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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1227122812291230> Додано: Нед 17 вер, 2023 21:21 flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав: що значить "прийнятний рівень"? що значить "прийнятний рівень"? это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка



Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль. Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл.а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль. drevlyanin Повідомлень: 1345 З нами з: 01.04.20 Подякував: 479 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:29 drevlyanin написав: flyman написав: vitaliiangel написав: это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц это значит, что в рационе белковой пищи нет жуков и гусениц

гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка гриби теж білок, як і соя/гороїх/квасоля/боби, а ще яйця, молочка



Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль. Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл.а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль.

гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід flyman

Повідомлень: 32311 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:34 flyman написав: гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід

vitaliiangel

Повідомлень: 19301 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:37 предлагаю переименовать ветку в

"Еміграція, заробітчанство, господарство та консервація" vitaliiangel

Повідомлень: 19301 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:39 vitaliiangel , ще один блог мамкіного айтішніка на мінімалках? Hotab Повідомлень: 9876 З нами з: 15.02.09 Подякував: 605 раз. Подякували: 2063 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:41 rjkz написав: И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.

И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.



Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?

Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.

Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?

А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ? Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ? vladimir07 Повідомлень: 1823 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:42 Hotab написав: vitaliiangel , ще один блог мамкіного айтішніка на мінімалках? , ще один блог мамкіного айтішніка на мінімалках?

может когда-то и ты словишь там крокодила, расскажешь как делал из него тушёнку и сапоги на зиму.



может когда-то и ты словишь там крокодила, расскажешь как делал из него тушёнку и сапоги на зиму. vitaliiangel

Повідомлень: 19301 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:51 vitaliiangel , чорняві хлопці вважають, що тут все їхнє. Навіть крокодил в Нілі. Якщо щось впіймав, то треба віддати місцевому.

Взагалі дивна наглість і простота. Найнятий місцевий чорнобривець може запросто витягнути у тебе з кишені ручку , просто щоб щось підписати, і потім з покерфейсом повернути. Прибиральниця в кімнаті може в твій холодильник поставити свою колу (отриману як презент за прибирання попередньої кімнати) щоб прохолола, поки вона прибирає . Ну типу «а яка тобі різниця?» . Hotab Повідомлень: 9876 З нами з: 15.02.09 Подякував: 605 раз. Подякували: 2063 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:57 Hotab написав: vitaliiangel , чорняві хлопці вважають, що тут все їхнє. Навіть крокодил в Нілі. Якщо щось впіймав, то треба віддати місцевому.

Взагалі дивна наглість і простота. Найнятий місцевий чорнобривець може запросто витягнути у тебе з кишені ручку , просто щоб щось підписати, і потім з покерфейсом повернути. Прибиральниця в кімнаті може в твій холодильник поставити свою колу (отриману як презент за прибирання попередньої кімнати) щоб прохолола, поки вона прибирає . Ну типу «а яка тобі різниця?» . , чорняві хлопці вважають, що тут все їхнє. Навіть крокодил в Нілі. Якщо щось впіймав, то треба віддати місцевому.Взагалі дивна наглість і простота. Найнятий місцевий чорнобривець може запросто витягнути у тебе з кишені ручку , просто щоб щось підписати, і потім з покерфейсом повернути. Прибиральниця в кімнаті може в твій холодильник поставити свою колу (отриману як презент за прибирання попередньої кімнати) щоб прохолола, поки вона прибирає . Ну типу «а яка тобі різниця?» .

не знаю как сейчас, но когда я жил в селе, было почти то же самое. Баба с дедом могли быть в огороде или в поле, соседка придёт, возьмет что ей надо (молоко, спички, цитрамон такое). Дверь никто не закрывал. Воровством это не считалось. И не то чтобы сильно дружили с той соседкой. Привет как дела и всё. Баня тоже не у всех была и когда мы свою топили, еще 5-7 семей желающих приходило, без приглашения. Когда свинью резали за мясом приходили. Без денег, откуда у них деньги? Возраст допенсионный ещё у большинства был. Одиноким старушкам я сам носил молоко пирожки картошку. Дико да. а иначе в селе было не выжить. не знаю как сейчас, но когда я жил в селе, было почти то же самое. Баба с дедом могли быть в огороде или в поле, соседка придёт, возьмет что ей надо (молоко, спички, цитрамон такое). Дверь никто не закрывал. Воровством это не считалось. И не то чтобы сильно дружили с той соседкой. Привет как дела и всё. Баня тоже не у всех была и когда мы свою топили, еще 5-7 семей желающих приходило, без приглашения. Когда свинью резали за мясом приходили. Без денег, откуда у них деньги? Возраст допенсионный ещё у большинства был. Одиноким старушкам я сам носил молоко пирожки картошку. Дико да. а иначе в селе было не выжить. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 22:04, всього редагувалось 4 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 19301 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:59 flyman написав: drevlyanin написав:

Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл. а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль. Через посуху з грибами в цьому сезоні майже повний голяк у Київській обл.а горох/квасолю та яйця/молочку треба ж вирощувати або купувати, цього в лісі під сосною/дубом не знайдеш на жаль.

гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід гриби збирають в сезон і сушать/консервують на рік/два/три/п"ять наперід



Сушені гриби за 5 років зтрухнуть скоріше за все а самостійно консервовані тримати 5 років це мабуть приблизно як рибу Фугу перший раз патрати. Та навіть якщо все добре, скільки потрібно назбирати за 1 навіть вдалий сезон, щоб вистачило на 3-5 років, коли ті гриби-один з основних видів білку(по Флаймену)? Сушені гриби за 5 років зтрухнуть скоріше за все а самостійно консервовані тримати 5 років це мабуть приблизно як рибу Фугу перший раз патрати. Та навіть якщо все добре, скільки потрібно назбирати за 1 навіть вдалий сезон, щоб вистачило на 3-5 років, коли ті гриби-один з основних видів білку(по Флаймену)? drevlyanin Повідомлень: 1345 З нами з: 01.04.20 Подякував: 479 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1227122812291230> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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