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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1217121812191220
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:23

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.

Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.
  fler написав:"житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро
та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати.

Тепер зрозуміло. Я була в Більбао майже 10 років тому, це чудове місто, найрозвинене в Іспанії у плані науки та високих технологій. Думаю, що ваша колега дійсно б не вижила там на одну свою зарплату ще й з дочкою-підлітком. Єдине, що викликає у мене питання - це те, що вона витрачає гроші чоловіка, який на війні. Раптом він отримає поранення (не дай Бог) - грошей на лікування в сім'ї може бути недостатньо, його самого може треба буде доглядати і як тоді вижити в Іспанії? Жінка, очевидно, про це не думає...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:45

Посмотрел здесь - https://housinganywhere.com/ru/s/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE--%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?categories=studio-for-rent&categories=apartment-for-rent&bills=included&sorting=lowToHigh - цены на квартиры в Бильбао.
Вместе с коммунальными предложения от 915 (студия) и 1000 (квартира) до 2000 (макс. - 2822).
Посмотрел фото - за 1000 весьма неплохие, причём, их не мало. В Бильбао не был, так что районами не поинтересовался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:51

Re: Еміграція, заробітчанство

Я как-то писал про семью из Закарпатья.
Ну, папа - экс офисный работник, сейчас сантехник без лицензии на 40 долларах в час.
Теперь насчет мамы. Мама уже тут родила ребенка, некоторое время сидела с ней, лет до 3-х.
Недавно с ней разговаривал, некоторые уточнения. Не все уж складывается, так как на ходу разговор был.
В Украине она, оказывается, так и не закончила университет, некоторое время пыталась, даже ездила туда-сюда.
Английский импрувила - ходила на бесплатные курсы при гуманитарной организации (по опыту скажу, что это "ниочем") и занималась с репетитором за 20 долларов в час.
Потом пошла на курсы quickbooks (это бухгалтерская программа, которой тут все пользуются) при сити-каледже. После окончания, устроилась бухгалтером на "русскую" фирму на Брайтоне и год там проработала. 20 долларов в час. Никаких бенефитов. Даже сикдейз.
После этого, через Индид, нашла работу в американской компании на 35 долларов в час + бенефиты (и сикдейз и отпуск и страховка и 401К и Х2 в праздничные дни (тут их довольно много и становится все больше)).
Итак, семья, около 30 лет обоим, семейный доход 35+40, это около 150 куе в год, уже 3 года платят мортгидж за квартиру (купили убитую после бабушки, буквально, сделали приличный как для США ремонт. 300 куе), в семье А4 и спринтер мужа для работы.
Она в США на год дольше мужа, он потом приехал. То есть. где-то 8-9 лет.
Что там кто писал, что эмигрантам ничего не светит? И даже своим жильем не обзавестись? И даже в ипотеку?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:57

rjkz
Что такое сикдейз?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:13

ЛАД Лікарняний
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:41

  ЛАД написав:
- з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000

Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??

Странный вопрос.
Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры?
akurt
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