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fler написав:Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.
Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.
fler написав:"житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро
та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати.
Тепер зрозуміло. Я була в Більбао майже 10 років тому, це чудове місто, найрозвинене в Іспанії у плані науки та високих технологій. Думаю, що ваша колега дійсно б не вижила там на одну свою зарплату ще й з дочкою-підлітком. Єдине, що викликає у мене питання - це те, що вона витрачає гроші чоловіка, який на війні. Раптом він отримає поранення (не дай Бог) - грошей на лікування в сім'ї може бути недостатньо, його самого може треба буде доглядати і як тоді вижити в Іспанії? Жінка, очевидно, про це не думає...