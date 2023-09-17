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#<1 ... 1223122412251226> Додано: Нед 17 вер, 2023 15:07 ЛАД написав: В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". поехать в село заниматься нат.хозяйством нет возможности? наоборот, нет возможности всех трудоустроить. Заводы закрылись, а в сфере услуг и торговле столько людей не надо. Боюсь что переселение "лишних" (с точки зрения работодателя) из города в село уже неизбежность. поехать в село заниматься нат.хозяйством нет возможности? наоборот, нет возможности всех трудоустроить. Заводы закрылись, а в сфере услуг и торговле столько людей не надо. Боюсь что переселение "лишних" (с точки зрения работодателя) из города в село уже неизбежность. vitaliiangel

Повідомлень: 19289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 15:31 Denik написав: rjkz написав: Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.

Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Есть медстраховки. И тд. Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.Есть медстраховки. И тд.

Давайте називати речі своїми іменами. Це все було до поточних відсоткових ставок та цін на сировину. Бюджет наступного року як Федеральний так і Нью-Йорка буде вже із врахуванням нових відсоткових ставок, там будуть зовсім інші цифри на обслуговування боргу. Весь соціалізм прикриється. Давайте називати речі своїми іменами. Це все було до поточних відсоткових ставок та цін на сировину. Бюджет наступного року як Федеральний так і Нью-Йорка буде вже із врахуванням нових відсоткових ставок, там будуть зовсім інші цифри на обслуговування боргу. Весь соціалізм прикриється.

Прям-таки весь-весь? Прям-таки весь-весь? ЛАД 2 Повідомлень: 25735 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 15:38 vitaliiangel написав: ЛАД написав: В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". поехать в село заниматься нат.хозяйством нет возможности? наоборот, нет возможности всех трудоустроить. Заводы закрылись, а в сфере услуг и торговле столько людей не надо. Боюсь что переселение "лишних" (с точки зрения работодателя) из города в село уже неизбежность. поехать в село заниматься нат.хозяйством нет возможности? наоборот, нет возможности всех трудоустроить. Заводы закрылись, а в сфере услуг и торговле столько людей не надо. Боюсь что переселение "лишних" (с точки зрения работодателя) из города в село уже неизбежность.

Ну, если Вы это называете "построением финансовой независимости"...

Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"?

А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство".

Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. Ну, если Вы это называете "построением финансовой независимости"...Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"?А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство".Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. ЛАД 2 Повідомлень: 25735 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 15:43 antey1969 написав: Кстати, ходят слухи, что Европа готовит долгосрочное решение по украинским беженцам, в связи с тем, что война в Украине предполагается длительная, а потом еще и будет долгое восстановление. Кстати, ходят слухи, что Европа готовит долгосрочное решение по украинским беженцам, в связи с тем, что война в Украине предполагается длительная, а потом еще и будет долгое восстановление.

Вчера писал об этом - Вчера писал об этом - viewtopic.php?p=5622263#p5622263 ЛАД 2 Повідомлень: 25735 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 15:45 ЛАД написав: Отдыхают везде.

Но насколько я знаю, подавляющее большинство ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.

Отдыхают везде.Но насколько я знаю, подавляющее большинство ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.

Вы НЕ ошибатесь. Чисто для уточнения некоторых нюансов из опыта моих друзей:

1. В США вообще отсутствует законодательство в сфере отпусков. У американцев отпуска короче, чем в других странах мира, - всего 14 дней.

Потому эти 2 недели отпуска нужно провести как можно "ярче".

Например, как дети моих приятелей - неделю назад в гигантском шоу в пустыне - "The Burning man".

Интересно, что сами живут в Майями, а это очень очень далеко от постоянного места жительства.

Что это такое можно глянуть здесь:

https://www.reuters.com/world/us/burnin ... 023-09-04/

Там на видео есть и их дом на колесах. Фото посмотрите. И сроки.



2. Однако это - 14 дней - касается рядовых профессий и рядовых сотрудников.

Например, у ІТ - другая система начисления отпускных дней: 2 дня отпуска за каждый отработанный месяц. Их можно брать в любое время и любыми частями.

Например, обычная поездка на Гавайи занимает 1 неделю: 5 рабочих дней и 2 выходных дня.

Позволить себе такой отдых может каждый , особенно если учитывать незначительные расходы:

- авиабилет туда и обратно от 400 долларов:

- аренда жилья - от 1000 долларов.

- перекус на улице от 15 долларов, в ресторане от 20...

Почти копейки.



3. Можно брать отпуск за свой счет. Почти без проблем.

Очень ценятся 48 часов субботы и воскресенья: можно в пятницу вечером улететь в Лас Вегас за реально копеечные цены на авиабилеты или в горнолыжный центр (вот это реально дорого - ски-пасс на 1 день от 100 долларов).



