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#<1 ... 1218121912201221> Додано: Суб 16 вер, 2023 15:23 Дюрі-бачі написав: fler написав: Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл. Якщо вона працює дистанційно (з України), то ок, а якщо живе в Іспанії, то трохи більше 2000 євро на місяць це не багато, тому що витрати "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро, якщо вона сповідує нормальний спосіб життя, а не flyman-стайл.

Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.

fler написав: "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро "житло+їжа+інші потреби" з'їдять понад 1000 євро та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати. Живе в Більбао з дочкою ~10 років. Не знаю як би вижила на одну зарплату, а так із заплатою чоловіка, який з перших днів вторгнення на фронті, наче все в неї ок.та одне житло коштує більше тисячі (з комуналкою до 1,5k). А після влаштування на роботу із студентського гуртожитку, де вони раніше жили, попросили виїхати.

Тепер зрозуміло. Я була в Більбао майже 10 років тому, це чудове місто, найрозвинене в Іспанії у плані науки та високих технологій. Думаю, що ваша колега дійсно б не вижила там на одну свою зарплату ще й з дочкою-підлітком. Єдине, що викликає у мене питання - це те, що вона витрачає гроші чоловіка, який на війні. Раптом він отримає поранення (не дай Бог) - грошей на лікування в сім'ї може бути недостатньо, його самого може треба буде доглядати і як тоді вижити в Іспанії? Жінка, очевидно, про це не думає... Тепер зрозуміло. Я була в Більбао майже 10 років тому, це чудове місто, найрозвинене в Іспанії у плані науки та високих технологій. Думаю, що ваша колега дійсно б не вижила там на одну свою зарплату ще й з дочкою-підлітком. Єдине, що викликає у мене питання - це те, що вона витрачає гроші чоловіка, який на війні. Раптом він отримає поранення (не дай Бог) - грошей на лікування в сім'ї може бути недостатньо, його самого може треба буде доглядати і як тоді вижити в Іспанії? Жінка, очевидно, про це не думає... fler

Повідомлень: 4246 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1156 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 15:45 https://housinganywhere.com/ru/s/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE--%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?categories=studio-for-rent&categories=apartment-for-rent&bills=included&sorting=lowToHigh - цены на квартиры в Бильбао.

Вместе с коммунальными предложения от 915 (студия) и 1000 (квартира) до 2000 (макс. - 2822).

Посмотрел фото - за 1000 весьма неплохие, причём, их не мало. В Бильбао не был, так что районами не поинтересовался. Посмотрел здесь -- цены на квартиры в Бильбао.Вместе с коммунальными предложения от 915 (студия) и 1000 (квартира) до 2000 (макс. - 2822).Посмотрел фото - за 1000 весьма неплохие, причём, их не мало. В Бильбао не был, так что районами не поинтересовался. ЛАД 2 Повідомлень: 25721 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5115 раз. Подякували: 4761 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 16:51 Re: Еміграція, заробітчанство Я как-то писал про семью из Закарпатья.

Ну, папа - экс офисный работник, сейчас сантехник без лицензии на 40 долларах в час.

Теперь насчет мамы. Мама уже тут родила ребенка, некоторое время сидела с ней, лет до 3-х.

Недавно с ней разговаривал, некоторые уточнения. Не все уж складывается, так как на ходу разговор был.

В Украине она, оказывается, так и не закончила университет, некоторое время пыталась, даже ездила туда-сюда.

Английский импрувила - ходила на бесплатные курсы при гуманитарной организации (по опыту скажу, что это "ниочем") и занималась с репетитором за 20 долларов в час.

Потом пошла на курсы quickbooks (это бухгалтерская программа, которой тут все пользуются) при сити-каледже. После окончания, устроилась бухгалтером на "русскую" фирму на Брайтоне и год там проработала. 20 долларов в час. Никаких бенефитов. Даже сикдейз.

После этого, через Индид, нашла работу в американской компании на 35 долларов в час + бенефиты (и сикдейз и отпуск и страховка и 401К и Х2 в праздничные дни (тут их довольно много и становится все больше)).

Итак, семья, около 30 лет обоим, семейный доход 35+40, это около 150 куе в год, уже 3 года платят мортгидж за квартиру (купили убитую после бабушки, буквально, сделали приличный как для США ремонт. 300 куе), в семье А4 и спринтер мужа для работы.

Она в США на год дольше мужа, он потом приехал. То есть. где-то 8-9 лет.

Что там кто писал, что эмигрантам ничего не светит? И даже своим жильем не обзавестись? И даже в ипотеку? rjkz

Повідомлень: 15399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7950 раз. Подякували: 4856 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 16:57 rjkz

Что такое сикдейз? ЛАД 2 Повідомлень: 25721 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5115 раз. Подякували: 4761 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 17:13 ЛАД Лікарняний Дюрі-бачі

Повідомлень: 1409 З нами з: 29.07.22 Подякував: 201 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 17:41 ЛАД написав: - з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000

Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора?? Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??

Странный вопрос.

Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры? Странный вопрос.Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры? akurt

Повідомлень: 8332 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 17:46 барабашов написав: Три квартиры в старом фонде

Либо на периферии 3шки хорошие либо в центре 1/2К хрущёвки

Не Ленинский район однозначно

И не левый берег, хотя там тоже есть новострои и квартиры не за минималку Три квартиры в старом фондеЛибо на периферии 3шки хорошие либо в центре 1/2К хрущёвкиНе Ленинский район однозначноИ не левый берег, хотя там тоже есть новострои и квартиры не за минималку



Совсем не угадали:

- одна внизу Кирова (новое название не знаю);

- одна на Титова (новое название не знаю);

- одна на Подстанции в ЖК кажется «Звездный» называется.

Если вам не нравится цена в 12 000, то я сильно подробно в кошелек не заглядывал.

Прикольно только то, что беженцы в UK тратят именно эти деньги. Фунты складируют.

Там тоже прикольно: нельзя не тратить фунты, а то отберут.

Кстати, с UK нельзя выезжать больше, чем на 28 дней подряд. Совсем не угадали:- одна внизу Кирова (новое название не знаю);- одна на Титова (новое название не знаю);- одна на Подстанции в ЖК кажется «Звездный» называется.Если вам не нравится цена в 12 000, то я сильно подробно в кошелек не заглядывал.Прикольно только то, что беженцы в UK тратят именно эти деньги. Фунты складируют.Там тоже прикольно: нельзя не тратить фунты, а то отберут.Кстати, с UK нельзя выезжать больше, чем на 28 дней подряд. Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 вер, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8332 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 17:47 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры? Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры?

ті, що не прогулюються по набережній Анталії, вочевидь ті, що не прогулюються по набережній Анталії, вочевидь Faceless

Модератор Повідомлень: 33761 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1399 раз. Подякували: 7826 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 17:50 Дякую, що зацінили мою «шутку юмора», але це саме ці пенсіонери. Прилетіли на 3 тижня в Анталію прямим рейсом з UK. akurt

Повідомлень: 8332 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 17:52 akurt написав: ЛАД написав: - з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000

Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора?? Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??

Странный вопрос.

Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры? Странный вопрос.Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры?

Вы хорошего мнения об укр. пенсионерах. Очень хорошего. Вы хорошего мнения об укр. пенсионерах. Очень хорошего. ЛАД 2 Повідомлень: 25721 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5115 раз. Подякували: 4761 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1218121912201221> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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