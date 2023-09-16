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#<1 ... 1219122012211222> Додано: Суб 16 вер, 2023 17:59 ЛАД написав: А почему решили поменять Прагу на Канаду?

А почему решили поменять Прагу на Канаду?

Классный вопрос. Я как-то им не задевался, потому прямо сейчас сделал запрос в Прагу; вот цитаты диалога:

- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?

- не має жодної перспективи для дітей і себе…

- Ну невже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?

- це для тих хто нічого не бачив я проробив в більш як пів європи то маю порівння…

І далі:

- до Німеччини їм дуже далеко… тут можна їхати сам робити як віл - то щось заробиш, але коли діти з тобою то просто відбуваєш термін а для дітей (0)



Наведено цитати. Классный вопрос. Я как-то им не задевался, потому прямо сейчас сделал запрос в Прагу; вот цитаты диалога:- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?- не має жодної перспективи для дітей і себе…- Ну невже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?- це для тих хто нічого не бачив я проробив в більш як пів європи то маю порівння…І далі:- до Німеччини їм дуже далеко… тут можна їхати сам робити як віл - то щось заробиш, але коли діти з тобою то просто відбуваєш термін а для дітей (0)Наведено цитати. Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 вер, 2023 18:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8332 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 18:00 Дюрі-бачі написав: ЛАД Лікарняний Лікарняний

Дякую. Дякую. ЛАД 2 Повідомлень: 25723 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 18:03 akurt написав: ЛАД написав: А почему решили поменять Прагу на Канаду?

А почему решили поменять Прагу на Канаду?

Классный вопрос. Я как-то им не задевался, потому прямо сейчас сделал запрос в Прагу; вот цитаты диалога:

- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?

- не має жодної перспективи для дітей і себе…

- Ну невже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?

- це для тих хто нічого не бачив я проробив в більш як пів європи то маю порівння…

І далі:

- до Німеччини їм дуже далеко… тут можна їхати сам робити як віл - то щось заробиш, але коли діти з тобою то просто відбуваєш термін а для дітей (0)



Наведено цитати. Классный вопрос. Я как-то им не задевался, потому прямо сейчас сделал запрос в Прагу; вот цитаты диалога:- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?- не має жодної перспективи для дітей і себе…- Ну невже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?- це для тих хто нічого не бачив я проробив в більш як пів європи то маю порівння…І далі:- до Німеччини їм дуже далеко… тут можна їхати сам робити як віл - то щось заробиш, але коли діти з тобою то просто відбуваєш термін а для дітей (0)Наведено цитати.

Интересное мнение. Спасибо. Интересное мнение. Спасибо. ЛАД 2 Повідомлень: 25723 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 18:07 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - не має жодної перспективи для дітей і себе… - не має жодної перспективи для дітей і себе…

Дуже неочікуване твердження. Особливо на фоні десятків знайомих які емігрували саме в в Чехію. І в переважної більшості відгуки значно позитивніші ніж про Польщу, Словакію, Канаду. Особливо всі відзначали як + це можливість знайти роботу і на медицину скарг значно менше ніж в інших країнах... Дуже неочікуване твердження. Особливо на фоні десятків знайомих які емігрували саме в в Чехію. І в переважної більшості відгуки значно позитивніші ніж про Польщу, Словакію, Канаду. Особливо всі відзначали як + це можливість знайти роботу і на медицину скарг значно менше ніж в інших країнах... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1410 З нами з: 29.07.22 Подякував: 203 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 18:21 Дюрі-бачі написав: akurt написав: - не має жодної перспективи для дітей і себе… - не має жодної перспективи для дітей і себе…

Дуже неочікуване твердження. Особливо на фоні десятків знайомих які емігрували саме в в Чехію. І в переважної більшості відгуки значно позитивніші ніж про Польщу, Словакію, Канаду. Особливо всі відзначали як + це можливість знайти роботу і медицину... Дуже неочікуване твердження. Особливо на фоні десятків знайомих які емігрували саме в в Чехію. І в переважної більшості відгуки значно позитивніші ніж про Польщу, Словакію, Канаду. Особливо всі відзначали як + це можливість знайти роботу і медицину...



На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой.

В бытность, когда я рассматривал Канаду как вариант, у меня сложилось впечатление, что работы там навалом.

Другое дело, что зарплаты там значительно ниже чем в США, но...не думаю...соверешенно не думаю, что уровень зарплат в Канаде ниже чем в Германии и уж тем более, если говорить о Чехии.

Но, понятное дело, что стартовая работа для большинства ньюкамеров врядли будет в "МВФ" (с).

Начинают с чего-то простого, обрастая нетворкингом, импрувя лангуаге и получая какие-то местные сертификаты/дипломы и тд.

