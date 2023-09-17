Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1221122212231224 Додано: Нед 17 вер, 2023 13:35 akurt написав: Приємно прочитать від прокурора, який мене декілька хвилин тому звинувачував у «переході на особистості» про нові ярлики.

Нічого дивного: все за методичною для інструкторів Райкому КПРС та підручників для офіцерів КГБ. Має офіційну назву «Метод гнилой селедки».

Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю. Навіть приємно прочитати новий ярлик.



Пана Shaman’a реально приємно читати.

Майже слово в слово розказує те, про що розповідав ректор мого університету: про 30 жахливих років іпотеки, про страшні нелюдські податки, про те, як обирають простого працівника у фрезерного верстата, про необхідність щорічно перевіряти в профкомі Списки на отримання безкоштовних квартир. Прямо слово в слово.

Так ось: про мого ректора.

Розказуючи студентам жахливі речі про товстунів-капіталістів, від яких ставало моторошно, скуповував нерухомість в UK.

Зараз там живе син з жінкою.

В цьому році переїхали.



Розказуйте далі, що не слід робити в США інженеру, лікареві, слюсарю. Реально цікаво. Приємно прочитать від прокурора, який мене декілька хвилин тому звинувачував у «переході на особистості» про нові ярлики.Нічого дивного: все за методичною для інструкторів Райкому КПРС та підручників для офіцерів КГБ. Має офіційну назву «Метод гнилой селедки».Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю. Навіть приємно прочитати новий ярлик.Пана Shaman’a реально приємно читати.Майже слово в слово розказує те, про що розповідав ректор мого університету: про 30 жахливих років іпотеки, про страшні нелюдські податки, про те, як обирають простого працівника у фрезерного верстата, про необхідність щорічно перевіряти в профкомі Списки на отримання безкоштовних квартир. Прямо слово в слово.Так ось: про мого ректора.Розказуючи студентам жахливі речі про товстунів-капіталістів, від яких ставало моторошно, скуповував нерухомість в UK.Зараз там живе син з жінкою.В цьому році переїхали.. Реально цікаво.

що, на комусь шапка горить?



й знову фактчекінг - де я таке кажу? ніде, у вас знову щось в голові переплуталося? відпочиньте, подихайте свіжим повітрям



а якщо громадянин України, то інший громадянин Долярчик чекає на вас

зрозумів, дурних нема... що, на комусь шапка горить?й знову фактчекінг - де я таке кажу? ніде, у вас знову щось в голові переплуталося? відпочиньте, подихайте свіжим повітряма якщо громадянин України, то інший громадянин Долярчик чекає на васзрозумів, дурних нема... Shaman

Повідомлень: 4257 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:47 Ви, пані stm, як юрист, повинні бути точнішою та не включати в Позовну заяву неперевірені непідтверджені факти:

а) на протязі 2018-2019 роках я розказував нашим учасникам форуму, що варто відкрити під час гірськолижного катання в Закопане - в ING BANK Шльонскі - разунки в польських злотих та в доларах США - «пригодиться води напитися».

б) на протязі 2019-2021 роках я розказував учасникам форуму, що варто під час відпустки в Туреччині відкрити рахунок в турецьких лірах, доларах США та в євро - «пригодиться води напитися».

Розказував на прикладі власного досвіду.

Крім того, зараз в Торонто другий день перебуває приятель - саме зараз надсилає фото із знаменитого водоспаду - то йому радив відкрити рахунки в канадських доларах та в доларах США в «топ-оази» банках Канади, бо я трохи поспішив та в червні відкрив не в найкращому.

Пригодиться Юрію «води напитися».



Час показав, що ці поради мої були реально безцінними. І зараз багато нас врятували б і гроші, в родини і можливо, нерухомість.



Нагадаю, що саме в ці роки ви, пані stm, тут на форумі розказували, як будете пакувати купюри в євро в скляні банки та везти на острів в Середземному морі, де будете купувати біленьку хатинку рибалки. Все виявилося повною фікцією.

Так ось: будьте точними.

Вчіться у мене: поганих порад і не надавав, і не надаю. akurt

Повідомлень: 8338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:54 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.

Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Есть медстраховки. И тд. Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.Есть медстраховки. И тд.

Давайте називати речі своїми іменами. Це все було до поточних відсоткових ставок та цін на сировину. Бюджет наступного року як Федеральний так і Нью-Йорка буде вже із врахуванням нових відсоткових ставок, там будуть зовсім інші цифри на обслуговування боргу. Весь соціалізм прикриється. Давайте називати речі своїми іменами. Це все було до поточних відсоткових ставок та цін на сировину. Бюджет наступного року як Федеральний так і Нью-Йорка буде вже із врахуванням нових відсоткових ставок, там будуть зовсім інші цифри на обслуговування боргу. Весь соціалізм прикриється. Denik Повідомлень: 2319 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:58 akurt написав: Ви, пані stm, як юрист, повинні бути точнішою та не включати в Позовну заяву неперевірені непідтверджені факти:

а) на протязі 2018-2019 роках я розказував нашим учасникам форуму, що варто відкрити під час гірськолижного катання в Закопане - в ING BANK Шльонскі - разунки в польських злотих та в доларах США - «пригодиться води напитися».

б) на протязі 2019-2021 роках я розказував учасникам форуму, що варто під час відпустки в Туреччині відкрити рахунок в турецьких лірах, доларах США та в євро - «пригодиться води напитися».

Розказував на прикладі власного досвіду.

Крім того, зараз в Торонто другий день перебуває приятель - саме зараз надсилає фото із знаменитого водоспаду - то йому радив відкрити рахунки в канадських доларах та в доларах США в «топ-оази» банках Канади, бо я трохи поспішив та в червні відкрив не в найкращому.

Пригодиться Юрію «води напитися».



Час показав, що ці поради мої були реально безцінними. І зараз багато нас врятували б і гроші, в родини і можливо, нерухомість.



Нагадаю, що саме в ці роки ви, пані stm, тут на форумі розказували, як будете пакувати купюри в євро в скляні банки та везти на острів в Середземному морі, де будете купувати біленьку хатинку рибалки. Все виявилося повною фікцією.

Так ось: будьте точними.

Вчіться у мене: поганих порад і не надавав, і не надаю. Ви, пані stm, як юрист, повинні бути точнішою та не включати в Позовну заяву неперевірені непідтверджені факти:а) на протязі 2018-2019 роках я розказував нашим учасникам форуму, що варто відкрити під час гірськолижного катання в Закопане - в ING BANK Шльонскі - разунки в польських злотих та в доларах США - «пригодиться води напитися».б) на протязі 2019-2021 роках я розказував учасникам форуму, що варто під час відпустки в Туреччині відкрити рахунок в турецьких лірах, доларах США та в євро - «пригодиться води напитися».Розказував на прикладі власного досвіду.Крім того, зараз в Торонто другий день перебуває приятель - саме зараз надсилає фото із знаменитого водоспаду - то йому радив відкрити рахунки в канадських доларах та в доларах США в «топ-оази» банках Канади, бо я трохи поспішив та в червні відкрив не в найкращому.Пригодиться Юрію «води напитися».Час показав, що ці поради мої були реально безцінними. І зараз багато нас врятували б і гроші, в родини і можливо, нерухомість.Нагадаю, що саме в ці роки ви, пані stm, тут на форумі розказували, як будете пакувати купюри в євро в скляні банки та везти на острів в Середземному морі, де будете купувати біленьку хатинку рибалки. Все виявилося повною фікцією.Так ось: будьте точними.Вчіться у мене: поганих порад і не надавав, і не надаю.

й як громадянин України, звичайно повідомили в НБУ про всі свої рахунки? й як громадянин України, звичайно повідомили в НБУ про всі свої рахунки? Shaman

Повідомлень: 4257 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 13:59 Shaman написав: й як громадянин України, звичайно повідомили в НБУ про всі свої рахунки? й як громадянин України, звичайно повідомили в НБУ про всі свої рахунки?

Я це зробив сумлінно, саме так, як і Ви особисто.

Фото гаманця скинути тут чи в особистих повідомленнях - пориєтеся трохи, неділя ж...

Пані stm зараз в Празі - спитайте також у неї.

