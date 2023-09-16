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fler написав:Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.
Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.
fler написав:"житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро
та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати.
Тепер зрозуміло. Я була в Більбао майже 10 років тому, це чудове місто, найрозвинене в Іспанії у плані науки та високих технологій. Думаю, що ваша колега дійсно б не вижила там на одну свою зарплату ще й з дочкою-підлітком. Єдине, що викликає у мене питання - це те, що вона витрачає гроші чоловіка, який на війні. Раптом він отримає поранення (не дай Бог) - грошей на лікування в сім'ї може бути недостатньо, його самого може треба буде доглядати і як тоді вижити в Іспанії? Жінка, очевидно, про це не думає...
Я как-то писал про семью из Закарпатья. Ну, папа - экс офисный работник, сейчас сантехник без лицензии на 40 долларах в час. Теперь насчет мамы. Мама уже тут родила ребенка, некоторое время сидела с ней, лет до 3-х. Недавно с ней разговаривал, некоторые уточнения. Не все уж складывается, так как на ходу разговор был. В Украине она, оказывается, так и не закончила университет, некоторое время пыталась, даже ездила туда-сюда. Английский импрувила - ходила на бесплатные курсы при гуманитарной организации (по опыту скажу, что это "ниочем") и занималась с репетитором за 20 долларов в час. Потом пошла на курсы quickbooks (это бухгалтерская программа, которой тут все пользуются) при сити-каледже. После окончания, устроилась бухгалтером на "русскую" фирму на Брайтоне и год там проработала. 20 долларов в час. Никаких бенефитов. Даже сикдейз. После этого, через Индид, нашла работу в американской компании на 35 долларов в час + бенефиты (и сикдейз и отпуск и страховка и 401К и Х2 в праздничные дни (тут их довольно много и становится все больше)). Итак, семья, около 30 лет обоим, семейный доход 35+40, это около 150 куе в год, уже 3 года платят мортгидж за квартиру (купили убитую после бабушки, буквально, сделали приличный как для США ремонт. 300 куе), в семье А4 и спринтер мужа для работы. Она в США на год дольше мужа, он потом приехал. То есть. где-то 8-9 лет. Что там кто писал, что эмигрантам ничего не светит? И даже своим жильем не обзавестись? И даже в ипотеку?
барабашов написав:Три квартиры в старом фонде Либо на периферии 3шки хорошие либо в центре 1/2К хрущёвки Не Ленинский район однозначно И не левый берег, хотя там тоже есть новострои и квартиры не за минималку
Совсем не угадали: - одна внизу Кирова (новое название не знаю); - одна на Титова (новое название не знаю); - одна на Подстанции в ЖК кажется «Звездный» называется. Если вам не нравится цена в 12 000, то я сильно подробно в кошелек не заглядывал. Прикольно только то, что беженцы в UK тратят именно эти деньги. Фунты складируют. Там тоже прикольно: нельзя не тратить фунты, а то отберут. Кстати, с UK нельзя выезжать больше, чем на 28 дней подряд.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 вер, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.