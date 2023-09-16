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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 вер, 2023 17:59
ЛАД написав:
А почему решили поменять Прагу на Канаду?
Классный вопрос. Я как-то им не задевался, потому прямо сейчас сделал запрос в Прагу; вот цитаты диалога:
- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?
- не має жодної перспективи для дітей і себе…
- Ну невже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?
- це для тих хто нічого не бачив я проробив в більш як пів європи то маю порівння…
І далі:
- до Німеччини їм дуже далеко… тут можна їхати сам робити як віл - то щось заробиш, але коли діти з тобою то просто відбуваєш термін а для дітей (0)
Наведено цитати.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 16 вер, 2023 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:00
Дюрі-бачі написав:ЛАД
Лікарняний
Дякую.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:03
akurt написав: ЛАД написав:
А почему решили поменять Прагу на Канаду?
Классный вопрос. Я как-то им не задевался, потому прямо сейчас сделал запрос в Прагу; вот цитаты диалога:
- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?
- не має жодної перспективи для дітей і себе…
- Ну невже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?
- це для тих хто нічого не бачив я проробив в більш як пів європи то маю порівння…
І далі:
- до Німеччини їм дуже далеко… тут можна їхати сам робити як віл - то щось заробиш, але коли діти з тобою то просто відбуваєш термін а для дітей (0)
Наведено цитати.
Интересное мнение. Спасибо.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:07
akurt написав:
- не має жодної перспективи для дітей і себе…
Дуже неочікуване твердження. Особливо на фоні десятків знайомих які емігрували саме в в Чехію. І в переважної більшості відгуки значно позитивніші ніж про Польщу, Словакію, Канаду. Особливо всі відзначали як + це можливість знайти роботу і на медицину скарг значно менше ніж в інших країнах...
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:21
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
- не має жодної перспективи для дітей і себе…
Дуже неочікуване твердження. Особливо на фоні десятків знайомих які емігрували саме в в Чехію. І в переважної більшості відгуки значно позитивніші ніж про Польщу, Словакію, Канаду. Особливо всі відзначали як + це можливість знайти роботу і медицину...
На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой.
В бытность, когда я рассматривал Канаду как вариант, у меня сложилось впечатление, что работы там навалом.
Другое дело, что зарплаты там значительно ниже чем в США, но...не думаю...соверешенно не думаю, что уровень зарплат в Канаде ниже чем в Германии и уж тем более, если говорить о Чехии.
Но, понятное дело, что стартовая работа для большинства ньюкамеров врядли будет в "МВФ" (с).
Начинают с чего-то простого, обрастая нетворкингом, импрувя лангуаге и получая какие-то местные сертификаты/дипломы и тд.
А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции.
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rjkz
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:21
rjkz написав:
...
Итак, семья, около 30 лет обоим, семейный доход 35+40, это около 150 куе в год, уже 3 года платят мортгидж за квартиру (купили убитую после бабушки, буквально, сделали приличный как для США ремонт. 300 куе), в семье А4 и спринтер мужа для работы.
Она в США на год дольше мужа, он потом приехал. То есть. где-то 8-9 лет.
Что там кто писал, что эмигрантам ничего не светит? И даже своим жильем не обзавестись? И даже в ипотеку?
я казав. й буду казати. бо ви свідомо чи ні опускаєте важливі подробиці.
коли люди, як в вашому прикладі потрапили до США в 20 років - питань немає. й то, чому не скористалися можливістю безкоштовного навчання? заробляли б більше. як потрапили до США, взагалі не прийнято питати
(хіба що грінкард).
а скільки ще платити мортгидж? років 20-30? 300 куо за квартиру в НЙ - я так розумію, це дуже дешево. а зп 6-7 куо - не дуже багато. й перспективи - в нього - отримати ліцензію. в неї - навіть не знаю, без вищої освіти.
тому якщо вам 20-30 років - то вперед, якщо є мова та можливість легально потрапити до країни. а коли вам 40+ й ви чогось досягли, особливо в спеціальностях, які не котуються за кордоном - то питання відкрите. а якщо вам 40+ й людина нічого не досягла - то не певен, що в неї вдасться за кордоном.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:39
ЛАД написав: akurt написав:
Странный вопрос.
Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры?
Вы хорошего мнения об укр. пенсионерах. Очень хорошего.
Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов.
"...но истина дороже"(с)
Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.
"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)
Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе".
Даже те пенсионеры, которые имеют арендную недвижимость, или получили ее в наследство или занимали должности, которые приносили "нетрудовые доходы" (в данном случае я подразумеваю коррупцию).
Я таких случаев видел множество перед глазами - и мои и жены родственники и родственники друзей.
Если ничего не предпринимать в украинских реалиях, а просто "ходить на работу", то никаких " 3 квартир под арендой" не будет.
Есть знакомые, которых чуть не силой сняли с насиженного места и вытолкнули в развитую страну, заниматься ровно тем-же, чем они занимались в Украине.
10 лет работы вылились в покупку и ремонт+техника+мебель новостроя 3к почти 100м2.
Остальные деньги разошлись на 2 поездки на отдых за границей и были проедены.
При этом 2к хрущ стоит пустой уже скоро 15 лет. МЕнталитет "советского человека" не дает пустить его в аренду.
Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.
Могу долго продолжать в том-же духе.
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rjkz
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:58
rjkz написав:
На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой.
Знайомі які повернулись з Канади в Чехію казали про ключову відмінність: в Чехії будинок, школа і робота все в межах 10 хв ходи від "електрички". А в Канаді так і не знайшли роботу поруч зі школою і квартирою, хороша робота може бути навіть в сусідньому місті...
Ну і з дипломами проблема: в Канаді навіть на СТО диплом просили, бо інакше ЗП суттєво нижча.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 19:03
Shaman написав:
тому якщо вам 20-30 років - то вперед, якщо є мова та можливість легально потрапити до країни.
Про студентку на минулій сторінці написав. Не очікував її знову в Україні побачити, але й таке буває, що в 22 роки "люди навколо не ті"
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Додано: Суб 16 вер, 2023 19:09
rjkz написав:
Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.
"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)
Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе".
Проблема современных пенсионеров в Украине только в том, что такой образ жизни становится проблемой.
И дело тут совсем не в советском менталитете. Подавляющее большинство населения всего мира ходит на работу и сидит на попе ровно. И это не становится проблемой.
Насколько я знаю, по состоянию на пару лет тому назад средняя зарплата в США составляла 52К в год. Это значит, что более половины населения имеют доход меньше этой суммы. Они ходят на работу, ведут скромный образ жизни и вполне счастливы. Если они почитают наш форум с нашими представлениями о достойном доходе, они долго будут крутить пальцем у виска (или как там у вас это изображают).
rjkz написав:
А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции.
Я никогда не пробовал эмигрантского хлеба, но опыт общения и наблюдения позволяют мне добавить еще более важную причину - неготовность принять чужую систему ценностей.
По моим наблюдениям, а они касаются, в основном, США, наши эмигранты расслабляются и начинают жить, когда понимают, что смысл жизни не в том, чтобы дом был выше, чем у соседа, а машина дороже, чем у соседа. Тогда люди начинают трезво оценивать свои потребности и оказывается, что у них давно есть все, что нужно, и даже больше. Только понимание это приходит через много лет, да и то не ко всем.
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