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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1224122512261227> Додано: Нед 17 вер, 2023 17:42 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20. людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20.

Ещё раз.

Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.

Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? Ещё раз.Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? ЛАД 2 Повідомлень: 25738 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:44 katso написав: Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) кому? тому кто их ест!



Конечно дешевле, чем в атб, культуры крафтовой еды с огорода у нас нет. Чтобы за неё платили дороже. Приходиться брать ценой. кому? тому кто их ест!Конечно дешевле, чем в атб, культуры крафтовой еды с огорода у нас нет. Чтобы за неё платили дороже. Приходиться брать ценой. vitaliiangel

Повідомлень: 19293 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:48 ЛАД написав: Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? стесняюсь спросить как жили сёла в доиндустриальную эпоху. И как сейчас живут в селе молодые люди, без пенсий и работы, святым духом питаются? стесняюсь спросить как жили сёла в доиндустриальную эпоху. И как сейчас живут в селе молодые люди, без пенсий и работы, святым духом питаются? vitaliiangel

Повідомлень: 19293 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:55 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? стесняюсь спросить как жили сёла в доиндустриальную эпоху. И как сейчас живут в селе молодые люди, без пенсий и работы, святым духом питаются? стесняюсь спросить как жили сёла в доиндустриальную эпоху. И как сейчас живут в селе молодые люди, без пенсий и работы, святым духом питаются?

В доиндустриальную эпоху не жили с участка в 20 соток.

Без пенсий и работы питаются не святым духом, а водкой. И какими-то подработками. В доиндустриальную эпоху не жили с участка в 20 соток.Без пенсий и работы питаются не святым духом, а водкой. И какими-то подработками. ЛАД 2 Повідомлень: 25738 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 17:55 конечно сезонное, но высокомаржинальное) Спаржу надо выращивать. Доходность бешеная.

Только рынок сбыта (рестораны и обеспеченные люди) надо иметь. То есть не глухое село, а недалеко от города. Где водятся деньги и потенциальные потребители. Hotab Повідомлень: 9869 З нами з: 15.02.09 Подякував: 605 раз. Подякували: 2063 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:01 ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Я Сибариту ответил, Вам дополню - пассивная финансовая позиция, может быть позволительна людям с очень высокими доходами "работы на дядю".

Касательно отдыха американцев - они отдыхают и в Европе и в Азии и в Южной Америке. Другое дело, что только самими США можно отдыхать бесконечно и все время выбирать разное. ..............Я Сибариту ответил, Вам дополню - пассивная финансовая позиция, может быть позволительна людям с очень высокими доходами "работы на дядю".Касательно отдыха американцев - они отдыхают и в Европе и в Азии и в Южной Америке. Другое дело, что только самими США можно отдыхать бесконечно и все время выбирать разное.

Отдыхают везде.

Но насколько я знаю, подавляющее большинство ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.



Спускала - это значит "спускала".

Было несколько поездок в Египет. Покупка мебели. Ремонт в хруще. В целом - покрытие финансовых разрывов между пенсией и расходами.

Я ей несколько раз говорил, что ее расходы вполне покроет аренда от 1-2 квартир с головой. "Это не наш метод". Собственно, я и слышал от людей такого типа, что то, чем я занимался (сдача в аренду) - это нечто аморальное.



Вплоть до того, что одни из моих родственников когда-то отказались от кооперативной однушки (в начале 90-х, когда подошла очередь, на которую они много лет стояли) на основании того, что у них жилье есть, а зачем еще одна квартира - не представляли.



Понятно.

Ну, это нельзя назвать "спускала". А вот подход к сдаче в аренду удивляет. Такого не встречал.

В начале 90-х такой подход понятен. Тогда ещё сдача в аренду была не развита. Хотя. скорее, это характерно для более раннего времени. В середине 90-х уже работало вовсю. Правда, цены с позиции сегодняшнего дня были смешные. Где-то после 95-го снимал одинарку (не в центре и без ничего) за 10 долл.



В догонку мысли про "ходить на работу" в Украине и в США.

Да, в США это понятно. В Украине - не позволительная роскошь, которая ведет к нищей старости.

И этот "кнут" заставляет мозг работать интенсивней, выискивая пути построения финансовой независимости. Независимости от работы, обстоятельств и тп.

В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". И им не приходится рассуждать это позволительная роскошь или нет. Отдыхают везде.Но насколько я знаю,ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.Понятно.Ну, это нельзя назвать "спускала". А вот подход к сдаче в аренду удивляет. Такого не встречал.В начале 90-х такой подход понятен. Тогда ещё сдача в аренду была не развита. Хотя. скорее, это характерно для более раннего времени. В середине 90-х уже работало вовсю. Правда, цены с позиции сегодняшнего дня были смешные. Где-то после 95-го снимал одинарку (не в центре и без ничего) за 10 долл.В Украине унет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". И им не приходится рассуждать это позволительная роскошь или нет.





