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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1225122612271228
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:14

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Если верить в Ваш вариант, то людям надо точно ориентироваться на эмиграцию.
это не "мой вариант", а социальное моделирование статистика с сайта НБУ
  ЛАД написав:А в случае "переселения" скорее переедут на Запад, как и происходило до войны - "заробитчанство".
в зависимости от того что их там ждёт. Я бы лучше свои фрукты/овощи выращивал, чем мыл чужие туалеты. Но за их выбор никого не осуждаю. Не всем мыть туалеты, кто-то добьется успеха, ассимилируется, станет уважаемым человеком.
  ЛАД написав:Тогда, может, ещё лучше "назад в пещеры"?
вы считаете выращивать с/х продукцию социальной деградацией? все должны стать министрами и президентами? В эпоху индустриализации были нужны люди в городах, для строительства, работы на заводах, на транспорте, и в сфере обслуживания. Но эпоха индустриализации закончилась.

Сейчас город не может трудоустроить всех желающих, какие варианты?
1. платить пособия. цивилизованно, но для нашего бюджета нереально.
2. самозанятость. кто что умеет. В т.ч. садоводство (один из вариантов)

Переселение в село - 2 варианта.
1. Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.
2. Приусадебный участок - не обеспечит приемлемый сегодня уровень жизни без каких-то дополнительных доходов.

що значить "прийнятний рівень"?
$120 на особу чи 2 мінзари на сім"ю з трьох чи скільки?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:20

  rjkz написав:"Люди в мире делятся на 2 категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто ответит откуда это?)

львівська Піпа негодує :wink:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:33

  flyman написав:що значить "прийнятний рівень"?
это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:34

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:, как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии
90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.

То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.

В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили.

під грушами і "гробових" доларів не тримали, а ще рік-два тому нарахували, що вна неньці готівкою до сотні ярдів $$$ в бабусь на похорон, які зараз не хочуть приймати бо "мотлох",
в цікаві часи живем, як каже китайська приказка
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:38

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:що значить "прийнятний рівень"?
это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

І воду для купання гріти не на підвіконні на сонці в баклахах.. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:38

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:що значить "прийнятний рівень"?
это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:40

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:що значить "прийнятний рівень"?
это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

І воду для купання гріти не на підвіконні на сонці в баклахах.. :lol:

розкажи як в Судані/Конго гріють, кізяками?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:45

  flyman написав:
  Hotab написав:розкажи як в Судані/Конго гріють, кізяками?

Такі як ти, чи нормальні?
У мене на будинку стоїть сонячний водонагрівач,
типу такого:

Зображення

Хоча при +37 вдень по трубам, які йдуть по верху, вода і так тепла.

Такі як ти не миються. Бо купити нагрівач - це ж кілька місяців не їсти.


по 60 ярдов в год валюты не лили


То нам компенсация упавшего экспорта и валютной выручки. Чтобы мы не заметили ничего и дальше покупали Айфоны и Пумы с Найками, а не «за 15 дол» дермантиновые, как в лихие 90-е..

Все оно уходит на импортные товары. Пока что. Пока дают.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 20:54, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:45

  flyman написав:гриби
грибы это тема 100 грн/кг и перепелиные яйца. Может был бы Лад помоложе занялся бы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:04

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:що значить "прийнятний рівень"?
это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

песики, кажани, казна що, що продається на ринку в Ухані :D

а це делікатеси :)
Shaman
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