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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1219122012211222 Додано: Суб 16 вер, 2023 19:54 rjkz написав: ............

Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов.

"...но истина дороже"(с)

Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)

.........

Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.

Могу долго продолжать в том-же духе. ............Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов."...но истина дороже"(с)Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете."Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с).........Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.Могу долго продолжать в том-же духе.

Не вижу, что мне должно не понравиться.

Сибарит Вам уже хорошо ответил.

Добавлю только, что и в США, как и в любой другой стране, подавляющее большинство работает "на дядю", просто за зарплату.

Продавцы, банковские работники, промышленные рабочие, инженеры, учёные, преподаватели... Много можно перечислить.

Или даже частник-парикмахер, который работает "на себя", он что, сильно отличается от наёмных работников?

И подавляющее большинство американцев не были в Европе и отдыхают, в лучшем случае, на Гавайях.

Другой вопрос, что есть другие возможности для сбережений - акции, облигации. У нас только недвига и бумажки - свои или чужие. Вот и вся разница.

Как Ваша знакомая профукала 2 квартиры, не очень понимаю. Трудно судить, не зная.

Проела? Ей не хватало зарплаты?

Что значит спускала?

Пропивала по кабакам? Тратила на ненужные вещи? Слабо себе представляю, на что можно "спустить" деньги от 2 квартир в Киеве.

Ездила куда-то на отдых (турпоездки за границу) - такое могу понять. Но, возможно, оно того стоило - хоть есть что вспомнить.



Среди моих знакомых, уехавших за границу, почти все работают/работали за зарплату. И нормально живут. Имеют при этом больше возможностей, чем было бы здесь. И в смысле отдыха, и медицины, и во многом другом.

Разница только в доходах.

И, кстати, доходы наших людей в какой-нибудь очень бедной стране Африки или Азии показались бы большими. Потребности и требования меняются со временем. У каких-то кочевников Монголии проблемы получения образования в Лиге Плюща вызвали бы недоумение. Не вижу, что мне должно не понравиться.Вам уже хорошо ответил.Добавлю только, что и в США,Продавцы, банковские работники, промышленные рабочие, инженеры, учёные, преподаватели... Много можно перечислить.Или даже частник-парикмахер, который работает "на себя", он что, сильно отличается от наёмных работников?И подавляющее большинство американцев не были в Европе и отдыхают, в лучшем случае, на Гавайях.Другой вопрос, что есть другие возможности для сбережений - акции, облигации. У нас только недвига и бумажки - свои или чужие. Вот и вся разница.Как Ваша знакомая профукала 2 квартиры, не очень понимаю. Трудно судить, не зная.Проела? Ей не хватало зарплаты?Что значит спускала?Пропивала по кабакам? Тратила на ненужные вещи? Слабо себе представляю, на что можно "спустить" деньги от 2 квартир в Киеве.Ездила куда-то на отдых (турпоездки за границу) - такое могу понять. Но, возможно, оно того стоило - хоть есть что вспомнить.Среди моих знакомых, уехавших за границу, почти все работают/работали за зарплату. И нормально живут. Имеют при этом больше возможностей, чем было бы здесь. И в смысле отдыха, и медицины, и во многом другом.Разница только в доходах.И, кстати, доходы наших людей в какой-нибудь очень бедной стране Африки или Азии показались бы большими. Потребности и требования меняются со временем. У каких-то кочевников Монголии проблемы получения образования в Лиге Плюща вызвали бы недоумение. ЛАД 2 Повідомлень: 25724 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 20:00 Дюрі-бачі написав: "люди навколо не ті" "люди навколо не ті" не то пальто не то пальто vitaliiangel

Повідомлень: 19257 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство в польше стоимость ремонта называют в злт\м2.

ладно, к смс и почте привыкнуть как-то можно. но назвать цену ремонта квартиры за м2. ладно в стройке можно как-то усреднить стоимость работ.

но в отделке, где плитка может быть 60 см или 120 см, точек электрики может быть 50, а может быть 150. встроенные шины, малярка да вообще всё отличается на порядок.

взялись электрики за работу по м2 а там 80 точек освещения. плачутся что лохонулись.

когда успели отупеть до уровня поляков? год-два и начинают мыслить тормозами beee

Повідомлень: 1097 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1219122012211222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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