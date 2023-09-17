|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 вер, 2023 08:25
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.
От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому.
Бывает по-разному.
Нй - "маленькая деревня".
Познакомились в самолете с семьей из ...Закарпатья.
Потом встретили их на Манхеттене случайно.
Пока я еще и не начал думать искать работу, папа уже пошел работать сантехником (как и в Украине). На работу его взял кум. 40 долларов в час. стандартно.
Каково-же было мое удивление, когда через год выяснилось, что кум - этот тот сантехник из Закарпатья, про семью которого, я иногда рассказываю.
Тут как-бы "звезды сошлись".
Но бывают и другие примеры.
Приехала продавщица универмага.
Родственники у нее были, но с ними она не стала связываться.
Семья выбрала путь - ставка на нее. Родители - на велфер и сидят с ребенком, муж - мыть машины с мексами за 3 доллара в час.
Она - учить Инглиш и каледж.
По окончании - работа в финансовой компании, где доросла до финдира, но потом захотела чуть спокойней жизни на позиции контролера. И почти 25 лет на своем первом месте работы.
Сейчас для семьи имеет значение только ее доход. Муж стал бухгалтером со временем, но его доход ничего не значит в бюджете семьи. Дочь закончила первый курс университета, но работает, чтобы оплатить свою машину и расходы, сын сказал, что учеба после школы - это выброшенное время и со своим другом начал бизнес, купил дом за 700 куе ( в мортгидж) в неполные 30 лет. Папы уже нет, мама на эсэсай. Владеют домом в НДж в очень некислой локации.
Поведись они на "достижения" своих родственников, то совсем не факт, что так бы все сложилось.
як вам подобається цей приклад.
але вже почав часто повторюватися...
але є цікаві подробиці. по-перше, пишіть чесно - дівчина в 20 років без вищої освіти (але вже з дитиною). є батьки, які допомогли з дитиною - це важливо, але є не у всіх. про чоловіка мовчу - як на мене це приклад, чому не треба емігрувати. добре хоч на мороз не викинули - а в житті таке буває - а в якості хепіенду ви б розповідали, що вони вийшла заміж за мільйонера
літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.
а загалом, США - гарна країні. нам треба таку ж будувати. робити ставку на себе й працювати, працювати, працювати - важко, але щоб діти жили в кращій країні
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 1152 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 17 вер, 2023 10:47
Shaman написав:
літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.
Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.
Треба жити так:
- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;
- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;
- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;
- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складували і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8334
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3264 раз.
- Подякували: 1131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 вер, 2023 11:06
akurt написав: Shaman написав:
літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.
Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.
Треба жити так:
- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;
- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;
- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;
- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складуванні і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє.
давай повернемося в реальність з потоку свідомості незрозуміло про що - яка вартість платежу дому 700 куо під 5% на 20 чи 30 років?
хоча чого це - до 30 років треба купити будинок за 1 млн дол, останню модель Тесла й працювати десь хоча б в МВФ - й все це реальність, якщо звернетесь до пана akurt
коучинг як є
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 1152 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 17 вер, 2023 12:05
Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство), вишкіл — метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина, «коуч», допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті.
Якщо бути точним, то коучінгом займається саме пан Shaman, сповідуючи жебрацький спосіб життя.
Саме кумедне, що намагається повчати жити так людей з того континенту Земноі кулі, де ніколи не був.
Це неймовірно кумедно. І навіть цікаво.
Citizens of the United States!
Engineers, mechanics and doctors!
Everyone pack your things and move into three-room apartments with a living area of 380 square feet, the orders for which you will receive from the trade union committee!
Don't crowd! The queue waiting for a warrant is 20 years!
You'll have time for everything!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8334
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3264 раз.
- Подякували: 1131 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|