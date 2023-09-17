rjkz написав:
Бывает по-разному.
Нй - "маленькая деревня".
Познакомились в самолете с семьей из ...Закарпатья.
Потом встретили их на Манхеттене случайно.
Пока я еще и не начал думать искать работу, папа уже пошел работать сантехником (как и в Украине). На работу его взял кум. 40 долларов в час. стандартно.
Каково-же было мое удивление, когда через год выяснилось, что кум - этот тот сантехник из Закарпатья, про семью которого, я иногда рассказываю.
Тут как-бы "звезды сошлись".
Но бывают и другие примеры.
Приехала продавщица универмага.
Родственники у нее были, но с ними она не стала связываться.
Семья выбрала путь - ставка на нее. Родители - на велфер и сидят с ребенком, муж - мыть машины с мексами за 3 доллара в час.
Она - учить Инглиш и каледж.
По окончании - работа в финансовой компании, где доросла до финдира, но потом захотела чуть спокойней жизни на позиции контролера. И почти 25 лет на своем первом месте работы.
Сейчас для семьи имеет значение только ее доход. Муж стал бухгалтером со временем, но его доход ничего не значит в бюджете семьи. Дочь закончила первый курс университета, но работает, чтобы оплатить свою машину и расходы, сын сказал, что учеба после школы - это выброшенное время и со своим другом начал бизнес, купил дом за 700 куе ( в мортгидж) в неполные 30 лет. Папы уже нет, мама на эсэсай. Владеют домом в НДж в очень некислой локации.
Поведись они на "достижения" своих родственников, то совсем не факт, что так бы все сложилось.
як вам подобається цей приклад. але вже почав часто повторюватися...
але є цікаві подробиці. по-перше, пишіть чесно - дівчина в 20 років без вищої освіти (але вже з дитиною). є батьки, які допомогли з дитиною - це важливо, але є не у всіх. про чоловіка мовчу - як на мене це приклад, чому не треба емігрувати. добре хоч на мороз не викинули - а в житті таке буває - а в якості хепіенду ви б розповідали, що вони вийшла заміж за мільйонера
літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.
а загалом, США - гарна країні. нам треба таку ж будувати. робити ставку на себе й працювати, працювати, працювати - важко, але щоб діти жили в кращій країні