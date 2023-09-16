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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 вер, 2023 19:54
rjkz написав:
............
Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов.
"...но истина дороже"(с)
Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.
"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)
.........
Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.
Могу долго продолжать в том-же духе.
Не вижу, что мне должно не понравиться.Сибарит
Вам уже хорошо ответил.
Добавлю только, что и в США, как и в любой другой стране, подавляющее большинство работает "на дядю", просто за зарплату.
Продавцы, банковские работники, промышленные рабочие, инженеры, учёные, преподаватели... Много можно перечислить.
Или даже частник-парикмахер, который работает "на себя", он что, сильно отличается от наёмных работников?
И подавляющее большинство американцев не были в Европе и отдыхают, в лучшем случае, на Гавайях.
Другой вопрос, что есть другие возможности для сбережений - акции, облигации. У нас только недвига и бумажки - свои или чужие. Вот и вся разница.
Как Ваша знакомая профукала 2 квартиры, не очень понимаю. Трудно судить, не зная.
Проела? Ей не хватало зарплаты?
Что значит спускала?
Пропивала по кабакам? Тратила на ненужные вещи? Слабо себе представляю, на что можно "спустить" деньги от 2 квартир в Киеве.
Ездила куда-то на отдых (турпоездки за границу) - такое могу понять. Но, возможно, оно того стоило - хоть есть что вспомнить.
Среди моих знакомых, уехавших за границу, почти все работают/работали за зарплату. И нормально живут. Имеют при этом больше возможностей, чем было бы здесь. И в смысле отдыха, и медицины, и во многом другом.
Разница только в доходах.
И, кстати, доходы наших людей в какой-нибудь очень бедной стране Африки или Азии показались бы большими. Потребности и требования меняются со временем. У каких-то кочевников Монголии проблемы получения образования в Лиге Плюща вызвали бы недоумение.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 20:00
Дюрі-бачі написав:
"люди навколо не ті"
не то пальто
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:11
в польше стоимость ремонта называют в злт\м2.
ладно, к смс и почте привыкнуть как-то можно. но назвать цену ремонта квартиры за м2. ладно в стройке можно как-то усреднить стоимость работ.
но в отделке, где плитка может быть 60 см или 120 см, точек электрики может быть 50, а может быть 150. встроенные шины, малярка да вообще всё отличается на порядок.
взялись электрики за работу по м2 а там 80 точек освещения. плачутся что лохонулись.
когда успели отупеть до уровня поляков? год-два и начинают мыслить тормозами
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:44
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой.
Знайомі які повернулись з Канади в Чехію казали про ключову відмінність: в Чехії будинок, школа і робота все в межах 10 хв ходи від "електрички". А в Канаді так і не знайшли роботу поруч зі школою і квартирою, хороша робота може бути навіть в сусідньому місті...
Ну і з дипломами проблема: в Канаді навіть на СТО диплом просили, бо інакше ЗП суттєво нижча.
Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.
Например, та женщина, про которую я только написал, работала на 20 долларов в час в локации, до которой добираться минут 15 ОТ или 30-40 минут пешком.
Сейчас она ездит час в одну сторону за 35 долларов в час.
У меня все рядом, но могу иметь на примерно 30% в целом больше (есть предложение), если переберусь в локацию 15 минут на ОТ от Манхеттена. И там в плане работы все лучше. Но не складывается пазлл со школами. Могу перебраться в НДж, там все хорошо, но работу надо будет искать в Манхеттене.
Если немного под другим углом посмотреть на ситуацию, то окажется, что такая ситуация как у меня, с не максимальными доходами, выгодней.
Аналогично, допускаю, может быть и в Канаде.
Но в любом случае, мысли, что есть смысл перебираться в Чехию, даже нет.
Мои друзья гнались за работой. Переезжали по всей стране. Когда нашли то, что считали работой мечты, купили дом. Оказалось, что детям капец как далеко в нормальные школы (частные), но пошли и на эти жертвы. Один из детей добирается 3-мя автобусами, второй едет на автобусе в сторону от школы раньше, там его подхватывает один из учителей на своей машине.
Просто капец!
И после всего этого "работу мечты" теряют, глава семейства находит работу в другом штате, приходится покупать еще одну машину, снимать еще одно жилье.
В общем, капец в кубе.