А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции. На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой.В бытность, когда я рассматривал Канаду как вариант, у меня сложилось впечатление, что работы там навалом.Другое дело, что зарплаты там значительно ниже чем в США, но...не думаю...соверешенно не думаю, что уровень зарплат в Канаде ниже чем в Германии и уж тем более, если говорить о Чехии.Но, понятное дело, что стартовая работа для большинства ньюкамеров врядли будет в "МВФ" (с).Начинают с чего-то простого, обрастая нетворкингом, импрувя лангуаге и получая какие-то местные сертификаты/дипломы и тд.А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции. rjkz

Повідомлень: 15399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7950 раз. Подякували: 4856 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 18:21 rjkz написав: ...

Итак, семья, около 30 лет обоим, семейный доход 35+40, это около 150 куе в год, уже 3 года платят мортгидж за квартиру (купили убитую после бабушки, буквально, сделали приличный как для США ремонт. 300 куе), в семье А4 и спринтер мужа для работы.

Она в США на год дольше мужа, он потом приехал. То есть. где-то 8-9 лет.

Что там кто писал, что эмигрантам ничего не светит? И даже своим жильем не обзавестись? И даже в ипотеку? ...Итак, семья, около 30 лет обоим, семейный доход 35+40, это около 150 куе в год, уже 3 года платят мортгидж за квартиру (купили убитую после бабушки, буквально, сделали приличный как для США ремонт. 300 куе), в семье А4 и спринтер мужа для работы.Она в США на год дольше мужа, он потом приехал. То есть. где-то 8-9 лет.Что там кто писал, что эмигрантам ничего не светит? И даже своим жильем не обзавестись? И даже в ипотеку?

я казав. й буду казати. бо ви свідомо чи ні опускаєте важливі подробиці.



коли люди, як в вашому прикладі потрапили до США в 20 років - питань немає. й то, чому не скористалися можливістю безкоштовного навчання? заробляли б більше. як потрапили до США, взагалі не прийнято питати (хіба що грінкард).



а скільки ще платити мортгидж? років 20-30? 300 куо за квартиру в НЙ - я так розумію, це дуже дешево. а зп 6-7 куо - не дуже багато. й перспективи - в нього - отримати ліцензію. в неї - навіть не знаю, без вищої освіти.



тому якщо вам 20-30 років - то вперед, якщо є мова та можливість легально потрапити до країни. а коли вам 40+ й ви чогось досягли, особливо в спеціальностях, які не котуються за кордоном - то питання відкрите. а якщо вам 40+ й людина нічого не досягла - то не певен, що в неї вдасться за кордоном. я казав. й буду казати. бо ви свідомо чи ні опускаєте важливі подробиці.коли люди, як в вашому прикладі потрапили до США в 20 років - питань немає. й то, чому не скористалися можливістю безкоштовного навчання? заробляли б більше. як потрапили до США, взагалі не прийнято питати(хіба що грінкард).а скільки ще платити мортгидж? років 20-30? 300 куо за квартиру в НЙ - я так розумію, це дуже дешево. а зп 6-7 куо - не дуже багато. й перспективи - в нього - отримати ліцензію. в неї - навіть не знаю, без вищої освіти.тому якщо вам 20-30 років - то вперед, якщо є мова та можливість легально потрапити до країни. а коли вам 40+ й ви чогось досягли, особливо в спеціальностях, які не котуються за кордоном - то питання відкрите. а якщо вам 40+ й людина нічого не досягла - то не певен, що в неї вдасться за кордоном. Shaman

Повідомлень: 4224 З нами з: 29.09.19 Подякував: 493 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 18:39 ЛАД написав: akurt написав: Странный вопрос.

Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры? Странный вопрос.Какой украинский пенсионер к выходу на пенсию не имеет под сдачу 3 (три) квартиры?

Вы хорошего мнения об укр. пенсионерах. Очень хорошего. Вы хорошего мнения об укр. пенсионерах. Очень хорошего.



Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов.

"...но истина дороже"(с)

Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)

Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе".

Даже те пенсионеры, которые имеют арендную недвижимость, или получили ее в наследство или занимали должности, которые приносили "нетрудовые доходы" (в данном случае я подразумеваю коррупцию).

Я таких случаев видел множество перед глазами - и мои и жены родственники и родственники друзей.

Если ничего не предпринимать в украинских реалиях, а просто "ходить на работу", то никаких " 3 квартир под арендой" не будет.

Есть знакомые, которых чуть не силой сняли с насиженного места и вытолкнули в развитую страну, заниматься ровно тем-же, чем они занимались в Украине.

10 лет работы вылились в покупку и ремонт+техника+мебель новостроя 3к почти 100м2.

Остальные деньги разошлись на 2 поездки на отдых за границей и были проедены.

При этом 2к хрущ стоит пустой уже скоро 15 лет. МЕнталитет "советского человека" не дает пустить его в аренду.

Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.

