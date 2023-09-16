rjkz написав:............
Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов.
"...но истина дороже"(с)
Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.
"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)
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Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.
Могу долго продолжать в том-же духе.
Не вижу, что мне должно не понравиться.
Сибарит Вам уже хорошо ответил.
Добавлю только, что и в США, как и в любой другой стране, подавляющее большинство работает "на дядю", просто за зарплату.
Продавцы, банковские работники, промышленные рабочие, инженеры, учёные, преподаватели... Много можно перечислить.
Или даже частник-парикмахер, который работает "на себя", он что, сильно отличается от наёмных работников?
И подавляющее большинство американцев не были в Европе и отдыхают, в лучшем случае, на Гавайях.
Другой вопрос, что есть другие возможности для сбережений - акции, облигации. У нас только недвига и бумажки - свои или чужие. Вот и вся разница.
Как Ваша знакомая профукала 2 квартиры, не очень понимаю. Трудно судить, не зная.
Проела? Ей не хватало зарплаты?
Что значит спускала?
Пропивала по кабакам? Тратила на ненужные вещи? Слабо себе представляю, на что можно "спустить" деньги от 2 квартир в Киеве.
Ездила куда-то на отдых (турпоездки за границу) - такое могу понять. Но, возможно, оно того стоило - хоть есть что вспомнить.
Среди моих знакомых, уехавших за границу, почти все работают/работали за зарплату. И нормально живут. Имеют при этом больше возможностей, чем было бы здесь. И в смысле отдыха, и медицины, и во многом другом.
Разница только в доходах.
И, кстати, доходы наших людей в какой-нибудь очень бедной стране Африки или Азии показались бы большими. Потребности и требования меняются со временем. У каких-то кочевников Монголии проблемы получения образования в Лиге Плюща вызвали бы недоумение.