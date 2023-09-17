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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1227122812291230
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:57

  akurt написав:
  vitaliiangel написав:предлагаю переименовать ветку в
"Еміграція, заробітчанство, господарство та консервація"


Хороше предложение. Поддерживаю и предлагаю легкую модификацию, чтобы была связка с первоначальной темой:

"Еміграція, заробітчанство, господарство, консервація та звіти [b]Shaman’y про відкриття рахунків в закордонних банках"[/b]

Просто Еміграція та заробітчанство неможливі без банківської діяльності, а візит в банк є неможливим без енергії харчування людського організму з банки грибів, законсервованих - цитую - «рік/два/три/п"ять/десять наперід».
Вже кришки банок погніють, але гриби дадуть наснагу.
Треба ж думати - як написано - «наперід».

що там дивитись, akurt, ці сльози? :D

але ж ви нікому не звітуєте. щоб такий спритний хлоп щось там платив податки? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:07

На жаль, пане Shaman, ви не знаєте простих речей:
- Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Це дуже добре, що ви відстали від суспільного та економічного життя: легше вас тикати носом.
- на відміну від вас я не стояв в черзі 23 роки, щоби отримати за рахунок інших людей безкоштовну 3-к квартиру. Я заробив собі сам.

Як би вам не було «обідно» я сумлінно сплачую податки з отриманих прибутків. При чому так сумлінно, що вам реально і не насниться.
Останній раз сплатив податки 5 вересня, до того: 30 серпня, до того 30 березня, до того - в січні 2023.
То продовжуйте займатися маячнею далі: реально прикольно: здавалося б, і школьники знають, що динозаврів вже немає. Ні є, на цьому форумі: цікаво розглядати, як в музеї динозаврів неподалік від міста Калгарі, де я був влітку.
Неймовірно цікаво читати на Фінансовому форумі України поради людини, яка ніколи в житті не була в США, і яка ніколи в житті не купувала житло в іпотеку, як капіталісти знущаються з робітничого класу.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 вер, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:12

  akurt написав:На жаль, пане Shaman, ви не знаєте простих речей:
- Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Це дуже добре, що ви відстали від суспільного та економічного життя: легше вас тикати носом.
- на відміну від вас я не стояв в черзі 23 роки, щоби отримати за рахунок інших людей безкоштовну 3-к квартиру. Я заробив собі сам.

Як би вам не було «обідно» я сумлінно сплачую податки з отриманих прибутків. При чому так сумлінно, що вам реально і не насниться.
Останній раз сплатив податки 5 вересня, до того: 30 серпня.
То продовжуйте займатися маячнею далі: реально прикольно: здавалося б, і школьники знають, що динозаврів вже немає. Ні є, на цьому форумі: цікаво розглядати, як в музеї динозаврів неподалік від міста Калгарі, де я був влітку.

ми так уважно читаємо все ваші дописи :D

й звичайно віримо всьому, що ви написали :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:22

  Shaman написав:ми так уважно читаємо все ваші дописи :D
й звичайно віримо всьому, що ви написали :lol:

Це розумно.
І позитивно: сам факт наявності на гілці про еміграцію та заробітчанство людини із мисленням часів СРСР та КП(б)У/ВКП (б) є приємним та обнадійливим.
Головне не їсти грибів із банок, закатаних цитую «рік/два/три/пʼять/десять наперід».
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:40

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.


Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?
Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.
Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?
А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ?


Нет, дом в мортгидже, брал во время ковида под -3%, со слов его мамы положил на даунпеймент 170 куе. Платить получается, дом 3 спальни 2,5 санузла, огромная кухня гостинная, ливинг рум, кабинет, гараж, бэкярд с дэком.
Первую теслу купил, получил налоговый возврат, тут подскочили цены. Продал, получилось, что пользование обошлось в 100 долларов в месяц. Потом купил, получил налоговый возврат (около 7+куе в их штате) и ввиду больших очередей продал через некоторое время по цене покупки, купил опять, получил налоговый возврат, катается. Я не вдавался в технические подробности покупок.
Маму тоже уговорил пересесть на теслу, сестра ездит на ДВС.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:50

  Andrey2512 написав:Чем дольше смотрю на этот зеленый цирк в стране, тем больше мыслей возникает уехать отсюда.. но как то стрёмно начинать жизнь с нуля.


Стремно, никто не спорит.
Но кто не пробует - у того не получается.
И мне стремно было. Язык - так себе, двое маленьких детей.
Ехал в открытое пространство.
rjkz
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