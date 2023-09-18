Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1229123012311232 Додано: Пон 18 вер, 2023 10:38 flyman написав: не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин

если уже тебя на философию потянуло...

имхо цивилизация движется не в том направлении. частной собственности (которая конечно неприкосновенна) придаётся слишком большое значение, что искажает социальные связи.



Проще говоря, все хотят дружить с богатыми и морозятся бедных. Это тупик. Дружбы с богатым "на равных" не выйдет, он(она) будет постоянно пытаться делать из тебя слугу.



НО (флай внимание) и дружбы с бедным тоже не выйдет, он(она) будет тебя воспринимать как банкомат. То есть само по себе бедность/богатство не добро и не зло. Проблема в их восприятии. если уже тебя на философию потянуло...имхо цивилизация движется не в том направлении. частной собственности (которая конечно неприкосновенна) придаётся слишком большое значение, что искажает социальные связи.Проще говоря, все хотят дружить с богатыми и морозятся бедных. Это тупик. Дружбы с богатым "на равных" не выйдет, он(она) будет постоянно пытаться делать из тебя слугу.НО () и дружбы с бедным тоже не выйдет, он(она) будет тебя воспринимать как банкомат. То есть само по себе бедность/богатство не добро и не зло. Проблема в их восприятии. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 10:40, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 19302 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:39 vitaliiangel написав: flyman написав: не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин

если уже тебя на философию потянуло...

имхо цивилизация движется не в том направлении. частной собственности (которая конечно неприкосновенна) придаётся слишком большое значение, что искажает социальные связи. Проще говоря все хотят дружить с богатыми и морозятся бедных. Это тупик. Дружбы с богатм на равных не выйдет, он будет постоянно пытаться делать из тебя слугу. НО (флай внимание) и дружбы с бедным тоже не выйдет, он будет тебя воспринимать как банкомат. То есть само по себе бедност/богатство не добро и не зло. Проблема в их восприятии. если уже тебя на философию потянуло...имхо цивилизация движется не в том направлении. частной собственности (которая конечно неприкосновенна) придаётся слишком большое значение, что искажает социальные связи. Проще говоря все хотят дружить с богатыми и морозятся бедных. Это тупик. Дружбы с богатм на равных не выйдет, он будет постоянно пытаться делать из тебя слугу. НО (флай внимание) и дружбы с бедным тоже не выйдет, он будет тебя воспринимать как банкомат. То есть само по себе бедност/богатство не добро и не зло. Проблема в их восприятии.

спасібо кєп.

но я не про дружбу



Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою? спасібо кєп.но я не про дружбуЯк ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою? Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:41, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32311 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:41 flyman написав: Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою? Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою? ты маугли. у животных как и у людей есть доверие/недоверие. Это то что абсолютно измеримо. А "дружба" "любовь-морковь" это беллетри́стика.



"если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то, когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака"



в этом примере жена перестанет тебе доверять, а собака нет. Никакой дружбы или любви не существует. ты маугли. у животных как и у людей есть доверие/недоверие. Это то что абсолютно измеримо. А "дружба" "любовь-морковь" это беллетри́стика."если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то, когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака"в этом примере жена перестанет тебе доверять, а собака нет. Никакой дружбы или любви не существует. vitaliiangel

Повідомлень: 19302 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:49 vitaliiangel написав: flyman написав: Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою? Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою? ты маугли. у животных как и у людей есть доверие/недоверие. Это то что абсолютно измеримо. А "дружба" "любовь-морковь" это беллетри́стика.



"если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то, когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака"



в этом примере жена перестанет тебе доверять, а собака нет. ты маугли. у животных как и у людей есть доверие/недоверие. Это то что абсолютно измеримо. А "дружба" "любовь-морковь" это беллетри́стика."если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то, когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака"в этом примере жена перестанет тебе доверять, а собака нет.

можливло, це тому, що в жінки сприйняття часового континіуму трохи довготриваліший горизонт має



тільки собака не насмажить котлет і не зварить борщ, а так би вибір був однозначний на користь собаки



Як ти думаєш, філіпінка ближче до кого в даній шкалі уявного експеременту (закрити жінку, філіпінку і собаку в гаражі на 5 год. і відкрити потім)?



До речі, чув думку, що собака розглядає тебе як учасника свого трайбу, і не факт, що на домінантній ролі (ти ж її годуєш, вигулюєш і т.д., тобто ти слуга собаки, а вона альфа) можливло, це тому, що в жінки сприйняття часового континіуму трохи довготриваліший горизонт маєтільки собака не насмажить котлет і не зварить борщ, а так би вибір був однозначний на користь собакиЯк ти думаєш, філіпінка ближче до кого в даній шкалі уявного експеременту (закрити жінку, філіпінку і собаку в гаражі на 5 год. і відкрити потім)?До речі, чув думку, що собака розглядає тебе як учасника свого трайбу, і не факт, що на домінантній ролі (ти ж її годуєш, вигулюєш і т.д., тобто ти слуга собаки, а вона альфа) flyman

Повідомлень: 32311 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 10:58 flyman написав: тільки собака не насмажить котлет і не зварить борщ, а так би вибір був однозначний на користь собаки тільки собака не насмажить котлет і не зварить борщ, а так би вибір був однозначний на користь собаки жаренное в твоем возрасте вредно. остальное прекрасно варит мультиварка и запекает духовка.



Если финансы позволяют можешь нанять повара.



У нас в офисе работала женщина, дома она готовила, потом привозила готовое, сервировала стол на офисной кухне, мы обедали (у каждого было своё меню), после она мыла посуду и уезжала. За всё мы ей платили по 100грн с носа (2011 год), причём много еды оставалось, кто хотел забирал ее домой.



И было реально вкусно, после нее пузатая хата за 40 грн показалась помойкой. Знаешь в чём преимущество таких отношений? с ней не надо было спать, тягать её по бутикам, филармониям и курортам. Терпеть её бзыки. flyman написав: До речі, чув думку, що собака розглядає тебе як учасника свого трайбу, і не факт, що на домінантній ролі (ти ж її годуєш, вигулюєш і т.д., тобто ти слуга собаки, а вона альфа) До речі, чув думку, що собака розглядає тебе як учасника свого трайбу, і не факт, що на домінантній ролі (ти ж її годуєш, вигулюєш і т.д., тобто ти слуга собаки, а вона альфа) такие мелочи я обычно прощаю. Нельзя кому-то запретить думать (даже куйню). Проще разрешить и не париться этим. жаренное в твоем возрасте вредно. остальное прекрасно варит мультиварка и запекает духовка.Если финансы позволяют можешь нанять повара.У нас в офисе работала женщина, дома она готовила, потом привозила готовое, сервировала стол на офисной кухне, мы обедали (у каждого было своё меню), после она мыла посуду и уезжала. За всё мы ей платили по 100грн с носа (2011 год), причём много еды оставалось, кто хотел забирал ее домой.И было реально вкусно, после нее пузатая хата за 40 грн показалась помойкой. Знаешь в чём преимущество таких отношений? с ней не надо было спать, тягать её по бутикам, филармониям и курортам. Терпеть её бзыки.такие мелочи я обычно прощаю. Нельзя кому-то запретить думать (даже куйню). Проще разрешить и не париться этим. vitaliiangel

Повідомлень: 19302 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2197 раз. Подякували: 3148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1229123012311232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless