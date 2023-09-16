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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1219122012211222 Додано: Суб 16 вер, 2023 19:54 rjkz написав: ............

Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов.

"...но истина дороже"(с)

Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)

.........

Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.

Могу долго продолжать в том-же духе. ............Я сейчас скажу одну вещь, которая Вам не понравится, с одной стороны, а с другой, "буду лить воду на мельницу" своих-же оппонентов."...но истина дороже"(с)Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете."Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с).........Другая знакомая делала какие-то судорожные телодвижения на КРЖН, в результате которых, профукала 2 квартиры, доставшиеся от умерших мужей и от мамы в отличных для аренды локациях ( в районе Красноармейской, Оболонь, м. Политех) и живет на пенсию в хруще в не очень хорошей локации. При каждом обмене и продаже, у нее оставались деньги, которые она просто спускала.Могу долго продолжать в том-же духе.

Не вижу, что мне должно не понравиться.

Сибарит Вам уже хорошо ответил.

Добавлю только, что и в США, как и в любой другой стране, подавляющее большинство работает "на дядю", просто за зарплату.

Продавцы, банковские работники, промышленные рабочие, инженеры, учёные, преподаватели... Много можно перечислить.

Или даже частник-парикмахер, который работает "на себя", он что, сильно отличается от наёмных работников?

И подавляющее большинство американцев не были в Европе и отдыхают, в лучшем случае, на Гавайях.

Другой вопрос, что есть другие возможности для сбережений - акции, облигации. У нас только недвига и бумажки - свои или чужие. Вот и вся разница.

Как Ваша знакомая профукала 2 квартиры, не очень понимаю. Трудно судить, не зная.

Проела? Ей не хватало зарплаты?

Что значит спускала?

Пропивала по кабакам? Тратила на ненужные вещи? Слабо себе представляю, на что можно "спустить" деньги от 2 квартир в Киеве.

Ездила куда-то на отдых (турпоездки за границу) - такое могу понять. Но, возможно, оно того стоило - хоть есть что вспомнить.



Среди моих знакомых, уехавших за границу, почти все работают/работали за зарплату. И нормально живут. Имеют при этом больше возможностей, чем было бы здесь. И в смысле отдыха, и медицины, и во многом другом.

Разница только в доходах.

И, кстати, доходы наших людей в какой-нибудь очень бедной стране Африки или Азии показались бы большими. Потребности и требования меняются со временем. У каких-то кочевников Монголии проблемы получения образования в Лиге Плюща вызвали бы недоумение. Не вижу, что мне должно не понравиться.Вам уже хорошо ответил.Добавлю только, что и в США,Продавцы, банковские работники, промышленные рабочие, инженеры, учёные, преподаватели... Много можно перечислить.Или даже частник-парикмахер, который работает "на себя", он что, сильно отличается от наёмных работников?И подавляющее большинство американцев не были в Европе и отдыхают, в лучшем случае, на Гавайях.Другой вопрос, что есть другие возможности для сбережений - акции, облигации. У нас только недвига и бумажки - свои или чужие. Вот и вся разница.Как Ваша знакомая профукала 2 квартиры, не очень понимаю. Трудно судить, не зная.Проела? Ей не хватало зарплаты?Что значит спускала?Пропивала по кабакам? Тратила на ненужные вещи? Слабо себе представляю, на что можно "спустить" деньги от 2 квартир в Киеве.Ездила куда-то на отдых (турпоездки за границу) - такое могу понять. Но, возможно, оно того стоило - хоть есть что вспомнить.Среди моих знакомых, уехавших за границу, почти все работают/работали за зарплату. И нормально живут. Имеют при этом больше возможностей, чем было бы здесь. И в смысле отдыха, и медицины, и во многом другом.Разница только в доходах.И, кстати, доходы наших людей в какой-нибудь очень бедной стране Африки или Азии показались бы большими. Потребности и требования меняются со временем. У каких-то кочевников Монголии проблемы получения образования в Лиге Плюща вызвали бы недоумение. ЛАД 2 Повідомлень: 25724 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 20:00 Дюрі-бачі написав: "люди навколо не ті" "люди навколо не ті" не то пальто не то пальто vitaliiangel

Повідомлень: 19263 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство в польше стоимость ремонта называют в злт\м2.

ладно, к смс и почте привыкнуть как-то можно. но назвать цену ремонта квартиры за м2. ладно в стройке можно как-то усреднить стоимость работ.

но в отделке, где плитка может быть 60 см или 120 см, точек электрики может быть 50, а может быть 150. встроенные шины, малярка да вообще всё отличается на порядок.

взялись электрики за работу по м2 а там 80 точек освещения. плачутся что лохонулись.

когда успели отупеть до уровня поляков? год-два и начинают мыслить тормозами beee

Повідомлень: 1102 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 22:44 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой. На самом деле, я был учень удивлен некоторыми постами тут на ветке о том, что в Канаде проблемы с работой.

Знайомі які повернулись з Канади в Чехію казали про ключову відмінність: в Чехії будинок, школа і робота все в межах 10 хв ходи від "електрички". А в Канаді так і не знайшли роботу поруч зі школою і квартирою, хороша робота може бути навіть в сусідньому місті...

Ну і з дипломами проблема: в Канаді навіть на СТО диплом просили, бо інакше ЗП суттєво нижча. Знайомі які повернулись з Канади в Чехію казали про ключову відмінність: в Чехії будинок, школа і робота все в межах 10 хв ходи від "електрички". А в Канаді так і не знайшли роботу поруч зі школою і квартирою, хороша робота може бути навіть в сусідньому місті...Ну і з дипломами проблема: в Канаді навіть на СТО диплом просили, бо інакше ЗП суттєво нижча.



Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.

Например, та женщина, про которую я только написал, работала на 20 долларов в час в локации, до которой добираться минут 15 ОТ или 30-40 минут пешком.

Сейчас она ездит час в одну сторону за 35 долларов в час.

У меня все рядом, но могу иметь на примерно 30% в целом больше (есть предложение), если переберусь в локацию 15 минут на ОТ от Манхеттена. И там в плане работы все лучше. Но не складывается пазлл со школами. Могу перебраться в НДж, там все хорошо, но работу надо будет искать в Манхеттене.

Если немного под другим углом посмотреть на ситуацию, то окажется, что такая ситуация как у меня, с не максимальными доходами, выгодней.

Аналогично, допускаю, может быть и в Канаде.

Но в любом случае, мысли, что есть смысл перебираться в Чехию, даже нет.

Мои друзья гнались за работой. Переезжали по всей стране. Когда нашли то, что считали работой мечты, купили дом. Оказалось, что детям капец как далеко в нормальные школы (частные), но пошли и на эти жертвы. Один из детей добирается 3-мя автобусами, второй едет на автобусе в сторону от школы раньше, там его подхватывает один из учителей на своей машине.

Просто капец!

И после всего этого "работу мечты" теряют, глава семейства находит работу в другом штате, приходится покупать еще одну машину, снимать еще одно жилье.

В общем, капец в кубе.

У каждого свои приоритеты. Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.Например, та женщина, про которую я только написал, работала на 20 долларов в час в локации, до которой добираться минут 15 ОТ или 30-40 минут пешком.Сейчас она ездит час в одну сторону за 35 долларов в час.У меня все рядом, но могу иметь на примерно 30% в целом больше (есть предложение), если переберусь в локацию 15 минут на ОТ от Манхеттена. И там в плане работы все лучше. Но не складывается пазлл со школами. Могу перебраться в НДж, там все хорошо, но работу надо будет искать в Манхеттене.Если немного под другим углом посмотреть на ситуацию, то окажется, что такая ситуация как у меня, с не максимальными доходами, выгодней.Аналогично, допускаю, может быть и в Канаде.Но в любом случае, мысли, что есть смысл перебираться в Чехию, даже нет.Мои друзья гнались за работой. Переезжали по всей стране. Когда нашли то, что считали работой мечты, купили дом. Оказалось, что детям капец как далеко в нормальные школы (частные), но пошли и на эти жертвы. Один из детей добирается 3-мя автобусами, второй едет на автобусе в сторону от школы раньше, там его подхватывает один из учителей на своей машине.Просто капец!И после всего этого "работу мечты" теряют, глава семейства находит работу в другом штате, приходится покупать еще одну машину, снимать еще одно жилье.В общем, капец в кубе.У каждого свои приоритеты. rjkz

Повідомлень: 15401 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7950 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 22:48 beee написав: но назвать цену ремонта квартиры за м2. ладно в стройке можно как-то усреднить стоимость работ. но назвать цену ремонта квартиры за м2. ладно в стройке можно как-то усреднить стоимость работ. небольшая логика в этом есть. нанял вас дядя штробить розетки, допустим вы хотите в месяц 3 куе, раскидываете их по дням, прикидываете какие у ваших клиентов помещения (+/-) и называете цену привязанную к м2. Исходя из логики: чем больше кубатура, тем больше вам будут готовы откашлять, даже при одинаковом объеме работ. Просто к прайсу добавляется строка минимальный заказ ...уе. Чтобы вас не пригласили на 10м2 50 розеток за 100 уе штробить. небольшая логика в этом есть. нанял вас дядя штробить розетки, допустим вы хотите в месяц 3 куе, раскидываете их по дням, прикидываете какие у ваших клиентов помещения (+/-) и называете цену привязанную к м2. Исходя из логики: чем больше кубатура, тем больше вам будут готовы откашлять, даже при одинаковом объеме работ. Просто к прайсу добавляется строка минимальный заказ ...уе. Чтобы вас не пригласили на 10м2 50 розеток за 100 уе штробить. vitaliiangel

Повідомлень: 19263 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 23:32 Сибарит написав: rjkz написав: Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете.

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)

Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе". Проблема современных пенсионеров в Украине, почему они не владеют "3 квартирами под аренду" именно в советском менталитете."Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату" (с)Полном отсутствии финансовой инициативы, финансовой грамотности (как правило) и желании "сидеть ровно на попе".

Проблема современных пенсионеров в Украине только в том, что такой образ жизни становится проблемой.

И дело тут совсем не в советском менталитете. Подавляющее большинство населения всего мира ходит на работу и сидит на попе ровно. И это не становится проблемой.

Насколько я знаю, по состоянию на пару лет тому назад средняя зарплата в США составляла 52К в год. Это значит, что более половины населения имеют доход меньше этой суммы. Они ходят на работу, ведут скромный образ жизни и вполне счастливы. Если они почитают наш форум с нашими представлениями о достойном доходе, они долго будут крутить пальцем у виска (или как там у вас это изображают).

rjkz написав: А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции. А вот завышенные ожидания и/или неготовность к компромиссам могут стать причиной неудачной эмиграции.

Я никогда не пробовал эмигрантского хлеба, но опыт общения и наблюдения позволяют мне добавить еще более важную причину - неготовность принять чужую систему ценностей.

По моим наблюдениям, а они касаются, в основном, США, наши эмигранты расслабляются и начинают жить, когда понимают, что смысл жизни не в том, чтобы дом был выше, чем у соседа, а машина дороже, чем у соседа. Тогда люди начинают трезво оценивать свои потребности и оказывается, что у них давно есть все, что нужно, и даже больше. Только понимание это приходит через много лет, да и то не ко всем. Проблема современных пенсионеров в Украине только в том, что такой образ жизни становится проблемой.И дело тут совсем не в советском менталитете. Подавляющее большинство населения всего мира ходит на работу и сидит на попе ровно. И это не становится проблемой.Насколько я знаю, по состоянию на пару лет тому назад средняя зарплата в США составляла 52К в год. Это значит, что более половины населения имеют доход меньше этой суммы. Они ходят на работу, ведут скромный образ жизни и вполне счастливы. Если они почитают наш форум с нашими представлениями о достойном доходе, они долго будут крутить пальцем у виска (или как там у вас это изображают).Я никогда не пробовал эмигрантского хлеба, но опыт общения и наблюдения позволяют мне добавить еще более важную причину - неготовность принять чужую систему ценностей.По моим наблюдениям, а они касаются, в основном, США, наши эмигранты расслабляются и начинают жить, когда понимают, что смысл жизни не в том, чтобы дом был выше, чем у соседа, а машина дороже, чем у соседа. Тогда люди начинают трезво оценивать свои потребности и оказывается, что у них давно есть все, что нужно, и даже больше. Только понимание это приходит через много лет, да и то не ко всем.



По поводу первой части Вашего поста.

Есть некоторая разница в том, как вынужден вести себя человек в Украине и в США.

В США "ходить на работу, чтобы получать зарплату" приносит достаточный доход, чтобы полность покрыть базовые потребности и еще остается по украинским меркам приличная сумма. Не по американским.

