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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1229123012311232>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:15

Это тот случай, когда нужно приводить всю цитату полностью: вырванная из контекста фраза на дает понимания: это сарказм или согласие с правильным решением.
Оригинал текста:
  rjkz написав:Стремно, никто не спорит.
Но кто не пробует - у того не получается.
И мне стремно было. Язык - так себе, двое маленьких детей.
Ехал в открытое пространство.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:08

Стамбул - місто хлібне!
(слоган введено замість того, який існував раніше: "Ташкент - город хлєбний!)

Про це не повідомляє "Українська правда" (вони як правило спочтаку читають новини на цьому форумі а потім вже публікують), але це правда: вчора в Нью-Йорку відбулася важлива зустріч однієї з найбагатших людин планети, від якої, як з"ясувалося, залежить навіть перемога України над московією, з однієї з найвпливовіших людей планети.
Ці дві людини: Ilon Mask та Recep Tayyip Erdoğan.

Другий в списку запропонував першому в списку дві прості речі: побудувати в його країні завод номер 7 з випуску автомобілів Тесла та запустити над всій Туреччиною прилади під назвою Starlink.

Тому мій погляд сьогодні звернувся до найбільшого в Європі міста - міста для бізнесу: ISTANBUL.
Як поводять себе інвестори в нерухомість?
Я ретельно обробив дані Інституту статистики Туреччини та Центрального банку Туреччини, та звів результати в таблицю (відкривається при натисканні):
Зображення
Що тут цікавого:
- середня ціна на квартири в Стамбулі - найбільшому місті Європи - стном на серпень 2023 року складає 4 677 923 лір або 4 677 923/27=173 256 доларів США.
- ціни на квартири розподілені дуже дуже нерівномірно та можуть відрізнятися в залежності від району в 4 рази. Найдорожчий район - він на першому місці за ціною - я позначив на мапі Стамбула цифрою 1:
Зображення
Середня (!) ціна квартири складає станом на серпень 2023 року 13 324 000 лір або 493 481 долар США.
Я бував в цьому районі не один раз - останінй раз дається в березні/квітні 2023 року, а до цього - мабуть в січні, коли прилітав на літаку з Анталії на концерт: цілком європейський приємний район далі знаменитого султанського палацу "Dolmabahce Palace". Зрозумілі мені ціни...

На другому місці район на березі протоки, яка з"єднує Чорне та Мармурове моря.
Я позначив цифрою 2. Бував там теж пару місяців тому: неймовірні схили невисоких пагорібв всі порослі хвойниками. Все зрозуміло.

На третьому місці - я позначив цифрою 3 - район, який наближений до історичного центра старовинного міста - метушливий та туристичний. Теж зрозуміло.

На мапі я показав трасу "О-7" - це нова транзитна траса навкруги найбільшого в Європі міста з дозволеною швидкістю в 150 км на годину (!) та платним проїздом (орієнтовно за весь шлях 4-5 євро).
Останній раз нею проїхав 4 вересня, повертаючись з великої європейської подорожі - від кордону з Болгарією. Траса має по 4-5 смуг (!) в кожному напрямку, майже горизонтальна - на трасі багато тунелів довжиною до 5 км та багато віадуків - випрямили реально круто.
Переїжджаючи міст, можна дивитися на Чорне море і український Крим...

Не все так погано з цінами на квартири - найдешевші ціни - 2 155 000 лір або 80 000 доларів - в районі на північному заході Стамбула - я там вже не був декілька років - метушливий та переповнений автівками... Цифра 4 на мапі...

Залишилося назбирати/заробити/викопати з попід груші гроші - і 27 вересня зустрітися особисто з Ілоном Маском, який прибуває в Туреччину.
Всі люблять Туреччину...
Грошами пахне саме тут...
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину).
Та пости тут свою рекламу про неї і буде тобі щастя:
https://forum.finance.ua/topic221862.html
і/або оживи "для себе а не в оренду"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:15

  flyman написав:Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину).

чем филиппинки лучше турчанок?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:16

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Хто про що, а вшивий про баню (акурт про Туреччину).

чем филиппинки лучше турчанок?



і ще


хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо)

трайб/родина філіпінки яка бере тебе "доманшім улюбленцем" сприймає (як Гетьманців громадян України), як гусака якого потрібно щипати так щоб він не відчував що його общипують (це наша корова і ми її доїм)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:24, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:18

Жалко не возможно, полностью прочитать, но и этого достаточно. Визовый скандал в Польше продолжаются.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... 1-L.1.duzy
И это πιдарасы которые заставляют канапку на границе выкинуть, бо запрещено законами.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:23

  flyman написав:хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо)
это правило работает до первого совместного похода в фастфуд. потом скандал развод разочарование.

обрати внимание на аргентинок. Они хотя бы веселые
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:25

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:хотаб же написав, що там в Африках біла людина = багач (у відео вище чудак каже, що американський бомж вна Філіпінах мільйонер в песо)
это правило работает до первого совместного похода в фастфуд. потом скандал развод разочарование.

обрати внимание на аргентинок. Они хотя бы веселые

філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить

не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин

в принципі, Українеа із кум/брат/сват далеко не втікла від відсталих цивілізацій у морально-етичному-економічному вихованні

як підкреслює rjkz - калче діфференс : "у нас так не прийнято"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:32

  flyman написав:філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить
ааа так ты приключений ищешь? у теперь хоть понятно
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:34

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:філіпінки вони як кішки, поки годуєш, будуть тертися біля тебе, а в іншому випадку яку мишу злапають, або щось потягнуть, що погано лежить
ааа так ты приключений ищешь? у теперь хоть понятно

навпаки, спокійного життя, маньяна-сієста,
Я більше двох років прожив в Польщі, і склалося враження, що в порівнянні із Україною нічого не відбувається. Ще перший час ходив напружений (як то кажуть, прикривав зад тазіком і не щолкав клювом у великій сім"ї), але потім зрозумів, що "тут так не прийнято"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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