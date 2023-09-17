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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1227122812291230 Додано: Нед 17 вер, 2023 23:07 На жаль, пане Shaman, ви не знаєте простих речей:

- Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Це дуже добре, що ви відстали від суспільного та економічного життя: легше вас тикати носом.

- на відміну від вас я не стояв в черзі 23 роки, щоби отримати за рахунок інших людей безкоштовну 3-к квартиру. Я заробив собі сам.



Як би вам не було «обідно» я сумлінно сплачую податки з отриманих прибутків. При чому так сумлінно, що вам реально і не насниться.

Останній раз сплатив податки 5 вересня, до того: 30 серпня, до того 30 березня, до того - в січні 2023.

То продовжуйте займатися маячнею далі: реально прикольно: здавалося б, і школьники знають, що динозаврів вже немає. Ні є, на цьому форумі: цікаво розглядати, як в музеї динозаврів неподалік від міста Калгарі, де я був влітку.

Неймовірно цікаво читати на Фінансовому форумі України поради людини, яка ніколи в житті не була в США, і яка ніколи в житті не купувала житло в іпотеку, як капіталісти знущаються з робітничого класу. Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 вер, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8344 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 23:12 akurt написав: На жаль, пане Shaman, ви не знаєте простих речей:

- Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Це дуже добре, що ви відстали від суспільного та економічного життя: легше вас тикати носом.

- на відміну від вас я не стояв в черзі 23 роки, щоби отримати за рахунок інших людей безкоштовну 3-к квартиру. Я заробив собі сам.



Як би вам не було «обідно» я сумлінно сплачую податки з отриманих прибутків. При чому так сумлінно, що вам реально і не насниться.

Останній раз сплатив податки 5 вересня, до того: 30 серпня.

То продовжуйте займатися маячнею далі: реально прикольно: здавалося б, і школьники знають, що динозаврів вже немає. Ні є, на цьому форумі: цікаво розглядати, як в музеї динозаврів неподалік від міста Калгарі, де я був влітку. На жаль, пане Shaman, ви не знаєте простих речей:- Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Це дуже добре, що ви відстали від суспільного та економічного життя: легше вас тикати носом.- на відміну від вас я не стояв в черзі 23 роки, щоби отримати за рахунок інших людей безкоштовну 3-к квартиру. Я заробив собі сам.Як би вам не було «обідно» я сумлінно сплачую податки з отриманих прибутків. При чому так сумлінно, що вам реально і не насниться.Останній раз сплатив податки 5 вересня, до того: 30 серпня.То продовжуйте займатися маячнею далі: реально прикольно: здавалося б, і школьники знають, що динозаврів вже немає. Ні є, на цьому форумі: цікаво розглядати, як в музеї динозаврів неподалік від міста Калгарі, де я був влітку.

ми так уважно читаємо все ваші дописи



й звичайно віримо всьому, що ви написали ми так уважно читаємо все ваші дописий звичайно віримо всьому, що ви написали Shaman

Повідомлень: 4265 З нами з: 29.09.19 Подякував: 495 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 23:22 Shaman написав: ми так уважно читаємо все ваші дописи

й звичайно віримо всьому, що ви написали ми так уважно читаємо все ваші дописий звичайно віримо всьому, що ви написали

Це розумно.

І позитивно: сам факт наявності на гілці про еміграцію та заробітчанство людини із мисленням часів СРСР та КП(б)У/ВКП (б) є приємним та обнадійливим.

Головне не їсти грибів із банок, закатаних цитую «рік/два/три/пʼять/десять наперід». Це розумно.І позитивно: сам факт наявності на гілці про еміграцію та заробітчанство людини із мисленням часів СРСР та КП(б)У/ВКП (б) є приємним та обнадійливим.Головне не їсти грибів із банок, закатаних цитую «рік/два/три/пʼять/десять наперід». akurt

Повідомлень: 8344 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 23:40 vladimir07 написав: rjkz написав: И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.

И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.



Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?

Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.

Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?

А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ? Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ?



Нет, дом в мортгидже, брал во время ковида под -3%, со слов его мамы положил на даунпеймент 170 куе. Платить получается, дом 3 спальни 2,5 санузла, огромная кухня гостинная, ливинг рум, кабинет, гараж, бэкярд с дэком.

Первую теслу купил, получил налоговый возврат, тут подскочили цены. Продал, получилось, что пользование обошлось в 100 долларов в месяц. Потом купил, получил налоговый возврат (около 7+куе в их штате) и ввиду больших очередей продал через некоторое время по цене покупки, купил опять, получил налоговый возврат, катается. Я не вдавался в технические подробности покупок.

Маму тоже уговорил пересесть на теслу, сестра ездит на ДВС. Нет, дом в мортгидже, брал во время ковида под -3%, со слов его мамы положил на даунпеймент 170 куе. Платить получается, дом 3 спальни 2,5 санузла, огромная кухня гостинная, ливинг рум, кабинет, гараж, бэкярд с дэком.Первую теслу купил, получил налоговый возврат, тут подскочили цены. Продал, получилось, что пользование обошлось в 100 долларов в месяц. Потом купил, получил налоговый возврат (около 7+куе в их штате) и ввиду больших очередей продал через некоторое время по цене покупки, купил опять, получил налоговый возврат, катается. Я не вдавался в технические подробности покупок.Маму тоже уговорил пересесть на теслу, сестра ездит на ДВС. rjkz

Повідомлень: 15410 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7951 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 23:50 Andrey2512 написав: Чем дольше смотрю на этот зеленый цирк в стране, тем больше мыслей возникает уехать отсюда.. но как то стрёмно начинать жизнь с нуля. Чем дольше смотрю на этот зеленый цирк в стране, тем больше мыслей возникает уехать отсюда.. но как то стрёмно начинать жизнь с нуля.



Стремно, никто не спорит.

Но кто не пробует - у того не получается.

И мне стремно было. Язык - так себе, двое маленьких детей.

Ехал в открытое пространство. Стремно, никто не спорит.Но кто не пробует - у того не получается.И мне стремно было. Язык - так себе, двое маленьких детей.Ехал в открытое пространство. rjkz

Повідомлень: 15410 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7951 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1227122812291230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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