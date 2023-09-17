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ЛАД написав:Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию.
это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУ
ЛАД написав:А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство".
в зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком.
ЛАД написав:Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"?
вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.
Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты? 1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально. 2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов)
Переселение в село - 2 варианта. 1. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей. 2. Приусадебный участок - не обеспечит приемлемый сегодня уровень жизни без каких-то дополнительных доходов.
що значить "прийнятний рівень"? $120 на особу чи 2 мінзари на сім"ю з трьох чи скільки?
Hotab написав:, как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии
90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.
То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.
В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили.
під грушами і "гробових" доларів не тримали, а ще рік-два тому нарахували, що вна неньці готівкою до сотні ярдів $$$ в бабусь на похорон, які зараз не хочуть приймати бо "мотлох", в цікаві часи живем, як каже китайська приказка