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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 вер, 2023 17:42
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.
людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20.
Ещё раз.
Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.
Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 17:44
katso написав:
Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?)
кому? тому кто их ест!
Конечно дешевле, чем в атб, культуры крафтовой еды с огорода у нас нет. Чтобы за неё платили дороже. Приходиться брать ценой.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 17:48
ЛАД написав:
Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход?
стесняюсь спросить как жили сёла в доиндустриальную эпоху. И как сейчас живут в селе молодые люди, без пенсий и работы, святым духом питаются?
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