Вы любите словосочетание "подавляющее большинство"?

))

Теперь о Вашем посте.

1. "Подавляющее большинство" американцев имеет возможности отдыхать, хоть отпуска и небольшие. У меня, например, по контракту только со второго года работы стал отпуск 2 недели в году и дальнейшее увеличение не предусмотрено. Пока ни разу не использовал именно отпуск.

Пока не знаю как лучше использовать, хочу сложить за несколько лет.

Но есть много знакомых, которые имеют и 3 и 4 недели в году.

Но кроме отпусков, есть еще много праздников (больше чем в Украине,мне кажется). Хотя далеко не у всех это выходной, не смотря, что это федеральные выходные дни. Тут надо оговориться - оплачиваемый выходной. У меня только 3 или 4 в году. Еще у меня 1 личный день в году. Тоже оплачиваемый.

Вот в этом году, на Индепенденс дей (день Независимости), выпал на среду, я взял 2 личных дня за этот и прошлый годы и 2 дня взял за свой счет плюс выходные и съездил на недельку в Нью-Джерси, гостили в доме сына знакомой, по поводу которрого тут копья ломают. Это все интересно, но как раз тот случай, когда парень имеет хоть и несколько рискованную, но очень выверенную финансовую грамотность. И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.

Семьи своей пока не создал.

Теперь насчет финансовой возможности американцев ездить в отпуска в Европу.

Учитывая, что сфера услуг в США намного дороже, чем в Европе, то это было-бы и выгодней. Например, в благодарность за гостеприимство, я пригласил в последний день пребывания в НДж в китайский ресторан (не забегаловка, традиционный ресторан, адаптированный под американский образ жизни, фьюжн). На 2 семьи чек счет составил 355 долларов и традиционно около 20% чаевых итого 420 долларов.

И это - не дорогой ресторан.

При этом, знакомый недавно вернулся из Праги, в полном восторге от цен, как он "отрапортовал" хороший ужин на семью - 40 долларов.

Учитывая, что американцы спокойно (по крайней мере одни из моих знакомых) тратят на путешествия несколько десятков куе в год, то поездки в Европу - это эконом вариант, а пару тысяч на билеты - не повод для отказа.

Это в Украине тяжело воспринимается, я понимаю. Для меня самого пока не до конца раскрылась (перефразируя "глубина глубин") высота вершин американских доходов.

Смотрел интервью по поводу судебного дела (по контракту анестезиолога должны были сделать партнером частной клиники, но чтобы этого не делать - уволили, а он подал в суд), оказывается, для операционного анестезиолога в НЙ 800 куе-1млн долларов в год зарплата - это совершенно обычное дело. И разговор шел в таком ключе, что клиника его "поимела", что человек работал там столько лет, чтобы стать партнером, а это очень много денег, а не та зарплата, которую он получал.

Ну и Вы понимаете, что таких врачей в НЙ не один и не два.

А в финсекторе Уолл-Стрит средняя зарплатат финансиста по состоянию на 2021 год была 420 куе в год, а инженер-электротехник с зарплатой 300 куе в год тоже никого не удивит.

Теперь что касается "подавляющего большинства" украинцев, которым ничего не светит.

Не светит тем, кто "ходит на работу, чтобы получать зарплату". И не имеет никакой мотивации зарабатывать. Например, отсиживается все равно где, чтобы потом пойти на пособие по безработице. "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (с)

"Если я в вашем Киеве не буду зарабатывать хотя-бы 4 куе в месяц, то манал я ваш Киев и уеду в село обратно" Именно это мне вывалил штукатур в 2004 году, когда штукатурил мою квартиру. Он не сидел в своем селе, а искал возможности.

В мире около 60 млн украинцев, на 1991 год было 52 млн в Украине, на момент начала полномасштабного вторжения -около 30.

То есть, несколько десятков миллионов что-то искали. Да, среди тех, кто оставался оставались как раз те, кто или искал возможности внутри страны или "сидел на попе ровно" ( я это называю "ходят на работу, чтобы получать зарплату").



