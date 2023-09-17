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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1224122512261227 Додано: Нед 17 вер, 2023 18:33 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20. людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20.

Ещё раз.

Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.

Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? Ещё раз.Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход?



Ви занадто категоричні. Т.я. мій бізнес дотичний до с.г. та й сам займаюсь садівництвом "для душі" можу вам впевнено заперечувати на конкретних прикладах: найменша ділянка(про які особисто знаю та колись вже писав тут про це) з якої людина непогано себе почувала-6 соток всього! Хазяїн вирощував там в теплиці і продавав цибулю на перо та зелень у 5-6 обертів за сезон.

Найкращий попит-на новий рік та паска/травневі свята. Ви занадто категоричні. Т.я. мій бізнес дотичний до с.г. та й сам займаюсь садівництвом "для душі" можу вам впевнено заперечувати на конкретних прикладах: найменша ділянка(про які особисто знаю та колись вже писав тут про це) з якої людина непогано себе почувала-6 соток всього! Хазяїн вирощував там в теплиці і продавав цибулю на перо та зелень у 5-6 обертів за сезон.Найкращий попит-на новий рік та паска/травневі свята. drevlyanin Повідомлень: 1343 З нами з: 01.04.20 Подякував: 479 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:46 akurt написав: Приємно прочитать від прокурора, який мене декілька хвилин тому звинувачував у «переході на особистості» про нові ярлики.

Нічого дивного: все за методичною для інструкторів Райкому КПРС та підручників для офіцерів КГБ. Має офіційну назву «Метод гнилой селедки».

Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю. Навіть приємно прочитати новий ярлик.



Пана Shaman’a реально приємно читати.

Майже слово в слово розказує те, про що розповідав ректор мого університету: про 30 жахливих років іпотеки, про страшні нелюдські податки, про те, як обирають простого працівника у фрезерного верстата, про необхідність щорічно перевіряти в профкомі Списки на отримання безкоштовних квартир. Прямо слово в слово.

Так ось: про мого ректора.

Розказуючи студентам жахливі речі про товстунів-капіталістів, від яких ставало моторошно, скуповував нерухомість в UK.

Зараз там живе син з жінкою.

В цьому році переїхали.



Розказуйте далі, що не слід робити в США інженеру, лікареві, слюсарю. Реально цікаво. Приємно прочитать від прокурора, який мене декілька хвилин тому звинувачував у «переході на особистості» про нові ярлики.Нічого дивного: все за методичною для інструкторів Райкому КПРС та підручників для офіцерів КГБ. Має офіційну назву «Метод гнилой селедки».Але підтверджую: я громадянин Україні і іншого громадянства не мав і не маю. Навіть приємно прочитати новий ярлик.Пана Shaman’a реально приємно читати.Майже слово в слово розказує те, про що розповідав ректор мого університету: про 30 жахливих років іпотеки, про страшні нелюдські податки, про те, як обирають простого працівника у фрезерного верстата, про необхідність щорічно перевіряти в профкомі Списки на отримання безкоштовних квартир. Прямо слово в слово.Так ось: про мого ректора.Розказуючи студентам жахливі речі про товстунів-капіталістів, від яких ставало моторошно, скуповував нерухомість в UK.Зараз там живе син з жінкою.В цьому році переїхали.Розказуйте далі, що не слід робити в США інженеру, лікареві, слюсарю. Реально цікаво.

Это ректор Транспортного что ли такой бред нёс в массы молодых та бодрых? Когда хоть - не 40лет назад в период "звёздных войн" и СОИ? Разве тогда уже давали взятки в долларах и фунтах, чтоб поместье в Сассексе сынку можно было купить(насколько помню за 20$ сажали тогда, а за тысячу могли и шлёпнуть как особо опасного для дела построения коммунизма)? Это ректор Транспортного что ли такой бред нёс в массы молодых та бодрых? Когда хоть - не 40лет назад в период "звёздных войн" и СОИ? Разве тогда уже давали взятки в долларах и фунтах, чтоб поместье в Сассексе сынку можно было купить(насколько помню за 20$ сажали тогда, а за тысячу могли и шлёпнуть как особо опасного для дела построения коммунизма)? барабашов Повідомлень: 3484 З нами з: 16.06.15 Подякував: 261 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:48 rjkz написав: ...

Эмиграция - это тоже фильтр. "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?) ...Эмиграция - это тоже фильтр. "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?)

судячи по кінцевій фразі висновок наступний - бажаєш яскраво жити, як описано вище - уважно вивчай досвід "Пуститися берега".



є ще побічні ефекти у вигляді величезних строків - але ж гроші потрібні, тому хто не ризикує, той не п'є шампанське. так, rjkz? судячи по кінцевій фразі висновок наступний - бажаєш яскраво жити, як описано вище - уважно вивчай досвід "Пуститися берега".є ще побічні ефекти у вигляді величезних строків - але ж гроші потрібні, тому хто не ризикує, той не п'є шампанське. так, Shaman

Повідомлень: 4260 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:58 drevlyanin написав: Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно. уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 19:07, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 19293 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 19:05 rjkz написав: "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?) "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?)



Цой, Игла. А в остальном ты не прав. Цой, Игла. А в остальном ты не прав. katso

Повідомлень: 666 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 19:12 vitaliiangel написав: какая работа в Закарпатских сёлах? какая работа в Закарпатских сёлах?



В ЗАкарпатских давно не был - а вот в ПРИкарпатских до войны ипичный расклад это муж на заработках в Европе а жена и дети получая от него переводы, да, на самозанятости - огороды-вино-глечики и комнату сдать туристам кому с местом повезло. Но основной доход таки от переводов. В ЗАкарпатских давно не был - а вот в ПРИкарпатских до войны ипичный расклад это муж на заработках в Европе а жена и дети получая от него переводы, да, на самозанятости - огороды-вино-глечики и комнату сдать туристам кому с местом повезло. Но основной доход таки от переводов. katso

Повідомлень: 666 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 19:14 vitaliiangel написав: drevlyanin написав: Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно. уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно.

Дорогая (крафтовая) еда и дорогая косметология (и медицина) оживают только в периоды расцвета. На спаде умирают первыми.

У меня есть подозрение, что ближайшие годы будет как раз спад. Надеюсь не до ужасного уровня, как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии. Зарплату нещадно задерживали, та и сумма была смешная. Дорогая (крафтовая) еда и дорогая косметология (и медицина) оживают только в периоды расцвета. На спаде умирают первыми.У меня есть подозрение, что ближайшие годы будет как раз спад. Надеюсь не до ужасного уровня, как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии. Зарплату нещадно задерживали, та и сумма была смешная. Hotab Повідомлень: 9869 З нами з: 15.02.09 Подякував: 605 раз. Подякували: 2063 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 19:20 Hotab написав: , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.



То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.



В 90х богатых не было. А кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили. 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.В 90х богатых не было. А кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили. vitaliiangel

Повідомлень: 19293 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1224122512261227 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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