Здається, в жіночих гаманцях ритися цікавіше.

Ще опитайте обов"язково звертаючи увагу на ці дані:

"За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 24 лютого до 17 травня 2022 року з України виїхало 6,312,255 осіб. У цей самий період (з 28 лютого 2022 року) в Україну в’їхало 1,853,500 осіб. Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (понад 3,3 млн), Румунії (понад 930 тис.), Угорщини (більш ніж 615 тис.), Молдови (понад 465 тис.), Словаччини (426 тис.). Дуже часто ці країни використовувалися як транзитні, і біженці прямували далі до інших країн, що надавали прихисток."



Неділя ж, чим Вам ще зайнятися, як не нишпорити по гаманцям 6,312,255 осіб. Я це зробив сумлінно, саме так, як і Ви особисто.Фото гаманця скинути тут чи в особистих повідомленнях - пориєтеся трохи, неділя ж...Панізараз в Празі - спитайте також у неї.Здається, в жіночих гаманцях ритися цікавіше.Ще опитайте обов"язково звертаючи увагу на ці дані:"За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 24 лютого до 17 травня 2022 року з України виїхало 6,312,255 осіб. У цей самий період (з 28 лютого 2022 року) в Україну в’їхало 1,853,500 осіб. Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (понад 3,3 млн), Румунії (понад 930 тис.), Угорщини (більш ніж 615 тис.), Молдови (понад 465 тис.), Словаччини (426 тис.). Дуже часто ці країни використовувалися як транзитні, і біженці прямували далі до інших країн, що надавали прихисток."Неділя ж, чим Вам ще зайнятися, як не нишпорити по гаманцям 6,312,255 осіб. akurt

Повідомлень: 8338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 14:12 akurt написав: Shaman написав: й як громадянин України, звичайно повідомили в НБУ про всі свої рахунки? й як громадянин України, звичайно повідомили в НБУ про всі свої рахунки?

Я це зробив сумлінно, саме так, як і Ви особисто.

Фото гаманця скинути тут чи в особистих повідомленнях - пориєтеся трохи, неділя ж...

Пані stm зараз в Празі - спитайте також у неї.

Здається, в жіночих гаманцях ритися цікавіше.

Ще опитайте обов"язково звертаючи увагу на ці дані:

"За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 24 лютого до 17 травня 2022 року з України виїхало 6,312,255 осіб. У цей самий період (з 28 лютого 2022 року) в Україну в’їхало 1,853,500 осіб. Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (понад 3,3 млн), Румунії (понад 930 тис.), Угорщини (більш ніж 615 тис.), Молдови (понад 465 тис.), Словаччини (426 тис.). Дуже часто ці країни використовувалися як транзитні, і біженці прямували далі до інших країн, що надавали прихисток."



Неділя ж, чим Вам ще зайнятися, як не нишпорити по гаманцям 6,312,255 осіб. Я це зробив сумлінно, саме так, як і Ви особисто.Фото гаманця скинути тут чи в особистих повідомленнях - пориєтеся трохи, неділя ж...Панізараз в Празі - спитайте також у неї.Здається, в жіночих гаманцях ритися цікавіше.Ще опитайте обов"язково звертаючи увагу на ці дані:"За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 24 лютого до 17 травня 2022 року з України виїхало 6,312,255 осіб. У цей самий період (з 28 лютого 2022 року) в Україну в’їхало 1,853,500 осіб. Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (понад 3,3 млн), Румунії (понад 930 тис.), Угорщини (більш ніж 615 тис.), Молдови (понад 465 тис.), Словаччини (426 тис.). Дуже часто ці країни використовувалися як транзитні, і біженці прямували далі до інших країн, що надавали прихисток."Неділя ж, чим Вам ще зайнятися, як не нишпорити по гаманцям 6,312,255 осіб.

що ви відразу за військовий час сховалися? мова йшла про мирні часи.



мені це нецікаво, є навчені люди, які це роблять. в нашій країні поки що погано роблять... що ви відразу за військовий час сховалися? мова йшла про мирні часи.мені це нецікаво, є навчені люди, які це роблять. в нашій країні поки що погано роблять... Shaman

Повідомлень: 4257 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1221122212231224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор