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ЛАД написав:В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости".
поехать в село заниматься нат.хозяйством нет возможности? наоборот, нет возможности всех трудоустроить. Заводы закрылись, а в сфере услуг и торговле столько людей не надо. Боюсь что переселение "лишних" (с точки зрения работодателя) из города в село уже неизбежность.
rjkz написав:Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов. Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Есть медстраховки. И тд.
Давайте називати речі своїми іменами. Це все було до поточних відсоткових ставок та цін на сировину. Бюджет наступного року як Федеральний так і Нью-Йорка буде вже із врахуванням нових відсоткових ставок, там будуть зовсім інші цифри на обслуговування боргу. Весь соціалізм прикриється.
ЛАД написав:В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости".
поехать в село заниматься нат.хозяйством нет возможности? наоборот, нет возможности всех трудоустроить. Заводы закрылись, а в сфере услуг и торговле столько людей не надо. Боюсь что переселение "лишних" (с точки зрения работодателя) из города в село уже неизбежность.
Ну, если Вы это называете "построением финансовой независимости"... Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"? А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство". Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию.
antey1969 написав:Кстати, ходят слухи, что Европа готовит долгосрочное решение по украинским беженцам, в связи с тем, что война в Украине предполагается длительная, а потом еще и будет долгое восстановление.
ЛАД написав:Отдыхают везде. Но насколько я знаю, подавляющее большинство ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.
Вы НЕ ошибатесь. Чисто для уточнения некоторых нюансов из опыта моих друзей: 1. В США вообще отсутствует законодательство в сфере отпусков. У американцев отпуска короче, чем в других странах мира, - всего 14 дней. Потому эти 2 недели отпуска нужно провести как можно "ярче". Например, как дети моих приятелей - неделю назад в гигантском шоу в пустыне - "The Burning man". Интересно, что сами живут в Майями, а это очень очень далеко от постоянного места жительства. Что это такое можно глянуть здесь: https://www.reuters.com/world/us/burnin ... 023-09-04/ Там на видео есть и их дом на колесах. Фото посмотрите. И сроки.
2. Однако это - 14 дней - касается рядовых профессий и рядовых сотрудников. Например, у ІТ - другая система начисления отпускных дней: 2 дня отпуска за каждый отработанный месяц. Их можно брать в любое время и любыми частями. Например, обычная поездка на Гавайи занимает 1 неделю: 5 рабочих дней и 2 выходных дня. Позволить себе такой отдых может каждый, особенно если учитывать незначительные расходы: - авиабилет туда и обратно от 400 долларов: - аренда жилья - от 1000 долларов. - перекус на улице от 15 долларов, в ресторане от 20... Почти копейки.
3. Можно брать отпуск за свой счет. Почти без проблем. Очень ценятся 48 часов субботы и воскресенья: можно в пятницу вечером улететь в Лас Вегас за реально копеечные цены на авиабилеты или в горнолыжный центр (вот это реально дорого - ски-пасс на 1 день от 100 долларов).
Как видите не все так плохо с отпусками у опустившихся на дно жизни граждан/жителей США.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 вер, 2023 15:51, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию.
это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУ
ЛАД написав:А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство".
в зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком.
ЛАД написав:Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"?
вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.
Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты? 1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально. 2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов)