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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1227122812291230
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:14

  vitaliiangel написав:предлагаю переименовать ветку в
"Еміграція, заробітчанство, господарство та консервація"


Хороше предложение. Поддерживаю и предлагаю легкую модификацию, чтобы была связка с первоначальной темой:

"Еміграція, заробітчанство, господарство, консервація та звіти Shaman’y про відкриття рахунків в закордонних банках"

Просто Еміграція та заробітчанство неможливі без банківської діяльності, а візит в банк є неможливим без енергії харчування людського організму з банки грибів, законсервованих - цитую - «рік/два/три/п"ять/десять наперід».
Вже кришки банок погніють, але гриби дадуть наснагу.
Треба ж думати - як написано - «наперід».
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ну, если деник сказал, то так и будет.
Его-ж все слушаются.
Вы чего думаете Зеленский с Байденом встречается? Передает указания от деника.
Чего Столтенберг остался на посту? Деник так сказал.
Серьезный человек. А его мама - то вообще звезды. Все нервно курят в сторонке.

Була облікова ставка 0.25 стала 4.75 - 5.0.
Держборг до ВВП - 120% плюс є ще муніципальні борги.
120*0.05 = 6% від ВВП витрати на обслуговування держборгу. На соціалізм просто не лишиться. Резерви збільшення держборгу проїлися в ковідну кризу.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Чем дольше смотрю на этот зеленый цирк в стране, тем больше мыслей возникает уехать отсюда.. но как то стрёмно начинать жизнь с нуля.
Andrey2512
 
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