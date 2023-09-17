Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 21:21
Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль.
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:29
гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:34
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:37
предлагаю переименовать ветку в
"Еміграція, заробітчанство, господарство та консервація"
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:41
Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?
Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.
Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?
А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ?
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:42
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:51
vitaliiangel , чорняві хлопці вважають, що тут все їхнє. Навіть крокодил в Нілі. Якщо щось впіймав, то треба віддати місцевому.
Взагалі дивна наглість і простота. Найнятий місцевий чорнобривець може запросто витягнути у тебе з кишені ручку , просто щоб щось підписати, і потім з покерфейсом повернути. Прибиральниця в кімнаті може в твій холодильник поставити свою колу (отриману як презент за прибирання попередньої кімнати) щоб прохолола, поки вона прибирає . Ну типу «а яка тобі різниця?» .
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:57
не знаю как сейчас, но когда я жил в селе, было почти то же самое. Баба с дедом могли быть в огороде или в поле, соседка придёт, возьмет что ей надо (молоко, спички, цитрамон такое). Дверь никто не закрывал. Воровством это не считалось. И не то чтобы сильно дружили с той соседкой. Привет как дела и всё. Баня тоже не у всех была и когда мы свою топили, еще 5-7 семей желающих приходило, без приглашения. Когда свинью резали за мясом приходили. Без денег, откуда у них деньги? Возраст допенсионный ещё у большинства был. Одиноким старушкам я сам носил молоко пирожки картошку. Дико да. а иначе в селе было не выжить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 22:04, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 17 вер, 2023 21:59
Сушені гриби за 5 років зтрухнуть скоріше за все а самостійно консервовані тримати 5 років це мабуть приблизно як рибу Фугу перший раз патрати. Та навіть якщо все добре, скільки потрібно назбирати за 1 навіть вдалий сезон, щоб вистачило на 3-5 років, коли ті гриби-один з основних видів білку(по Флаймену)?
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