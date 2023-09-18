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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1229123012311232> Додано: Пон 18 вер, 2023 09:15

Оригинал текста:

rjkz написав: Стремно, никто не спорит.

Но кто не пробует - у того не получается.

И мне стремно было. Язык - так себе, двое маленьких детей.

Ехал в открытое пространство. Стремно, никто не спорит.Ехал в открытое пространство. Это тот случай, когда нужно приводить всю цитату полностью: вырванная из контекста фраза на дает понимания: это сарказм или согласие с правильным решением.Оригинал текста: akurt

Повідомлень: 8346 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:08 Стамбул - місто хлібне!

(слоган введено замість того, який існував раніше: "Ташкент - город хлєбний!)



Про це не повідомляє "Українська правда" (вони як правило спочтаку читають новини на цьому форумі а потім вже публікують), але це правда: вчора в Нью-Йорку відбулася важлива зустріч однієї з найбагатших людин планети, від якої, як з"ясувалося, залежить навіть перемога України над московією, з однієї з найвпливовіших людей планети.

Ці дві людини: Ilon Mask та Recep Tayyip Erdoğan.



Другий в списку запропонував першому в списку дві прості речі: побудувати в його країні завод номер 7 з випуску автомобілів Тесла та запустити над всій Туреччиною прилади під назвою Starlink.



Тому мій погляд сьогодні звернувся до найбільшого в Європі міста - міста для бізнесу: ISTANBUL.

Як поводять себе інвестори в нерухомість?

Я ретельно обробив дані Інституту статистики Туреччини та Центрального банку Туреччини, та звів результати в таблицю (відкривається при натисканні):



Що тут цікавого:

- середня ціна на квартири в Стамбулі - найбільшому місті Європи - стном на серпень 2023 року складає 4 677 923 лір або 4 677 923/27=173 256 доларів США.

- ціни на квартири розподілені дуже дуже нерівномірно та можуть відрізнятися в залежності від району в 4 рази. Найдорожчий район - він на першому місці за ціною - я позначив на мапі Стамбула цифрою 1:



Середня (!) ціна квартири складає станом на серпень 2023 року 13 324 000 лір або 493 481 долар США.

Я бував в цьому районі не один раз - останінй раз дається в березні/квітні 2023 року, а до цього - мабуть в січні, коли прилітав на літаку з Анталії на концерт: цілком європейський приємний район далі знаменитого султанського палацу "Dolmabahce Palace". Зрозумілі мені ціни...



На другому місці район на березі протоки, яка з"єднує Чорне та Мармурове моря.

Я позначив цифрою 2. Бував там теж пару місяців тому: неймовірні схили невисоких пагорібв всі порослі хвойниками. Все зрозуміло.



На третьому місці - я позначив цифрою 3 - район, який наближений до історичного центра старовинного міста - метушливий та туристичний. Теж зрозуміло.



На мапі я показав трасу "О-7" - це нова транзитна траса навкруги найбільшого в Європі міста з дозволеною швидкістю в 150 км на годину (!) та платним проїздом (орієнтовно за весь шлях 4-5 євро).

Останній раз нею проїхав 4 вересня, повертаючись з великої європейської подорожі - від кордону з Болгарією. Траса має по 4-5 смуг (!) в кожному напрямку, майже горизонтальна - на трасі багато тунелів довжиною до 5 км та багато віадуків - випрямили реально круто.

Переїжджаючи міст, можна дивитися на Чорне море і український Крим...



Не все так погано з цінами на квартири - найдешевші ціни - 2 155 000 лір або 80 000 доларів - в районі на північному заході Стамбула - я там вже не був декілька років - метушливий та переповнений автівками... Цифра 4 на мапі...



Залишилося назбирати/заробити/викопати з попід груші гроші - і 27 вересня зустрітися особисто з Ілоном Маском, який прибуває в Туреччину.

Всі люблять Туреччину...

Грошами пахне саме тут... (слоган введено замість того, який існував раніше: "Ташкент - город хлєбний!)Про це не повідомляє "Українська правда" (вони як правило спочтаку читають новини на цьому форумі а потім вже публікують), але це правда: вчора в Нью-Йорку відбулася важлива зустріч однієї з найбагатших людин планети, від якої, як з"ясувалося, залежить навіть перемога України над московією, з однієї з найвпливовіших людей планети.Ці дві людини: Ilon Mask та Recep Tayyip Erdoğan.Другий в списку запропонував першому в списку дві прості речі: побудувати в його країні завод номер 7 з випуску автомобілів Тесла та запустити над всій Туреччиною прилади під назвою Starlink.Тому мій погляд сьогодні звернувся до найбільшого в Європі міста - міста для бізнесу: ISTANBUL.Як поводять себе інвестори в нерухомість?Я ретельно обробив дані Інституту статистики Туреччини та Центрального банку Туреччини, та звів результати в таблицю (відкривається при натисканні):Що тут цікавого:- середня ціна на квартири в Стамбулі - найбільшому місті Європи - стном на серпень 2023 року складає 4 677 923 лір або 4 677 923/27=- ціни на квартири розподілені дуже дуже нерівномірно та можуть відрізнятися в залежності від району в 4 рази. Найдорожчий район - він на першому місці за ціною - я позначив на мапі Стамбула цифрою 1:Середня (!) ціна квартири складає станом на серпень 2023 року 13 324 000 лір або 493 481 долар США.Я бував в цьому районі не один раз - останінй раз дається в березні/квітні 2023 року, а до цього - мабуть в січні, коли прилітав на літаку з Анталії на концерт: цілком європейський приємний район далі знаменитого султанського палацу "Dolmabahce Palace". Зрозумілі мені ціни...На другому місці район на березі протоки, яка з"єднує Чорне та Мармурове моря.Я позначив цифрою 2. Бував там теж пару місяців тому: неймовірні схили невисоких пагорібв всі порослі хвойниками. Все зрозуміло.На третьому місці - я позначив цифрою 3 - район, який наближений до історичного центра старовинного міста - метушливий та туристичний. Теж зрозуміло.На мапі я показав трасу "О-7" - це нова транзитна траса навкруги найбільшого в Європі міста з дозволеною швидкістю в 150 км на годину (!) та платним проїздом (орієнтовно за весь шлях 4-5 євро).Останній раз нею проїхав 4 вересня, повертаючись з великої європейської подорожі - від кордону з Болгарією. Траса має по 4-5 смуг (!) в кожному напрямку, майже горизонтальна - на трасі багато тунелів довжиною до 5 км та багато віадуків - випрямили реально круто.Переїжджаючи міст, можна дивитися на Чорне море і український Крим...Не все так погано з цінами на квартири - найдешевші ціни - 2 155 000 лір або 80 000 доларів - в районі на північному заході Стамбула - я там вже не був декілька років - метушливий та переповнений автівками... Цифра 4 на мапі...Залишилося назбирати/заробити/викопати з попід груші гроші - і 27 вересня зустрітися особисто з Ілоном Маском, який прибуває в Туреччину.Всі люблять Туреччину...Грошами пахне саме тут... akurt

