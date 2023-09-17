Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1225122612271228 Додано: Нед 17 вер, 2023 20:14 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию. это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУ ЛАД написав: А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство". А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство". в зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком. ЛАД написав: Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"? Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"? вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.



Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты?

1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально.

2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов) это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУв зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком.вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты?1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально.2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов)

Переселение в село - 2 варианта.

1. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.

2. Приусадебный участок - не обеспечит приемлемый сегодня уровень жизни без каких-то дополнительных доходов. Переселение в село - 2 варианта.1. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.2. Приусадебный участок - не обеспечит приемлемый сегодня уровень жизни без каких-то дополнительных доходов.

що значить "прийнятний рівень"?

$120 на особу чи 2 мінзари на сім"ю з трьох чи скільки? що значить "прийнятний рівень"?$120 на особу чи 2 мінзари на сім"ю з трьох чи скільки? flyman

Повідомлень: 32308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:20 rjkz написав: "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?) "Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?)

львівська Піпа негодує львівська Піпа негодує flyman

Повідомлень: 32308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:33 flyman написав: що значить "прийнятний рівень"? що значить "прийнятний рівень"? это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц vitaliiangel

Повідомлень: 19296 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:34 vitaliiangel написав: Hotab написав: , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.



То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.



В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили. 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили.

під грушами і "гробових" доларів не тримали, а ще рік-два тому нарахували, що вна неньці готівкою до сотні ярдів $$$ в бабусь на похорон, які зараз не хочуть приймати бо "мотлох",

в цікаві часи живем, як каже китайська приказка під грушами і "гробових" доларів не тримали, а ще рік-два тому нарахували, що вна неньці готівкою до сотні ярдів $$$ в бабусь на похорон, які зараз не хочуть приймати бо "мотлох",в цікаві часи живем, як каже китайська приказка flyman

Повідомлень: 32308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:38 vitaliiangel написав: flyman написав: що значить "прийнятний рівень"? що значить "прийнятний рівень"? это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

І воду для купання гріти не на підвіконні на сонці в баклахах.. І воду для купання гріти не на підвіконні на сонці в баклахах.. Hotab Повідомлень: 9872 З нами з: 15.02.09 Подякував: 605 раз. Подякували: 2063 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:38 vitaliiangel написав: flyman написав: що значить "прийнятний рівень"? що значить "прийнятний рівень"? это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка flyman

Повідомлень: 32308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:40 Hotab написав: vitaliiangel написав: flyman написав: що значить "прийнятний рівень"? що значить "прийнятний рівень"? это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

І воду для купання гріти не на підвіконні на сонці в баклахах.. І воду для купання гріти не на підвіконні на сонці в баклахах..

розкажи як в Судані/Конго гріють, кізяками? розкажи як в Судані/Конго гріють, кізяками? flyman

Повідомлень: 32308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:45 flyman написав: Hotab написав: розкажи як в Судані/Конго гріють, кізяками? розкажи як в Судані/Конго гріють, кізяками?

Такі як ти, чи нормальні?

У мене на будинку стоїть сонячний водонагрівач,

типу такого:







Хоча при +37 вдень по трубам, які йдуть по верху, вода і так тепла.



Такі як ти не миються. Бо купити нагрівач - це ж кілька місяців не їсти.





по 60 ярдов в год валюты не лили





То нам компенсация упавшего экспорта и валютной выручки. Чтобы мы не заметили ничего и дальше покупали Айфоны и Пумы с Найками, а не «за 15 дол» дермантиновые, как в лихие 90-е..



Все оно уходит на импортные товары. Пока что. Пока дают. Такі як ти, чи нормальні?У мене на будинку стоїть сонячний водонагрівач,типу такого:Хоча при +37 вдень по трубам, які йдуть по верху, вода і так тепла.Такі як ти не миються. Бо купити нагрівач - це ж кілька місяців не їсти.То нам компенсация упавшего экспорта и валютной выручки. Чтобы мы не заметили ничего и дальше покупали Айфоны и Пумы с Найками, а не «за 15 дол» дермантиновые, как в лихие 90-е..Все оно уходит на импортные товары. Пока что. Пока дают. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 20:54, всього редагувалось 3 разів. Hotab Повідомлень: 9872 З нами з: 15.02.09 Подякував: 605 раз. Подякували: 2063 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 20:45 flyman написав: гриби гриби грибы это тема 100 грн/кг и перепелиные яйца. Может был бы Лад помоложе занялся бы. грибы это тема 100 грн/кг и перепелиные яйца. Может был бы Лад помоложе занялся бы. vitaliiangel

Повідомлень: 19296 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:04 vitaliiangel написав: flyman написав: що значить "прийнятний рівень"? що значить "прийнятний рівень"? это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц это значит, что в рационе белковой пищи нет

песики, кажани, казна що, що продається на ринку в Ухані



а це делікатеси песики, кажани, казна що, що продається на ринку в Уханіа це делікатеси Shaman

Повідомлень: 4263 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1225122612271228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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