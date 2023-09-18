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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 вер, 2023 23:07
На жаль, пане Shaman, ви не знаєте простих речей:
- Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Це дуже добре, що ви відстали від суспільного та економічного життя: легше вас тикати носом.
- на відміну від вас я не стояв в черзі 23 роки, щоби отримати за рахунок інших людей безкоштовну 3-к квартиру. Я заробив собі сам.
Як би вам не було «обідно» я сумлінно сплачую податки з отриманих прибутків. При чому так сумлінно, що вам реально і не насниться.
Останній раз сплатив податки 5 вересня, до того: 30 серпня, до того 30 березня, до того - в січні 2023.
То продовжуйте займатися маячнею далі: реально прикольно: здавалося б, і школьники знають, що динозаврів вже немає. Ні є, на цьому форумі: цікаво розглядати, як в музеї динозаврів неподалік від міста Калгарі, де я був влітку.
Неймовірно цікаво читати на Фінансовому форумі України поради людини, яка ніколи в житті не була в США, і яка ніколи в житті не купувала житло в іпотеку, як капіталісти знущаються з робітничого класу.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 17 вер, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:12
akurt написав:
На жаль, пане Shaman, ви не знаєте простих речей:
- Із 7 лютого 2019 року для здійснення закордонних інвестицій населення і розміщення коштів на іноземних рахунках громадянам не потрібно отримувати е-ліцензії. Це дуже добре, що ви відстали від суспільного та економічного життя: легше вас тикати носом.
- на відміну від вас я не стояв в черзі 23 роки, щоби отримати за рахунок інших людей безкоштовну 3-к квартиру. Я заробив собі сам.
Як би вам не було «обідно» я сумлінно сплачую податки з отриманих прибутків. При чому так сумлінно, що вам реально і не насниться.
Останній раз сплатив податки 5 вересня, до того: 30 серпня.
То продовжуйте займатися маячнею далі: реально прикольно: здавалося б, і школьники знають, що динозаврів вже немає. Ні є, на цьому форумі: цікаво розглядати, як в музеї динозаврів неподалік від міста Калгарі, де я був влітку.
ми так уважно читаємо все ваші дописи
й звичайно віримо всьому, що ви написали
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:22
Shaman написав:
ми так уважно читаємо все ваші дописи
й звичайно віримо всьому, що ви написали
Це розумно.
І позитивно: сам факт наявності на гілці про еміграцію та заробітчанство людини із мисленням часів СРСР та КП(б)У/ВКП (б) є приємним та обнадійливим.
Головне не їсти грибів із банок, закатаних цитую «рік/два/три/пʼять/десять наперід».
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:40
vladimir07 написав:
rjkz написав:
И дом в 29 лет за 700 куе и уже 3-я по счету тесла за последние 4 года, каждый раз новая. И с другом основали компанию 50\50, которая базируется на оригинальной маркетинговой идее.
Дом полностью в собственности и никаких долгов за него ?
Или вкладываете смысл, что человек в состоянии платить кредит на такую сумму.
Теслы берет в лизинг и через год отдает конторе взамен за новую ?
А в чем смысл так делать, в тесле каждый год есть какие-то технологические изменения ?
Нет, дом в мортгидже, брал во время ковида под -3%, со слов его мамы положил на даунпеймент 170 куе. Платить получается, дом 3 спальни 2,5 санузла, огромная кухня гостинная, ливинг рум, кабинет, гараж, бэкярд с дэком.
Первую теслу купил, получил налоговый возврат, тут подскочили цены. Продал, получилось, что пользование обошлось в 100 долларов в месяц. Потом купил, получил налоговый возврат (около 7+куе в их штате) и ввиду больших очередей продал через некоторое время по цене покупки, купил опять, получил налоговый возврат, катается. Я не вдавался в технические подробности покупок.
Маму тоже уговорил пересесть на теслу, сестра ездит на ДВС.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:50
Andrey2512 написав:
Чем дольше смотрю на этот зеленый цирк в стране, тем больше мыслей возникает уехать отсюда.. но как то стрёмно начинать жизнь с нуля.
Стремно, никто не спорит.
Но кто не пробует - у того не получается.
И мне стремно было. Язык - так себе, двое маленьких детей.
Ехал в открытое пространство.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 00:39
Всплакнув. Емігрант який топив за Зе, і не встигнувши навіть відсвяткувати перемогу свого обранця втік з України, дає поради людині яка дещо офігеває з його обранця, як йому також потрібно тікати.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 02:05
airmax78 написав:
Всплакнув. Емігрант який топив за Зе, і не встигнувши навіть відсвяткувати перемогу свого обранця втік з України, дає поради людині яка дещо офігеває з його обранця, як йому також потрібно тікати.
Киса, скажите мне как художник художнику.
Вы рисовать умеете?
А, господин из Парижа?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 07:47
airmax78 написав:
Всплакнув. Емігрант який топив за Зе, і не встигнувши навіть відсвяткувати перемогу свого обранця втік з України, дає поради людині яка дещо офігеває з його обранця, як йому також потрібно тікати.
Виїхали всі успішні, а залишилися глупі невдахи, яким то 104К CAD пропонували в Торонто, то $50K в NZ
Дом в моргидж, виплачений до виходу на пенсію, тепер переказують як сімейну легенду.
А в 60+ в дешевій Мексиці/Філіпінах на соціальну допомогу - це не совок совковий, протирати штани без фінграмотності, це стратегія.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 08:35
drevlyanin написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав:
людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20.
Ещё раз.
Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.
Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход?
Ви занадто категоричні. Т.я. мій бізнес дотичний до с.г. та й сам займаюсь садівництвом "для душі" можу вам впевнено заперечувати на конкретних прикладах: найменша ділянка(про які особисто знаю та колись вже писав тут про це) з якої людина непогано себе почувала-6 соток всього! Хазяїн вирощував там в теплиці і продавав цибулю на перо та зелень у 5-6 обертів за сезон.
Найкращий попит-на новий рік та паска/травневі свята.
6 фігур $$$$$$ i 35 годин в тиждень
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Додано: Пон 18 вер, 2023 09:11
rjkz написав: Andrey2512 написав:
смотрю на этот зеленый цирк в стране
двое маленьких детей
Лучшей причины для эмиграции не бывает
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