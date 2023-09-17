|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 вер, 2023 18:33
ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.
людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20.
Ещё раз.
Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.
Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход?
Ви занадто категоричні. Т.я. мій бізнес дотичний до с.г. та й сам займаюсь садівництвом "для душі" можу вам впевнено заперечувати на конкретних прикладах: найменша ділянка(про які особисто знаю та колись вже писав тут про це) з якої людина непогано себе почувала-6 соток всього! Хазяїн вирощував там в теплиці і продавав цибулю на перо та зелень у 5-6 обертів за сезон.
Найкращий попит-на новий рік та паска/травневі свята.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1343
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 18:46
akurt написав:
Приємно прочитать від прокурора, який мене декілька хвилин тому звинувачував у «переході на особистості» про нові ярлики.
Нічого дивного: все за методичною для інструкторів Райкому КПРС та підручників для офіцерів КГБ. Має офіційну назву «Метод гнилой селедки».
Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю. Навіть приємно прочитати новий ярлик.
Пана Shaman’a реально приємно читати.
Майже слово в слово розказує те, про що розповідав ректор мого університету: про 30 жахливих років іпотеки, про страшні нелюдські податки, про те, як обирають простого працівника у фрезерного верстата, про необхідність щорічно перевіряти в профкомі Списки на отримання безкоштовних квартир. Прямо слово в слово.
Так ось: про мого ректора.
Розказуючи студентам жахливі речі про товстунів-капіталістів, від яких ставало моторошно, скуповував нерухомість в UK.
Зараз там живе син з жінкою.
В цьому році переїхали.
Розказуйте далі, що не слід робити в США інженеру, лікареві, слюсарю. Реально цікаво.
Это ректор Транспортного что ли такой бред нёс в массы молодых та бодрых? Когда хоть - не 40лет назад в период "звёздных войн" и СОИ? Разве тогда уже давали взятки в долларах и фунтах, чтоб поместье в Сассексе сынку можно было купить(насколько помню за 20$ сажали тогда, а за тысячу могли и шлёпнуть как особо опасного для дела построения коммунизма)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3484
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 18:48
rjkz написав:
...
Эмиграция - это тоже фильтр. "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?)
судячи по кінцевій фразі висновок наступний - бажаєш яскраво жити, як описано вище - уважно вивчай досвід "Пуститися берега".
є ще побічні ефекти у вигляді величезних строків - але ж гроші потрібні, тому хто не ризикує, той не п'є шампанське. так, rjkz
?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4260
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 1152 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 17 вер, 2023 18:58
drevlyanin написав:
Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки.
уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 17 вер, 2023 19:07, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19293
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2196 раз.
- Подякували: 3147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 19:05
rjkz написав:
"Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?)
Цой, Игла. А в остальном ты не прав.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 19:12
vitaliiangel написав:
какая работа в Закарпатских сёлах?
В ЗАкарпатских давно не был - а вот в ПРИкарпатских до войны ипичный расклад это муж на заработках в Европе а жена и дети получая от него переводы, да, на самозанятости - огороды-вино-глечики и комнату сдать туристам кому с местом повезло. Но основной доход таки от переводов.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 19:14
vitaliiangel написав: drevlyanin написав:
Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки.
уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно.
Дорогая (крафтовая) еда и дорогая косметология (и медицина) оживают только в периоды расцвета. На спаде умирают первыми.
У меня есть подозрение, что ближайшие годы будет как раз спад. Надеюсь не до ужасного уровня, как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии. Зарплату нещадно задерживали, та и сумма была смешная.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9869
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 2063 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 17 вер, 2023 19:20
Hotab написав:
, как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии
90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.
То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.
В 90х богатых не было. А кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19293
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2196 раз.
- Подякували: 3147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|