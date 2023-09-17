Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1227122812291230 Додано: Нед 17 вер, 2023 22:14 vitaliiangel написав: предлагаю переименовать ветку в

"Еміграція, заробітчанство, господарство та консервація" предлагаю переименовать ветку в



Хороше предложение. Поддерживаю и предлагаю легкую модификацию, чтобы была связка с первоначальной темой:



"Еміграція, заробітчанство, господарство, консервація та звіти Shaman’y про відкриття рахунків в закордонних банках"



Просто Еміграція та заробітчанство неможливі без банківської діяльності, а візит в банк є неможливим без енергії харчування людського організму з банки грибів, законсервованих - цитую - «рік/два/три/п"ять/десять наперід».

Вже кришки банок погніють, але гриби дадуть наснагу.

Треба ж думати - як написано - «наперід». Хороше предложение. Поддерживаю и предлагаю легкую модификацию, чтобы была связка с первоначальной темой:Просто Еміграція та заробітчанство неможливі без банківської діяльності, а візит в банк є неможливим без енергії харчування людського організму з банки грибів, законсервованих - цитую - «рік/два/три/п"ять/десять наперід».Вже кришки банок погніють, але гриби дадуть наснагу.Треба ж думати - як написано - «наперід». akurt

Повідомлень: 8342 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1133 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 22:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ну, если деник сказал, то так и будет.

Его-ж все слушаются.

Вы чего думаете Зеленский с Байденом встречается? Передает указания от деника.

Чего Столтенберг остался на посту? Деник так сказал.

Серьезный человек. А его мама - то вообще звезды. Все нервно курят в сторонке. Ну, если деник сказал, то так и будет.Его-ж все слушаются.Вы чего думаете Зеленский с Байденом встречается? Передает указания от деника.Чего Столтенберг остался на посту? Деник так сказал.Серьезный человек. А его мама - то вообще звезды. Все нервно курят в сторонке.

Була облікова ставка 0.25 стала 4.75 - 5.0.

Держборг до ВВП - 120% плюс є ще муніципальні борги.

120*0.05 = 6% від ВВП витрати на обслуговування держборгу. На соціалізм просто не лишиться. Резерви збільшення держборгу проїлися в ковідну кризу. Була облікова ставка 0.25 стала 4.75 - 5.0.Держборг до ВВП - 120% плюс є ще муніципальні борги.120*0.05 = 6% від ВВП витрати на обслуговування держборгу. На соціалізм просто не лишиться. Резерви збільшення держборгу проїлися в ковідну кризу. Denik Повідомлень: 2320 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 22:43 Re: Еміграція, заробітчанство Чем дольше смотрю на этот зеленый цирк в стране, тем больше мыслей возникает уехать отсюда.. но как то стрёмно начинать жизнь с нуля. Andrey2512 Повідомлень: 557 З нами з: 04.04.22 Подякував: 38 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1227122812291230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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