Эмиграция - это тоже фильтр. "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?) Вы любите словосочетание "подавляющее большинство"?))Теперь о Вашем посте.1. "Подавляющее большинство" американцев имеет возможности отдыхать, хоть отпуска и небольшие. У меня, например, по контракту только со второго года работы стал отпуск 2 недели в году и дальнейшее увеличение не предусмотрено. Пока ни разу не использовал именно отпуск.Пока не знаю как лучше использовать, хочу сложить за несколько лет.Но есть много знакомых, которые имеют и 3 и 4 недели в году.Но кроме отпусков, есть еще много праздников (больше чем в Украине,мне кажется). Хотя далеко не у всех это выходной, не смотря, что это федеральные выходные дни. Тут надо оговориться - оплачиваемый выходной. У меня только 3 или 4 в году. Еще у меня 1 личный день в году. Тоже оплачиваемый.Вот в этом году, на Индепенденс дей (день Независимости), выпал на среду, я взял 2 личных дня за этот и прошлый годы и 2 дня взял за свой счет плюс выходные и съездил на недельку в Нью-Джерси, гостили в доме сына знакомой, по поводу которрого тут копья ломают. Это все интересно, но как раз тот случай, когда парень имеет хоть и несколько рискованную, но очень выверенную финансовую грамотность. И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.Семьи своей пока не создал.Теперь насчет финансовой возможности американцев ездить в отпуска в Европу.Учитывая, что сфера услуг в США намного дороже, чем в Европе, то это было-бы и выгодней. Например, в благодарность за гостеприимство, я пригласил в последний день пребывания в НДж в китайский ресторан (не забегаловка, традиционный ресторан, адаптированный под американский образ жизни, фьюжн). На 2 семьи чек счет составил 355 долларов и традиционно около 20% чаевых итого 420 долларов.И это - не дорогой ресторан.При этом, знакомый недавно вернулся из Праги, в полном восторге от цен, как он "отрапортовал" хороший ужин на семью - 40 долларов.Учитывая, что американцы спокойно (по крайней мере одни из моих знакомых) тратят на путешествия несколько десятков куе в год, то поездки в Европу - это эконом вариант, а пару тысяч на билеты - не повод для отказа.Это в Украине тяжело воспринимается, я понимаю. Для меня самого пока не до конца раскрылась (перефразируя "глубина глубин") высота вершин американских доходов.Смотрел интервью по поводу судебного дела (по контракту анестезиолога должны были сделать партнером частной клиники, но чтобы этого не делать - уволили, а он подал в суд), оказывается, для операционного анестезиолога в НЙ 800 куе-1млн долларов в год зарплата - это совершенно обычное дело. И разговор шел в таком ключе, что клиника его "поимела", что человек работал там столько лет, чтобы стать партнером, а это очень много денег, а не та зарплата, которую он получал.Ну и Вы понимаете, что таких врачей в НЙ не один и не два.А в финсекторе Уолл-Стрит средняя зарплатат финансиста по состоянию на 2021 год была 420 куе в год, а инженер-электротехник с зарплатой 300 куе в год тоже никого не удивит.Теперь что касается "подавляющего большинства" украинцев, которым ничего не светит.Не светит тем, кто "ходит на работу, чтобы получать зарплату". И не имеет никакой мотивации зарабатывать. Например, отсиживается все равно где, чтобы потом пойти на пособие по безработице. "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (с)"Если я в вашем Киеве не буду зарабатывать хотя-бы 4 куе в месяц, то манал я ваш Киев и уеду в село обратно" Именно это мне вывалил штукатур в 2004 году, когда штукатурил мою квартиру. Он не сидел в своем селе, а искал возможности.В мире около 60 млн украинцев, на 1991 год было 52 млн в Украине, на момент начала полномасштабного вторжения -около 30.То есть, несколько десятков миллионов что-то искали. Да, среди тех, кто оставался оставались как раз те, кто или искал возможности внутри страны или "сидел на попе ровно" ( я это называю "ходят на работу, чтобы получать зарплату").Эмиграция - это тоже фильтр. "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?) Востаннє редагувалось rjkz в Нед 17 вер, 2023 18:16, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 15408 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7951 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:05 ЛАД написав: Denik написав: rjkz написав: Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.

Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Есть медстраховки. И тд. Например, в НЙ есть программы помощи в оплате содержания СОБСТВЕННОГО жилья, если оно является местом своего проживания. Не для сдачи в аренду или иного способа инвестирования. Это может быть студия за, скажем, 150 куе или дом за несколько миллионов.Есть специальна служба, вроде как субсидированного такси, для пожилых и людей с ограниченными возможностями.Есть медстраховки. И тд.

Давайте називати речі своїми іменами. Це все було до поточних відсоткових ставок та цін на сировину. Бюджет наступного року як Федеральний так і Нью-Йорка буде вже із врахуванням нових відсоткових ставок, там будуть зовсім інші цифри на обслуговування боргу. Весь соціалізм прикриється. Давайте називати речі своїми іменами. Це все було до поточних відсоткових ставок та цін на сировину. Бюджет наступного року як Федеральний так і Нью-Йорка буде вже із врахуванням нових відсоткових ставок, там будуть зовсім інші цифри на обслуговування боргу. Весь соціалізм прикриється.

