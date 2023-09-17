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#<1 ... 1223122412251226 Додано: Нед 17 вер, 2023 17:42 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20. людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20.

Ещё раз.

Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.

Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? Ещё раз.Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? ЛАД 2 Повідомлень: 25735 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:44 katso написав: Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) кому? тому кто их ест!



Конечно дешевле, чем в атб, культуры крафтовой еды с огорода у нас нет. Чтобы за неё платили дороже. Приходиться брать ценой. кому? тому кто их ест!Конечно дешевле, чем в атб, культуры крафтовой еды с огорода у нас нет. Чтобы за неё платили дороже. Приходиться брать ценой. vitaliiangel

Повідомлень: 19289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:48 ЛАД написав: Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? стесняюсь спросить как жили сёла в доиндустриальную эпоху. И как сейчас живут в селе молодые люди, без пенсий и работы, святым духом питаются? стесняюсь спросить как жили сёла в доиндустриальную эпоху. И как сейчас живут в селе молодые люди, без пенсий и работы, святым духом питаются? vitaliiangel

Повідомлень: 19289 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1223122412251226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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