У каждого свои приоритеты.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:48
beee написав:
но назвать цену ремонта квартиры за м2. ладно в стройке можно как-то усреднить стоимость работ.
небольшая логика в этом есть. нанял вас дядя штробить розетки, допустим вы хотите в месяц 3 куе, раскидываете их по дням, прикидываете какие у ваших клиентов помещения (+/-) и называете цену привязанную к м2. Исходя из логики: чем больше кубатура, тем больше вам будут готовы откашлять, даже при одинаковом объеме работ. Просто к прайсу добавляется строка минимальный заказ ...уе. Чтобы вас не пригласили на 10м2 50 розеток за 100 уе штробить.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:32
Сибарит написав: rjkz написав:
Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.
"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)
Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе".
Проблема современных пенсионеров в Украине только в том, что такой образ жизни становится проблемой.
И дело тут совсем не в советском менталитете. Подавляющее большинство населения всего мира ходит на работу и сидит на попе ровно. И это не становится проблемой.
Насколько я знаю, по состоянию на пару лет тому назад средняя зарплата в США составляла 52К в год. Это значит, что более половины населения имеют доход меньше этой суммы. Они ходят на работу, ведут скромный образ жизни и вполне счастливы. Если они почитают наш форум с нашими представлениями о достойном доходе, они долго будут крутить пальцем у виска (или как там у вас это изображают).
rjkz написав:
А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции.
Я никогда не пробовал эмигрантского хлеба, но опыт общения и наблюдения позволяют мне добавить еще более важную причину - неготовность принять чужую систему ценностей.
По моим наблюдениям, а они касаются, в основном, США, наши эмигранты расслабляются и начинают жить, когда понимают, что смысл жизни не в том, чтобы дом был выше, чем у соседа, а машина дороже, чем у соседа. Тогда люди начинают трезво оценивать свои потребности и оказывается, что у них давно есть все, что нужно, и даже больше. Только понимание это приходит через много лет, да и то не ко всем.
По поводу первой части Вашего поста.
Есть некоторая разница в том, как вынужден вести себя человек в Украине и в США.
В США "ходить на работу, чтобы получать зарплату" приносит достаточный доход, чтобы полность покрыть базовые потребности и еще остается по украинским меркам приличная сумма. Не по американским.
Когда человек выходит на пенсию, то или он будет жить на заработанную пенсию, если-же ее не будет хватать, то есть программы помощи. Для этого не обязательно быть нищим. Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.
Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.
Есть медстраховки. И тд.
В Украине человек вынужден думать о "прибавке к пенсии". Думаю, размеры украиснких пенсий Вам известны.
Вторая часть Вашего поста - Вы абсолютно правы.
То, что Вы описали, я называю - постнищебродский синдром.
Оно может выражаться в разных формах - неоправданно доходам дорогие машины (пусть и битые или утопленные, но чтобы выглядели папахатаму), ремонты жилья и в целом "на кирпич, но выше".
Мне рассказали как эмиграты на Брайтоне еще до середины 90-х устраивали променады - женщины напяливали норковые шубы (что сейчас считается моветоном), обвешивались бриллиантами как новогодние деревья,причем одевали кольца НА ВСЕ ПАЛЬЦЫ и ходили по бодворку расстопырив пальцы на уровне чуть ниже груди, ладонями вниз.
Устраивали грандиозные дни рождения в ресторанах. На 50-200 человек.
Брали под это кредиты. Многие работали ННА, на других низкооплачиваемых работах.
Но надо было показать "обществу", что они могут жить "па-лЮдски".
Сейчас такого нет.
Закрылись те рестораны и магазины щуб на Брайтоне. Народ американизировался.
Иногда еще можно увидеть бабку в мае (примерно +25 по цельсию) в норковой шубе и огромными серьгами с бриллиантами в ушах.
Потеет, глаза закатываются от жары, но "марку держит".
Смешно, конечно.
Потом начался бум на пластические операции.
Тут людям финансово это стало намного ранее доступнее.
И тоже смешно смотреть на персонажи, которые лет 15 назад "инвестировали в красоту"(с), а теперь эти "утиные губки" и силиконовые бюсты носят тетки довольно не соответствующего возраста. В сочетании с возрастными изменениями, все эти бывшие "инвестиции" выглядят комично.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:41
rjkz написав:
Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.
От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому.
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