Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1221122212231224> Додано: Нед 17 вер, 2023 08:25 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может. Понимаете в чем дело, каждый складывает свой пазлл как может.

От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому. От тут 100%. В кожного свої пріоритети. Ще велике значення має діаспора: коли є знайомі закордоном, то значно простіше там зачепитися ніж самому.



Бывает по-разному.

Нй - "маленькая деревня".



Познакомились в самолете с семьей из ...Закарпатья.

Потом встретили их на Манхеттене случайно.

Пока я еще и не начал думать искать работу, папа уже пошел работать сантехником (как и в Украине). На работу его взял кум. 40 долларов в час. стандартно.



Каково-же было мое удивление, когда через год выяснилось, что кум - этот тот сантехник из Закарпатья, про семью которого, я иногда рассказываю.

Тут как-бы "звезды сошлись".

Но бывают и другие примеры.

Приехала продавщица универмага.

Родственники у нее были, но с ними она не стала связываться.

Семья выбрала путь - ставка на нее. Родители - на велфер и сидят с ребенком, муж - мыть машины с мексами за 3 доллара в час.

Она - учить Инглиш и каледж.

По окончании - работа в финансовой компании, где доросла до финдира, но потом захотела чуть спокойней жизни на позиции контролера. И почти 25 лет на своем первом месте работы.

Сейчас для семьи имеет значение только ее доход. Муж стал бухгалтером со временем, но его доход ничего не значит в бюджете семьи. Дочь закончила первый курс университета, но работает, чтобы оплатить свою машину и расходы, сын сказал, что учеба после школы - это выброшенное время и со своим другом начал бизнес, купил дом за 700 куе ( в мортгидж) в неполные 30 лет. Папы уже нет, мама на эсэсай. Владеют домом в НДж в очень некислой локации.

Поведись они на "достижения" своих родственников, то совсем не факт, что так бы все сложилось. Бывает по-разному.Нй - "маленькая деревня".Познакомились в самолете с семьей из ...Закарпатья.Потом встретили их на Манхеттене случайно.Пока я еще и не начал думать искать работу, папа уже пошел работать сантехником (как и в Украине). На работу его взял кум. 40 долларов в час. стандартно.Каково-же было мое удивление, когда через год выяснилось, что кум - этот тот сантехник из Закарпатья, про семью которого, я иногда рассказываю.Тут как-бы "звезды сошлись".Но бывают и другие примеры.Приехала продавщица универмага.Родственники у нее были, но с ними она не стала связываться.Семья выбрала путь - ставка на нее. Родители - на велфер и сидят с ребенком, муж - мыть машины с мексами за 3 доллара в час.Она - учить Инглиш и каледж.По окончании - работа в финансовой компании, где доросла до финдира, но потом захотела чуть спокойней жизни на позиции контролера. И почти 25 лет на своем первом месте работы.Сейчас для семьи имеет значение только ее доход. Муж стал бухгалтером со временем, но его доход ничего не значит в бюджете семьи. Дочь закончила первый курс университета, но работает, чтобы оплатить свою машину и расходы, сын сказал, что учеба после школы - это выброшенное время и со своим другом начал бизнес, купил дом за 700 куе ( в мортгидж) в неполные 30 лет. Папы уже нет, мама на эсэсай. Владеют домом в НДж в очень некислой локации.Поведись они на "достижения" своих родственников, то совсем не факт, что так бы все сложилось.

як вам подобається цей приклад. але вже почав часто повторюватися...



але є цікаві подробиці. по-перше, пишіть чесно - дівчина в 20 років без вищої освіти (але вже з дитиною). є батьки, які допомогли з дитиною - це важливо, але є не у всіх. про чоловіка мовчу - як на мене це приклад, чому не треба емігрувати. добре хоч на мороз не викинули - а в житті таке буває - а в якості хепіенду ви б розповідали, що вони вийшла заміж за мільйонера



літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.



а загалом, США - гарна країні. нам треба таку ж будувати. робити ставку на себе й працювати, працювати, працювати - важко, але щоб діти жили в кращій країні як вам подобається цей приклад.але вже почав часто повторюватися...але є цікаві подробиці. по-перше, пишіть чесно - дівчина в 20 років без вищої освіти (але вже з дитиною). є батьки, які допомогли з дитиною - це важливо, але є не у всіх. про чоловіка мовчу - як на мене це приклад, чому не треба емігрувати. добре хоч на мороз не викинули - а в житті таке буває - а в якості хепіенду ви б розповідали, що вони вийшла заміж за мільйонералітом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.а загалом, США - гарна країні. нам треба таку ж будувати. робити ставку на себе й працювати, працювати, працювати - важко, але щоб діти жили в кращій країні Shaman

Повідомлень: 4256 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:47 Shaman написав: літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.