Как видите не все так плохо с отпусками у опустившихся на дно жизни граждан/жителей США. Вы НЕ ошибатесь. Чисто для уточнения некоторых нюансов из опыта моих друзей:1. В США вообще отсутствует законодательство в сфере отпусков. У американцев отпуска короче, чем в других странах мира, - всего 14 дней.Потому эти 2 недели отпуска нужно провести как можно "ярче".Например, как дети моих приятелей - неделю назад в гигантском шоу в пустыне - "The Burning man".Интересно, что сами живут в Майями, а это очень очень далеко от постоянного места жительства.Что это такое можно глянуть здесь:Там на видео есть и их дом на колесах. Фото посмотрите. И сроки.2. Однако это - 14 дней - касается рядовых профессий и рядовых сотрудников.Например, у ІТ - другая система начисления отпускных дней: 2 дня отпуска за каждый отработанный месяц. Их можно брать в любое время и любыми частями.Например, обычная поездка на Гавайи занимает 1 неделю: 5 рабочих дней и 2 выходных дня., особенно если учитывать незначительные расходы:- авиабилет туда и обратно от 400 долларов:- аренда жилья - от 1000 долларов.- перекус на улице от 15 долларов, в ресторане от 20...Почти копейки.3. Можно брать отпуск за свой счет. Почти без проблем.Очень ценятся 48 часов субботы и воскресенья: можно в пятницу вечером улететь в Лас Вегас за реально копеечные цены на авиабилеты или в горнолыжный центр (вот это реально дорого - ски-пасс на 1 день от 100 долларов).Как видите не все так плохо с отпускамиграждан/жителей США. Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 вер, 2023 15:51, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8341 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 15:45 ЛАД написав: Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУ ЛАД написав: А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство". А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство". в зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком. ЛАД написав: Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"? Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"? вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.



Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты?

1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально.

2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов) это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУв зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком.вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты?1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально.2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов) vitaliiangel

Повідомлень: 19289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:25 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУ ЛАД написав: А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство". А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство". в зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком. ЛАД написав: Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"? Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"? вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.



Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты?

1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально.

2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов) это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУв зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком.вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты?1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально.2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов)

Переселение в село - 2 варианта.

1. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.

2. Приусадебный участок - не обеспечит приемлемый сегодня уровень жизни без каких-то дополнительных доходов. Переселение в село - 2 варианта.1. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.2. Приусадебный участок - не обеспечит приемлемый сегодня уровень жизни без каких-то дополнительных доходов. ЛАД 2 Повідомлень: 25735 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:37 ЛАД написав: Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. людям томаты по какой цене нужнее по 20 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются, новым надо деньги, платить а увеличение объемов производства снизит цены на с/х.



Трудоустроить к фермерам еще миллион работников вряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов продавать их с меньшей рентабельностью. В атб петрушка и помидор па 30, а у самозанятых петрушка па 10, а помидор па 20.



Понимаете разницу наемного труда и самозанятых? фермер считает свою рентабельность, а не вашу. людям томаты по какой цене нужнее по 20 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются, новым надо деньги, платить а увеличение объемов производства снизит цены на с/х.Трудоустроить к фермерам еще миллион работников вряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов продавать их с меньшей рентабельностью. В атб петрушка и помидор па 30, а у самозанятых петрушка па 10, а помидор па 20.Понимаете разницу наемного труда и самозанятых? фермер считает свою рентабельность, а не вашу. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 17:42, всього редагувалось 5 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 19289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:38 akurt написав: ЛАД написав: Отдыхают везде.

Но насколько я знаю, подавляющее большинство ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.

Отдыхают везде.Но насколько я знаю, подавляющее большинство ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.

Вы НЕ ошибаетесь. Чисто для уточнения некоторых нюансов из опыта моих друзей:

1. В США вообще отсутствует законодательство в сфере отпусков. У американцев отпуска короче, чем в других странах мира, - всего 14 дней.

............

Как видите не все так плохо с отпусками у опустившихся на дно жизни граждан/жителей США. Вы НЕ ошибаетесь. Чисто для уточнения некоторых нюансов из опыта моих друзей:1. В США вообще отсутствует законодательство в сфере отпусков. У американцев отпуска короче, чем в других странах мира, - всего 14 дней.............Как видите не все так плохо с отпускамиграждан/жителей США.



Я об отпусках и отдыхе в Европе писал к тому, что даже при американских доходах большинство в средствах всё же ограничены.

При этом я не считаю отдых на Гавайях недостойным.



P.s. Вы не представляете себе, насколько спокойнее, когда не видишь шаманства. Я об отпусках и отдыхе в Европе писал к тому, что даже при американских доходах большинство в средствах всё же ограничены.При этом я не считаю отдых на Гавайях недостойным.P.s. Вы не представляете себе, насколько спокойнее, когда не видишь шаманства. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 вер, 2023 17:52, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25735 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:38 vitaliiangel написав: Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты



Я бы тоже. Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) которой бы хватало на покупку еды-одежды-лекарств-бензина-электричества и удобрений для этих овощей-фруктов Я бы тоже. Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) которой бы хватало на покупку еды-одежды-лекарств-бензина-электричества и удобрений для этих овощей-фруктов katso

Повідомлень: 663 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1223122412251226> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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