участь в спільному проєкті Erasmus+) в липні 2022, працює з вересня 2022. Квітень - червень 2022 жила в Ужгороді, березень пересиділа в Києві в осаді.10 років то я вказав приблизний вік її дочки.Чоловік пішов добровольцем в тероброну Києва з перших днів, досі не відпустили. Деталей не знаю, але минулого року брав участь в Харківському наступі. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1396 З нами з: 29.07.22 Подякував: 199 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 14:32 slonomag написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ..........

Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць. ..........Та нормальны оклади, але питання в податках: одна колега так підписала контракт в Іспанії за 45 тис. євро в рік, а на руках залишається трохи більше 2000 євро на місяць.

Налоги 42%?

Вроде, многовато. Или для Испании нормально? Налоги 42%?Вроде, многовато. Или для Испании нормально?

Если наемый сотрудник то до 40%. Но туда обычно все входит, и страховки, и пенсия, и плановые медицинские осмотры для тех кому 40+. Частникам (автономо, наш ФОП) выходит около 20-30% + фиксированый взнос 200-400евро/месяц (около 10%

от зп/дохода). Из него потом пенсия высчитывается. Но страховку сам отдельно покупаешь если нужна. Тоесть +/- то на то и выходит.

П.С. Но тут есть такая классная штука как вычеты. На ведение бизнеса (у частников) + на детей + на неработающих членов семьи + на пенсионеров если они живут с тобой и тд. Тоесть каждый год ты подаешь всю эту инфу и тебе могут сделать возврат уплаченых налогов, и зачастую там можно чуть ли не половину вернуть. Если наемый сотрудник то до 40%. Но туда обычно все входит, и страховки, и пенсия, и плановые медицинские осмотры для тех кому 40+. Частникам (автономо, наш ФОП) выходит около 20-30% + фиксированый взнос 200-400евро/месяц (около 10%от зп/дохода). Из него потом пенсия высчитывается. Но страховку сам отдельно покупаешь если нужна. Тоесть +/- то на то и выходит.П.С. Но тут есть такая классная штука как вычеты. На ведение бизнеса (у частников) + на детей + на неработающих членов семьи + на пенсионеров если они живут с тобой и тд. Тоесть каждый год ты подаешь всю эту инфу и тебе могут сделать возврат уплаченых налогов, и зачастую там можно чуть ли не половину вернуть.

Спасибо, понятно.

Посмотрел налоговый калькулятор https://relocate.me/net-pay-calculators/spain , который как-то выкладывал Gastarbaiter - там, действительно, при доходе 42 тыс. евро чистый доход € 2573, но там не расписано, на что уходит остальное. Спасибо, понятно.Посмотрел налоговый калькулятор, который как-то выкладывал- там, действительно, при доходе 42 тыс. евро чистый доход € 2573, но там не расписано, на что уходит остальное. ЛАД 2 Повідомлень: 25711 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5115 раз. Подякували: 4760 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1216121712181219 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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