Треба жити так:

- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;

- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;

- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;

- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складували і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє. Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.Треба жити так:- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складували і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє. akurt

Повідомлень: 8338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 11:06 akurt написав: Shaman написав: літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

літом між навчанням в США працюють всі - так прийнято. покупка будинку за 700 куо в 30 років - як на мене або ризикована інвестиція, або той же самий пил в очі - в Америці це явище теж розповсюджене. бо можна легко прикинути розмір платежу по цьому будинку - й це велика сума.

Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.

Треба жити так:

- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;

- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;

- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;

- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складуванні і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє. Цікава думка: звичайні поради людям іншого континенту іншої країни як їм треба жити.Треба жити так:- не робити - не дай Боже те, що робить мінімум 1/2 частина населення іншої країни;- не робити те, на що налаштована вся економіка країни, в якій живеш;- не жити по-людськи зараз, не жити зараз в гарних умовах, краще відкласти на потім. Дивись, і раптом - точна цифра вказана - це «30 років» - доживеш до справжнього щастя: життя в 3-и к квартирі панельного будинка;- гроші складувати в мішки та закопувати під грушею: пригодяться в «другому житті». Батьки складуванні і в «Сберкасу», і в «Ощадбанк», і під грушу - і було їм щастя. Справжнє.

давай повернемося в реальність з потоку свідомості незрозуміло про що - яка вартість платежу дому 700 куо під 5% на 20 чи 30 років?



хоча чого це - до 30 років треба купити будинок за 1 млн дол, останню модель Тесла й працювати десь хоча б в МВФ - й все це реальність, якщо звернетесь до пана akurt



коучинг як є давай повернемося в реальність з потоку свідомості незрозуміло про що - яка вартість платежу дому 700 куо під 5% на 20 чи 30 років?хоча чого це - до 30 років треба купити будинок за 1 млн дол, останню модель Тесла й працювати десь хоча б в МВФ - й все це реальність, якщо звернетесь до панакоучинг як є Shaman

Повідомлень: 4256 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 12:05 Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство), вишкіл — метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина, «коуч», допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті.



Корисну справу робите, пане Shaman, сповідуючи жебрацький спосіб життя.

Дійсно, треба включати людям з того континенту Земноі кулі, де ніколи не був, платівку з промовою В.І.Леніна на програвачу в «Ленінскій кімнаті»

«Раньше думай о Родине, а потом - о себе!»

Це навіть цікаво.

Можна трохи модифікувати:



Citizens of the United States!

Engineers, mechanics and doctors!

Everyone pack your things and move into three-room apartments with a living area of ​​380 square feet, the orders for which you will receive from the trade union committee!

Don't crowd! The queue waiting for a warrant is 20 years!

You'll have time for everything! Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 вер, 2023 12:58, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 12:31 Re: Еміграція, заробітчанство Я тут свого часу дивувався з Ірландців, які беруть іпотеку під плаваючий %. Але я ж забув, що в них може не бути гіркого досвіду 2008 року, коли % ставка летить вгору і платити стає нестерпно... Як і в Чехів не виникає питання "який курс Євро", бо він завжди 25 +/- 1...

Тому даючи пораду треба робити поправку, що всюди свої умови і десь можуть чудово жити ніжні люди не думаючи про майбутнє, які б Україні загинули з голоду кожні 5-10 років при черговій кризі.

Як можуть виживати квітки на підвіконні, які б на вулиці засохли... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1423 З нами з: 29.07.22 Подякував: 204 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 12:40 akurt написав: Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство), вишкіл — метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина, «коуч», допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті.



Якщо бути точним, то коучінгом займається саме пан Shaman, сповідуючи жебрацький спосіб життя.

Саме кумедне, що намагається повчати жити так людей з того континенту Земноі кулі, де ніколи не був.

Це неймовірно кумедно. І навіть цікаво.



Citizens of the United States!

Engineers, mechanics and doctors!

Everyone pack your things and move into three-room apartments with a living area of ​​380 square feet, the orders for which you will receive from the trade union committee!

Don't crowd! The queue waiting for a warrant is 20 years!

You'll have time for everything! Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство), вишкіл — метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина, «коуч», допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті.Якщо бути точним, то коучінгом займається самеСаме кумедне, що намагається повчати жити так людей з того континенту Земноі кулі, де ніколи не був.Це неймовірно кумедно. І навіть цікаво.Citizens of the United States!Engineers, mechanics and doctors!Everyone pack your things and move into three-room apartments with a living area of ​​380 square feet, the orders for which you will receive from the trade union committee!Don't crowd! The queue waiting for a warrant is 20 years!You'll have time for everything!

