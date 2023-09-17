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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1220122112221223 Додано: Нед 17 вер, 2023 08:25 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может. Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.

От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому. От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому.



Бывает по-разному.

Нй - "маленькая деревня".



Познакомились в самолете с семьей из ...Закарпатья.

Потом встретили их на Манхеттене случайно.

Пока я еще и не начал думать искать работу, папа уже пошел работать сантехником (как и в Украине). На работу его взял кум. 40 долларов в час. стандартно.



Каково-же было мое удивление, когда через год выяснилось, что кум - этот тот сантехник из Закарпатья, про семью которого, я иногда рассказываю.

Тут как-бы "звезды сошлись".

Но бывают и другие примеры.

Приехала продавщица универмага.

Родственники у нее были, но с ними она не стала связываться.

Семья выбрала путь - ставка на нее. Родители - на велфер и сидят с ребенком, муж - мыть машины с мексами за 3 доллара в час.

Она - учить Инглиш и каледж.

По окончании - работа в финансовой компании, где доросла до финдира, но потом захотела чуть спокойней жизни на позиции контролера. И почти 25 лет на своем первом месте работы.

Сейчас для семьи имеет значение только ее доход. Муж стал бухгалтером со временем, но его доход ничего не значит в бюджете семьи. Дочь закончила первый курс университета, но работает, чтобы оплатить свою машину и расходы, сын сказал, что учеба после школы - это выброшенное время и со своим другом начал бизнес, купил дом за 700 куе ( в мортгидж) в неполные 30 лет. Папы уже нет, мама на эсэсай. Владеют домом в НДж в очень некислой локации.

Поведись они на "достижения" своих родственников, то совсем не факт, что так бы все сложилось. Бывает по-разному.Нй - "маленькая деревня".Познакомились в самолете с семьей из ...Закарпатья.Потом встретили их на Манхеттене случайно.Пока я еще и не начал думать искать работу, папа уже пошел работать сантехником (как и в Украине). На работу его взял кум. 40 долларов в час. стандартно.Каково-же было мое удивление, когда через год выяснилось, что кум - этот тот сантехник из Закарпатья, про семью которого, я иногда рассказываю.Тут как-бы "звезды сошлись".Но бывают и другие примеры.Приехала продавщица универмага.Родственники у нее были, но с ними она не стала связываться.Семья выбрала путь - ставка на нее. Родители - на велфер и сидят с ребенком, муж - мыть машины с мексами за 3 доллара в час.Она - учить Инглиш и каледж.По окончании - работа в финансовой компании, где доросла до финдира, но потом захотела чуть спокойней жизни на позиции контролера. И почти 25 лет на своем первом месте работы.Сейчас для семьи имеет значение только ее доход. Муж стал бухгалтером со временем, но его доход ничего не значит в бюджете семьи. Дочь закончила первый курс университета, но работает, чтобы оплатить свою машину и расходы, сын сказал, что учеба после школы - это выброшенное время и со своим другом начал бизнес, купил дом за 700 куе ( в мортгидж) в неполные 30 лет. Папы уже нет, мама на эсэсай. Владеют домом в НДж в очень некислой локации.Поведись они на "достижения" своих родственников, то совсем не факт, что так бы все сложилось.

як вам подобається цей приклад. але вже почав часто повторюватися...



але є цікаві подробиці. по-перше, пишіть чесно - дівчина в 20 років без вищої освіти (але вже з дитиною). є батьки, які допомогли з дитиною - це важливо, але є не у всіх. про чоловіка мовчу - як на мене це приклад, чому не треба емігрувати. добре хоч на мороз не викинули - а в житті таке буває - а в якості хепіенду ви б розповідали, що вони вийшла заміж за мільйонера



літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.



а загалом, США - гарна країні. нам треба таку ж будувати. робити ставку на себе й працювати, працювати, працювати - важко, але щоб діти жили в кращій країні як вам подобається цей приклад.але вже почав часто повторюватися...але є цікаві подробиці. по-перше, пишіть чесно - дівчина в 20 років без вищої освіти (але вже з дитиною). є батьки, які допомогли з дитиною - це важливо, але є не у всіх. про чоловіка мовчу - як на мене це приклад, чому не треба емігрувати. добре хоч на мороз не викинули - а в житті таке буває - а в якості хепіенду ви б розповідали, що вони вийшла заміж за мільйонералітом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.а загалом, США - гарна країні. нам треба таку ж будувати. робити ставку на себе й працювати, працювати, працювати - важко, але щоб діти жили в кращій країні Shaman

Повідомлень: 4242 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:47 Shaman написав: літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.

Треба жити так:

- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;

- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;

- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;

- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складували і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє. Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.Треба жити так:- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складували і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє. akurt

Повідомлень: 8334 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 11:06 akurt написав: Shaman написав: літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.

Треба жити так:

- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;

- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;

- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;

- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складуванні і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє. Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.Треба жити так:- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складуванні і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє.

давай повернемося в реальність з потоку свідомості незрозуміло про що - яка вартість платежу дому 700 куо під 5% на 20 чи 30 років?



хоча чого це - до 30 років треба купити будинок за 1 млн дол, останню модель Тесла й працювати десь хоча б в МВФ - й все це реальність, якщо звернетесь до пана akurt



коучинг як є давай повернемося в реальність з потоку свідомості незрозуміло про що - яка вартість платежу дому 700 куо під 5% на 20 чи 30 років?хоча чого це - до 30 років треба купити будинок за 1 млн дол, останню модель Тесла й працювати десь хоча б в МВФ - й все це реальність, якщо звернетесь до панакоучинг як є Shaman

Повідомлень: 4242 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 12:05 Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство), вишкіл — метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина, «коуч», допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті.



Якщо бути точним, то коучінгом займається саме пан Shaman, сповідуючи жебрацький спосіб життя.

Саме кумедне, що намагається повчати жити так людей з того континенту Земноі кулі, де ніколи не був.

Це неймовірно кумедно. І навіть цікаво.



Citizens of the United States!

Engineers, mechanics and doctors!

Everyone pack your things and move into three-room apartments with a living area of ​​380 square feet, the orders for which you will receive from the trade union committee!

Don't crowd! The queue waiting for a warrant is 20 years!

You'll have time for everything! akurt

Повідомлень: 8334 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1220122112221223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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