Могу долго продолжать в том-же духе. Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов."...но истина дороже"(с)Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете."Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе".Даже те пенсионеры, которые имеют арендную недвижимость, или получили ее в наследство или занимали должности, которые приносили "нетрудовые доходы" (в данном случае я подразумеваю коррупцию).Я таких случаев видел множество перед глазами - и мои и жены родственники и родственники друзей.Если ничего не предпринимать в украинских реалиях, а просто "ходить на работу", то никаких " 3 квартир под арендой" не будет.Есть знакомые, которых чуть не силой сняли с насиженного места и вытолкнули в развитую страну, заниматься ровно тем-же, чем они занимались в Украине.10 лет работы вылились в покупку и ремонт+техника+мебель новостроя 3к почти 100м2.Остальные деньги разошлись на 2 поездки на отдых за границей и были проедены.При этом 2к хрущ стоит пустой уже скоро 15 лет. МЕнталитет "советского человека" не дает пустить его в аренду.Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.Могу долго продолжать в том-же духе. rjkz

Повідомлень: 15399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7950 раз. Подякували: 4856 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 18:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой. На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой.

Знайомі які повернулись з Канади в Чехію казали про ключову відмінність: в Чехії будинок, школа і робота все в межах 10 хв ходи від "електрички". А в Канаді так і не знайшли роботу поруч зі школою і квартирою, хороша робота може бути навіть в сусідньому місті...

Ну і з дипломами проблема: в Канаді навіть на СТО диплом просили, бо інакше ЗП суттєво нижча. Знайомі які повернулись з Канади в Чехію казали про ключову відмінність: в Чехії будинок, школа і робота все в межах 10 хв ходи від "електрички". А в Канаді так і не знайшли роботу поруч зі школою і квартирою, хороша робота може бути навіть в сусідньому місті...Ну і з дипломами проблема: в Канаді навіть на СТО диплом просили, бо інакше ЗП суттєво нижча. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1410 З нами з: 29.07.22 Подякував: 203 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 19:03 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: тому якщо вам 20-30 років - то вперед, якщо є мова та можливість легально потрапити до країни. тому якщо вам 20-30 років - то вперед, якщо є мова та можливість легально потрапити до країни. Про студентку на минулій сторінці написав. Не очікував її знову в Україні побачити, але й таке буває, що в 22 роки "люди навколо не ті" Про студентку на минулій сторінці написав. Не очікував її знову в Україні побачити, але й таке буває, що в 22 роки "люди навколо не ті" Дюрі-бачі

Повідомлень: 1410 З нами з: 29.07.22 Подякував: 203 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 19:09 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)

Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе". Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете."Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе".

Проблема современных пенсионеров в Украине только в том, что такой образ жизни становится проблемой.

И дело тут совсем не в советском менталитете. Подавляющее большинство населения всего мира ходит на работу и сидит на попе ровно. И это не становится проблемой.

Насколько я знаю, по состоянию на пару лет тому назад средняя зарплата в США составляла 52К в год. Это значит, что более половины населения имеют доход меньше этой суммы. Они ходят на работу, ведут скромный образ жизни и вполне счастливы. Если они почитают наш форум с нашими представлениями о достойном доходе, они долго будут крутить пальцем у виска (или как там у вас это изображают).

rjkz написав: А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции. А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции.

Я никогда не пробовал эмигрантского хлеба, но опыт общения и наблюдения позволяют мне добавить еще более важную причину - неготовность принять чужую систему ценностей.

По моим наблюдениям, а они касаются, в основном, США, наши эмигранты расслабляются и начинают жить, когда понимают, что смысл жизни не в том, чтобы дом был выше, чем у соседа, а машина дороже, чем у соседа. Тогда люди начинают трезво оценивать свои потребности и оказывается, что у них давно есть все, что нужно, и даже больше. Только понимание это приходит через много лет, да и то не ко всем. Проблема современных пенсионеров в Украине только в том, что такой образ жизни становится проблемой.И дело тут совсем не в советском менталитете. Подавляющее большинство населения всего мира ходит на работу и сидит на попе ровно. И это не становится проблемой.Насколько я знаю, по состоянию на пару лет тому назад средняя зарплата в США составляла 52К в год. Это значит, что более половины населения имеют доход меньше этой суммы. Они ходят на работу, ведут скромный образ жизни и вполне счастливы. Если они почитают наш форум с нашими представлениями о достойном доходе, они долго будут крутить пальцем у виска (или как там у вас это изображают).Я никогда не пробовал эмигрантского хлеба, но опыт общения и наблюдения позволяют мне добавить еще более важную причину - неготовность принять чужую систему ценностей.По моим наблюдениям, а они касаются, в основном, США, наши эмигранты расслабляются и начинают жить, когда понимают, что смысл жизни не в том, чтобы дом был выше, чем у соседа, а машина дороже, чем у соседа. Тогда люди начинают трезво оценивать свои потребности и оказывается, что у них давно есть все, что нужно, и даже больше. Только понимание это приходит через много лет, да и то не ко всем. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7125 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6050 раз. Подякували: 19786 раз. Профіль 106 57 33 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1219122012211222> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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