Когда человек выходит на пенсию, то или он будет жить на заработанную пенсию, если-же ее не будет хватать, то есть программы помощи. Для этого не обязательно быть нищим. Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.

Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Есть медстраховки. И тд.

В Украине человек вынужден думать о "прибавке к пенсии". Думаю, размеры украиснких пенсий Вам известны.



Вторая часть Вашего поста - Вы абсолютно правы.

То, что Вы описали, я называю - постнищебродский синдром.

Оно может выражаться в разных формах - неоправданно доходам дорогие машины (пусть и битые или утопленные, но чтобы выглядели папахатаму), ремонты жилья и в целом "на кирпич, но выше".

Мне рассказали как эмиграты на Брайтоне еще до середины 90-х устраивали променады - женщины напяливали норковые шубы (что сейчас считается моветоном), обвешивались бриллиантами как новогодние деревья,причем одевали кольца НА ВСЕ ПАЛЬЦЫ и ходили по бодворку расстопырив пальцы на уровне чуть ниже груди, ладонями вниз.

Устраивали грандиозные дни рождения в ресторанах. На 50-200 человек.

Брали под это кредиты. Многие работали ННА, на других низкооплачиваемых работах.

Но надо было показать "обществу", что они могут жить "па-лЮдски".

Сейчас такого нет.

Закрылись те рестораны и магазины щуб на Брайтоне. Народ американизировался.

Иногда еще можно увидеть бабку в мае (примерно +25 по цельсию) в норковой шубе и огромными серьгами с бриллиантами в ушах.

Потеет, глаза закатываются от жары, но "марку держит".

Смешно, конечно.

Потом начался бум на пластические операции.

Тут людям финансово это стало намного ранее доступнее.

И тоже смешно смотреть на персонажи, которые лет 15 назад "инвестировали в красоту"(с), а теперь эти "утиные губки" и силиконовые бюсты носят тетки довольно не соответствующего возраста. В сочетании с возрастными изменениями, все эти бывшие "инвестиции" выглядят комично. По поводу первой части Вашего поста.Есть некоторая разница в том, как вынужден вести себя человек в Украине и в США.В США "ходить на работу, чтобы получать зарплату" приносит достаточный доход, чтобы полность покрыть базовые потребности и еще остается по украинским меркам приличная сумма. Не по американским.Когда человек выходит на пенсию, то или он будет жить на заработанную пенсию, если-же ее не будет хватать, то есть программы помощи. Для этого не обязательно быть нищим. Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.Есть медстраховки. И тд.В Украине человек вынужден думать о "прибавке к пенсии". Думаю, размеры украиснких пенсий Вам известны.Вторая часть Вашего поста - Вы абсолютно правы.То, что Вы описали, я называю - постнищебродский синдром.Оно может выражаться в разных формах - неоправданно доходам дорогие машины (пусть и битые или утопленные, но чтобы выглядели папахатаму), ремонты жилья и в целом "на кирпич, но выше".Мне рассказали как эмиграты на Брайтоне еще до середины 90-х устраивали променады - женщины напяливали норковые шубы (что сейчас считается моветоном), обвешивались бриллиантами как новогодние деревья,причем одевали кольца НА ВСЕ ПАЛЬЦЫ и ходили по бодворку расстопырив пальцы на уровне чуть ниже груди, ладонями вниз.Устраивали грандиозные дни рождения в ресторанах. На 50-200 человек.Брали под это кредиты. Многие работали ННА, на других низкооплачиваемых работах.Но надо было показать "обществу", что они могут жить "па-лЮдски".Сейчас такого нет.Закрылись те рестораны и магазины щуб на Брайтоне. Народ американизировался.Иногда еще можно увидеть бабку в мае (примерно +25 по цельсию) в норковой шубе и огромными серьгами с бриллиантами в ушах.Потеет, глаза закатываются от жары, но "марку держит".Смешно, конечно.Потом начался бум на пластические операции.Тут людям финансово это стало намного ранее доступнее.И тоже смешно смотреть на персонажи, которые лет 15 назад "инвестировали в красоту"(с), а теперь эти "утиные губки" и силиконовые бюсты носят тетки довольно не соответствующего возраста. В сочетании с возрастными изменениями, все эти бывшие "инвестиции" выглядят комично. rjkz

Повідомлень: 15401 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7950 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 23:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может. Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.

От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому. От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1412 З нами з: 29.07.22 Подякував: 203 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1219122012211222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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