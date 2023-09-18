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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1229123012311232
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:38

  flyman написав:не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин

если уже тебя на философию потянуло...
имхо цивилизация движется не в том направлении. частной собственности (которая конечно неприкосновенна) придаётся слишком большое значение, что искажает социальные связи.

Проще говоря, все хотят дружить с богатыми и морозятся бедных. Это тупик. Дружбы с богатым "на равных" не выйдет, он(она) будет постоянно пытаться делать из тебя слугу.

НО (флай внимание) и дружбы с бедным тоже не выйдет, он(она) будет тебя воспринимать как банкомат. То есть само по себе бедность/богатство не добро и не зло. Проблема в их восприятии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 10:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:39

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:не моє/твоє, а обще, первіснообщинно-колгоспний лад, вище описувалося "ручка з кишені", "пепсі в холодильник поки прибирає" і ти ж сам писав, як колись було в селі, "бідно але полюдьски" навіть хат не закривали, бо не було гульдено-паразитних відносин

если уже тебя на философию потянуло...
имхо цивилизация движется не в том направлении. частной собственности (которая конечно неприкосновенна) придаётся слишком большое значение, что искажает социальные связи. Проще говоря все хотят дружить с богатыми и морозятся бедных. Это тупик. Дружбы с богатм на равных не выйдет, он будет постоянно пытаться делать из тебя слугу. НО (флай внимание) и дружбы с бедным тоже не выйдет, он будет тебя воспринимать как банкомат. То есть само по себе бедност/богатство не добро и не зло. Проблема в их восприятии.

спасібо кєп.
но я не про дружбу

Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:41

  flyman написав:Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою?
ты маугли. у животных как и у людей есть доверие/недоверие. Это то что абсолютно измеримо. А "дружба" "любовь-морковь" это беллетри́стика.

"если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то, когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака"

в этом примере жена перестанет тебе доверять, а собака нет. Никакой дружбы или любви не существует.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:49

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Як ти уявляєш дружбу з морскою свинкою, хом"ячком, котом або собакою?
ты маугли. у животных как и у людей есть доверие/недоверие. Это то что абсолютно измеримо. А "дружба" "любовь-морковь" это беллетри́стика.

"если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то, когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака"

в этом примере жена перестанет тебе доверять, а собака нет.

можливло, це тому, що в жінки сприйняття часового континіуму трохи довготриваліший горизонт має

тільки собака не насмажить котлет і не зварить борщ, а так би вибір був однозначний на користь собаки

Як ти думаєш, філіпінка ближче до кого в даній шкалі уявного експеременту (закрити жінку, філіпінку і собаку в гаражі на 5 год. і відкрити потім)?

До речі, чув думку, що собака розглядає тебе як учасника свого трайбу, і не факт, що на домінантній ролі (ти ж її годуєш, вигулюєш і т.д., тобто ти слуга собаки, а вона альфа)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:58

  flyman написав:тільки собака не насмажить котлет і не зварить борщ, а так би вибір був однозначний на користь собаки
жаренное в твоем возрасте вредно. остальное прекрасно варит мультиварка и запекает духовка.

Если финансы позволяют можешь нанять повара.

У нас в офисе работала женщина, дома она готовила, потом привозила готовое, сервировала стол на офисной кухне, мы обедали (у каждого было своё меню), после она мыла посуду и уезжала. За всё мы ей платили по 100грн с носа (2011 год), причём много еды оставалось, кто хотел забирал ее домой.

И было реально вкусно, после нее пузатая хата за 40 грн показалась помойкой. Знаешь в чём преимущество таких отношений? с ней не надо было спать, тягать её по бутикам, филармониям и курортам. Терпеть её бзыки.
  flyman написав:До речі, чув думку, що собака розглядає тебе як учасника свого трайбу, і не факт, що на домінантній ролі (ти ж її годуєш, вигулюєш і т.д., тобто ти слуга собаки, а вона альфа)
такие мелочи я обычно прощаю. Нельзя кому-то запретить думать (даже куйню). Проще разрешить и не париться этим.
  Успіх написав:Хотаба також(некуй по Африці лЬОнтати/заробляти бабло, коли РІДНА НЕНЬКА УКРАЇНА у вогні/потребує допомоги!!!) -
хотаб наш Колумб. Он открывает форуму Африку.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:45

vitaliiangel ,

это правило работает до первого совместного похода в фастфуд. потом скандал развод разочарование

Еще до похода в Фастфуд. Когда ей скажут, что это дорого, в 100 дол/мес не входит. И она ответит «ну минет тоже сам себе дотянись, гимнаст».
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