Повідомлень: 8346 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3264 раз. Подякували: 1133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:13 Re: Еміграція, заробітчанство

Та пости тут свою рекламу про неї і буде тобі щастя:

https://forum.finance.ua/topic221862.html

і/або оживи "для себе а не в оренду" Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину).Та пости тут свою рекламу про неї і буде тобі щастя:і/або оживи "для себе а не в оренду" Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:15, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32311 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:15 flyman написав: Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину). Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину).

чем филиппинки лучше турчанок? чем филиппинки лучше турчанок? vitaliiangel

Повідомлень: 19302 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:16 vitaliiangel написав: flyman написав: Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину). Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину).

чем филиппинки лучше турчанок? чем филиппинки лучше турчанок?





і ще





хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо)



трайб/родина філіпінки яка бере тебе "доманшім улюбленцем" сприймає (як Гетьманців громадян України), як гусака якого потрібно щипати так щоб він не відчував що його общипують (це наша корова і ми її доїм) і щехотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо)трайб/родина філіпінки яка бере тебе "доманшім улюбленцем" сприймає (як Гетьманців громадян України), як гусака якого потрібно щипати так щоб він не відчував що його общипують (це наша корова і ми її доїм) Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:24, всього редагувалось 5 разів. flyman

Повідомлень: 32311 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:18

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... 1-L.1.duzy

И это πιдарасы которые заставляют канапку на границе выкинуть, бо запрещено законами. Жалко не возможно, полностью прочитать, но и этого достаточно. Визовый скандал в Польше продолжаются.И это πιдарасы которые заставляют канапку на границе выкинуть, бо запрещено законами. Bolt Повідомлень: 2273 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:23 flyman написав: хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо) хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо) это правило работает до первого совместного похода в фастфуд. потом скандал развод разочарование.



обрати внимание на аргентинок. Они хотя бы веселые

это правило работает до первого совместного похода в фастфуд. потом скандал развод разочарование.обрати внимание на аргентинок. Они хотя бы веселые vitaliiangel

Повідомлень: 19302 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:25 vitaliiangel написав: flyman написав: хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо) хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо) это правило работает до первого совместного похода в фастфуд. потом скандал развод разочарование.



обрати внимание на аргентинок. Они хотя бы веселые

это правило работает до первого совместного похода в фастфуд. потом скандал развод разочарование.обрати внимание на аргентинок. Они хотя бы веселые

філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить



не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин



в принципі, Українеа із кум/брат/сват далеко не втікла від відсталих цивілізацій у морально-етичному-економічному вихованні



як підкреслює rjkz - калче діфференс : "у нас так не прийнято" філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежитьне моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносинв принципі, Українеа із кум/брат/сват далеко не втікла від відсталих цивілізацій у морально-етичному-економічному вихованніяк підкреслює rjkz - калче діфференс : "у нас так не прийнято" Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32311 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:32 flyman написав: філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить ааа так ты приключений ищешь? у теперь хоть понятно

ааа так ты приключений ищешь? у теперь хоть понятно vitaliiangel

Повідомлень: 19302 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:34 vitaliiangel написав: flyman написав: філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить ааа так ты приключений ищешь? у теперь хоть понятно

ааа так ты приключений ищешь? у теперь хоть понятно

навпаки, спокійного життя, маньяна-сієста,

Я більше двох років прожив в Польщі, і склалося враження, що в порівнянні із Україною нічого не відбувається. Ще перший час ходив напружений (як то кажуть, прикривав зад тазіком і не щолкав клювом у великій сім"ї), але потім зрозумів, що "тут так не прийнято" навпаки, спокійного життя, маньяна-сієста,Я більше двох років прожив в Польщі, і склалося враження, що в порівнянні із Україною нічого не відбувається. Ще перший час ходив напружений (як то кажуть, прикривав зад тазіком і не щолкав клювом у великій сім"ї), але потім зрозумів, що "тут так не прийнято" Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:38, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32311 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1229123012311232> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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