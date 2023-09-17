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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1227122812291230>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:21

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:що значить "прийнятний рівень"?
это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка


Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. :( а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:29

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка


Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. :( а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль.

гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:34

  flyman написав:гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:37

предлагаю переименовать ветку в
"Еміграція, заробітчанство, господарство та консервація"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:39

vitaliiangel , ще один блог мамкіного айтішніка на мінімалках?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:41

  rjkz написав:И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.


Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?
Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.
Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?
А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:42

  Hotab написав:vitaliiangel , ще один блог мамкіного айтішніка на мінімалках?

может когда-то и ты словишь там крокодила, расскажешь как делал из него тушёнку и сапоги на зиму.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:51

vitaliiangel , чорняві хлопці вважають, що тут все їхнє. Навіть крокодил в Нілі. Якщо щось впіймав, то треба віддати місцевому.
Взагалі дивна наглість і простота. Найнятий місцевий чорнобривець може запросто витягнути у тебе з кишені ручку , просто щоб щось підписати, і потім з покерфейсом повернути. Прибиральниця в кімнаті може в твій холодильник поставити свою колу (отриману як презент за прибирання попередньої кімнати) щоб прохолола, поки вона прибирає . Ну типу «а яка тобі різниця?» .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:57

  Hotab написав:vitaliiangel , чорняві хлопці вважають, що тут все їхнє. Навіть крокодил в Нілі. Якщо щось впіймав, то треба віддати місцевому.
Взагалі дивна наглість і простота. Найнятий місцевий чорнобривець може запросто витягнути у тебе з кишені ручку , просто щоб щось підписати, і потім з покерфейсом повернути. Прибиральниця в кімнаті може в твій холодильник поставити свою колу (отриману як презент за прибирання попередньої кімнати) щоб прохолола, поки вона прибирає . Ну типу «а яка тобі різниця?» .

не знаю как сейчас, но когда я жил в селе, было почти то же самое. Баба с дедом могли быть в огороде или в поле, соседка придёт, возьмет что ей надо (молоко, спички, цитрамон такое). Дверь никто не закрывал. Воровством это не считалось. И не то чтобы сильно дружили с той соседкой. Привет как дела и всё. Баня тоже не у всех была и когда мы свою топили, еще 5-7 семей желающих приходило, без приглашения. Когда свинью резали за мясом приходили. Без денег, откуда у них деньги? Возраст допенсионный ещё у большинства был. Одиноким старушкам я сам носил молоко пирожки картошку. Дико да. а иначе в селе было не выжить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 22:04, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:59

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. :( а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль.

гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід


Сушені гриби за 5 років зтрухнуть скоріше за все а самостійно консервовані тримати 5 років це мабуть приблизно як рибу Фугу перший раз патрати. Та навіть якщо все добре, скільки потрібно назбирати за 1 навіть вдалий сезон, щоб вистачило на 3-5 років, коли ті гриби-один з основних видів білку(по Флаймену)?
drevlyanin
 
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