Хороше предложение. Поддерживаю и предлагаю легкую модификацию, чтобы была связка с первоначальной темой:
"Еміграція, заробітчанство, господарство, консервація та звіти Shaman’y про відкриття рахунків в закордонних банках"
Просто Еміграція та заробітчанство неможливі без банківської діяльності, а візит в банк є неможливим без енергії харчування людського організму з банки грибів, законсервованих - цитую - «рік/два/три/п"ять/десять наперід».
Вже кришки банок погніють, але гриби дадуть наснагу.
Треба ж думати - як написано - «наперід».