але в наших реаліях коучинг - це стрижка грошей з тих, хто ведеться на як заробити 1 млн за 3 міс чи отримуйте 5 куо на місяць, не встаючи з дивану



а тепер підтвердить що "пан Shaman, сповідуючи жебрацький спосіб життя." де це я про таке писав?



чи просто погодитися з тим, що просто звичайний казкар, який не відповідає ні про що, що пише - тобто цілеспрямовано вішає локшину на вуха.

з якою метою? - цікаве питання



краще продовжуй свої казки й не переходь на особистості але в наших реаліях коучинг - це стрижка грошей з тих, хто ведеться на як заробити 1 млн за 3 міс чи отримуйте 5 куо на місяць, не встаючи з дивануа тепер підтвердить що "пан Shaman, сповідуючи жебрацький спосіб життя." де це я про таке писав?чи просто погодитися з тим, що просто звичайний казкар, який не відповідає ні про що, що пише - тобто цілеспрямовано вішає локшину на вуха.з якою метою? - цікаве питаннякраще продовжуй свої казки й не переходь на особистості Shaman

Повідомлень: 4256 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:00 Shaman написав: краще продовжуй свої казки й не переходь на особистості краще продовжуй свої казки й не переходь на особистості

Звичайний текст з методички райкому КПРС.

Для інструкторів райкому.

Вони теж все життя сумлінно повчали громадян США жити.

Куратору моєї студентської групи - старшому викладачеві - порядній людині - він мені розказував - пропонували перейти туди на роботу.

Порядний. Відмовився. Я тоді не розумів, чому. Звичайний текст з методички райкому КПРС.Для інструкторів райкому.Вони теж все життя сумлінно повчали громадян США жити.Куратору моєї студентської групи - старшому викладачеві - порядній людині - він мені розказував - пропонували перейти туди на роботу.Порядний. Відмовився. Я тоді не розумів, чому. akurt

Повідомлень: 8338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:06 akurt написав: Shaman написав: краще продовжуй свої казки й не переходь на особистості краще продовжуй свої казки й не переходь на особистості

Звичайний текст з методички райкому КПРС.

Для інструкторів райкому.

Вони теж все життя сумлінно повчали громадян США жити.

Куратору моєї студентської групи - старшому викладачеві - порядній людині - він мені розказував - пропонували перейти туди на роботу.

Порядний. Відмовився. Я тоді не розумів, чому. Звичайний текст з методички райкому КПРС.Для інструкторів райкому.Вони теж все життя сумлінно повчали громадян США жити.Куратору моєї студентської групи - старшому викладачеві - порядній людині - він мені розказував - пропонували перейти туди на роботу.Порядний. Відмовився. Я тоді не розумів, чому.

лише недогромадяни Туреччини мають право повчати як жити, наводячи приклади з країн з молочними ріками, тільки рота роззявай.



хтось й роззяває - а на цьому хтось інший в Туреччині й живе, мандруючи на форумі по всьому світі лише недогромадяни Туреччини мають право повчати як жити, наводячи приклади з країн з молочними ріками, тільки рота роззявай.хтось й роззяває - а на цьому хтось інший в Туреччині й живе, мандруючи на форумі по всьому світі Shaman

Повідомлень: 4256 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:27 Приємно прочитать від прокурора, який мене декілька хвилин тому звинувачував у «переході на особистості» про нові ярлики.

Нічого дивного: все за методичною для інструкторів Райкому КПРС та підручників для офіцерів КГБ. Має офіційну назву «Метод гнилой селедки».

Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю. Навіть приємно прочитати новий ярлик.



Пана Shaman’a реально приємно читати.

Майже слово в слово розказує те, про що розповідав ректор мого університету: про 30 жахливих років іпотеки, про страшні нелюдські податки, про те, як обирають простого працівника у фрезерного верстата, про необхідність щорічно перевіряти в профкомі Списки на отримання безкоштовних квартир. Прямо слово в слово.

Так ось: про мого ректора.

Розказуючи студентам жахливі речі про товстунів-капіталістів, від яких ставало моторошно, скуповував нерухомість в UK.

Зараз там живе син з жінкою.

В цьому році переїхали.



Розказуйте далі, що не слід робити в США інженеру, лікареві, слюсарю. Реально цікаво. akurt

Повідомлень: 8338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:34 akurt написав: Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю. Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю.

Пссс, и про счета отсутствующие во всех банках мы тоже помним ))) Пссс, и про счета отсутствующие во всех банках мы тоже помним ))) stm

Повідомлень: 4073 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1221122212231224> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Faceless