Прям-таки весь-весь? Прям-таки весь-весь?



Ну, если деник сказал, то так и будет.

Его-ж все слушаются.

Вы чего думаете Зеленский с Байденом встречается? Передает указания от деника.

Чего Столтенберг остался на посту? Деник так сказал.

Серьезный человек. А его мама - то вообще звезды. Все нервно курят в сторонке. Ну, если деник сказал, то так и будет.Его-ж все слушаются.Вы чего думаете Зеленский с Байденом встречается? Передает указания от деника.Чего Столтенберг остался на посту? Деник так сказал.Серьезный человек. А его мама - то вообще звезды. Все нервно курят в сторонке. rjkz

Повідомлень: 15408 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7951 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:09 ЛАД написав: Без пенсий и работы питаются не святым духом, а водкой. И какими-то подработками Без пенсий и работы питаются не святым духом, а водкой. И какими-то подработками какая работа в Закарпатских сёлах? поедьте на экскурсию. Там сотни лет самозанятость. На всё село две вакансии голова сильрады и почтальон. Прямо все лежат забуханные? Одни дома строят, другие печи кладут, третьи технику ремонтируют. Раньше одежду/обувь шили. Ковры плели. Вино делали. какая работа в Закарпатских сёлах? поедьте на экскурсию. Там сотни лет самозанятость. На всё село две вакансии голова сильрады и почтальон. Прямо все лежат забуханные? Одни дома строят, другие печи кладут, третьи технику ремонтируют. Раньше одежду/обувь шили. Ковры плели. Вино делали. vitaliiangel

Повідомлень: 19293 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:16 katso написав: vitaliiangel написав: Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты



Я бы тоже. Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) которой бы хватало на покупку еды-одежды-лекарств-бензина-электричества и удобрений для этих овощей-фруктов Я бы тоже. Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) которой бы хватало на покупку еды-одежды-лекарств-бензина-электричества и удобрений для этих овощей-фруктов



На справді ніша є, але мало хто отовий ТАК працювати. Розмовляв минулої неділі з продавцем на ринку в Ірпені: на власній присадибній ділянці аж в Уманьському ройоні(біля 300 км від Києва) вирощує овочі/фрукти на присадибній ділянці в гектар+, на вихідні приїздить в Ірпінь/Бучу продавати(чому саме сюди-бо допоміг дитині купити квартиру в Ірпені і тепер може тут переночувати/помитися і т.п.). Так ось-за суботу продав на ярмарку 200 кг винограду по ціні 80-100 грн/кг та 200 кг слив по 20 грн/кг+трохи овочевої групи. Сьогодні каже допродам залишки та поїду додому. Вік 60+-, стандартний робочий день-прокидається за пів години до сходу сонця, снідає і працьоє до 21-22.00 з перервою десь годину на обід та короткий перепочинок. Такий "режим" з березня до грудня місяця, взимку робота по 6-8 годин на добу. На справді ніша є, але мало хто отовий ТАК працювати. Розмовляв минулої неділі з продавцем на ринку в Ірпені: на власній присадибній ділянці аж в Уманьському ройоні(біля 300 км від Києва) вирощує овочі/фрукти на присадибній ділянці в гектар+, на вихідні приїздить в Ірпінь/Бучу продавати(чому саме сюди-бо допоміг дитині купити квартиру в Ірпені і тепер може тут переночувати/помитися і т.п.). Так ось-за суботу продав на ярмарку 200 кг винограду по ціні 80-100 грн/кг та 200 кг слив по 20 грн/кг+трохи овочевої групи. Сьогодні каже допродам залишки та поїду додому. Вік 60+-, стандартний робочий день-прокидається за пів години до сходу сонця, снідає і працьоє до 21-22.00 з перервою десь годину на обід та короткий перепочинок. Такий "режим" з березня до грудня місяця, взимку робота по 6-8 годин на добу. drevlyanin Повідомлень: 1343 З нами з: 01.04.20 Подякував: 479 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:24 vitaliiangel написав: katso написав: Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) Так речь о чем идет - о хобби для души или о том чтоб от выращивания овощей-фруктов еще оставалась прибыль (тогда их нужно кому-то продать, кому? и почем? дешевле чем в АТБ?) кому? тому кто их ест!



Конечно дешевле, чем в атб, культуры крафтовой еды с огорода у нас нет. Чтобы за неё платили дороже. Приходиться брать ценой. кому? тому кто их ест!Конечно дешевле, чем в атб,. Чтобы за неё платили дороже. Приходиться брать ценой.



Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. drevlyanin Повідомлень: 1343 З нами з: 01.04.20 Подякував: 479 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1224122512261227> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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