ЛАД написав: rjkz написав:
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Я Сибариту ответил, Вам дополню - пассивная финансовая позиция, может быть позволительна людям с очень высокими доходами "работы на дядю".
Касательно отдыха американцев - они отдыхают и в Европе и в Азии и в Южной Америке. Другое дело, что только самими США можно отдыхать бесконечно и все время выбирать разное.
Отдыхают везде.
Но насколько я знаю, подавляющее большинство
ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.
Спускала - это значит "спускала".
Было несколько поездок в Египет. Покупка мебели. Ремонт в хруще. В целом - покрытие финансовых разрывов между пенсией и расходами.
Я ей несколько раз говорил, что ее расходы вполне покроет аренда от 1-2 квартир с головой. "Это не наш метод". Собственно, я и слышал от людей такого типа, что то, чем я занимался (сдача в аренду) - это нечто аморальное.
Вплоть до того, что одни из моих родственников когда-то отказались от кооперативной однушки (в начале 90-х, когда подошла очередь, на которую они много лет стояли) на основании того, что у них жилье есть, а зачем еще одна квартира - не представляли.
Понятно.
Ну, это нельзя назвать "спускала". А вот подход к сдаче в аренду удивляет. Такого не встречал.
В начале 90-х такой подход понятен. Тогда ещё сдача в аренду была не развита. Хотя. скорее, это характерно для более раннего времени. В середине 90-х уже работало вовсю. Правда, цены с позиции сегодняшнего дня были смешные. Где-то после 95-го снимал одинарку (не в центре и без ничего) за 10 долл.
В догонку мысли про "ходить на работу" в Украине и в США.
Да, в США это понятно. В Украине - не позволительная роскошь, которая ведет к нищей старости.
И этот "кнут" заставляет мозг работать интенсивней, выискивая пути построения финансовой независимости. Независимости от работы, обстоятельств и тп.
В Украине у подавляющего большинства
нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". И им не приходится рассуждать это позволительная роскошь или нет.
Вы любите словосочетание "подавляющее большинство"?
))
Теперь о Вашем посте.
1. "Подавляющее большинство" американцев имеет возможности отдыхать, хоть отпуска и небольшие. У меня, например, по контракту только со второго года работы стал отпуск 2 недели в году и дальнейшее увеличение не предусмотрено. Пока ни разу не использовал именно отпуск.
Пока не знаю как лучше использовать, хочу сложить за несколько лет.
Но есть много знакомых, которые имеют и 3 и 4 недели в году.
Но кроме отпусков, есть еще много праздников (больше чем в Украине,мне кажется). Хотя далеко не у всех это выходной, не смотря, что это федеральные выходные дни. Тут надо оговориться - оплачиваемый выходной. У меня только 3 или 4 в году. Еще у меня 1 личный день в году. Тоже оплачиваемый.
Вот в этом году, на Индепенденс дей (день Независимости), выпал на среду, я взял 2 личных дня за этот и прошлый годы и 2 дня взял за свой счет плюс выходные и съездил на недельку в Нью-Джерси, гостили в доме сына знакомой, по поводу которрого тут копья ломают. Это все интересно, но как раз тот случай, когда парень имеет хоть и несколько рискованную, но очень выверенную финансовую грамотность. И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.
Семьи своей пока не создал.
Теперь насчет финансовой возможности американцев ездить в отпуска в Европу.
Учитывая, что сфера услуг в США намного дороже, чем в Европе, то это было-бы и выгодней. Например, в благодарность за гостеприимство, я пригласил в последний день пребывания в НДж в китайский ресторан (не забегаловка, традиционный ресторан, адаптированный под американский образ жизни, фьюжн). На 2 семьи чек счет составил 355 долларов и традиционно около 20% чаевых итого 420 долларов.
И это - не дорогой ресторан.
При этом, знакомый недавно вернулся из Праги, в полном восторге от цен, как он "отрапортовал" хороший ужин на семью - 40 долларов.
Учитывая, что американцы спокойно (по крайней мере одни из моих знакомых) тратят на путешествия несколько десятков куе в год, то поездки в Европу - это эконом вариант, а пару тысяч на билеты - не повод для отказа.
Это в Украине тяжело воспринимается, я понимаю. Для меня самого пока не до конца раскрылась (перефразируя "глубина глубин") высота вершин американских доходов.
Смотрел интервью по поводу судебного дела (по контракту анестезиолога должны были сделать партнером частной клиники, но чтобы этого не делать - уволили, а он подал в суд), оказывается, для операционного анестезиолога в НЙ 800 куе-1млн долларов в год зарплата - это совершенно обычное дело. И разговор шел в таком ключе, что клиника его "поимела", что человек работал там столько лет, чтобы стать партнером, а это очень много денег, а не та зарплата, которую он получал.
Ну и Вы понимаете, что таких врачей в НЙ не один и не два.
А в финсекторе Уолл-Стрит средняя зарплатат финансиста по состоянию на 2021 год была 420 куе в год, а инженер-электротехник с зарплатой 300 куе в год тоже никого не удивит.
Теперь что касается "подавляющего большинства" украинцев, которым ничего не светит.
Не светит тем, кто "ходит на работу, чтобы получать зарплату". И не имеет никакой мотивации зарабатывать. Например, отсиживается все равно где, чтобы потом пойти на пособие по безработице. "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (с)
"Если я в вашем Киеве не буду зарабатывать хотя-бы 4 куе в месяц, то манал я ваш Киев и уеду в село обратно" Именно это мне вывалил штукатур в 2004 году, когда штукатурил мою квартиру. Он не сидел в своем селе, а искал возможности.
В мире около 60 млн украинцев, на 1991 год было 52 млн в Украине, на момент начала полномасштабного вторжения -около 30.
То есть, несколько десятков миллионов что-то искали. Да, среди тех, кто оставался оставались как раз те, кто или искал возможности внутри страны или "сидел на попе ровно" ( я это называю "ходят на работу, чтобы получать зарплату").
Эмиграция - это тоже фильтр. "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?)