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#<1 ... 1228122912301231> Додано: Пон 18 вер, 2023 15:10 rjkz написав: ЛАД написав: .............

Отдыхают везде.

Но насколько я знаю, подавляющее большинство ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь.

..................

В Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". И им не приходится рассуждать это позволительная роскошь или нет. .............Отдыхают везде.Но насколько я знаю,ограничивается отдыхом в США в целях экономии + из-за коротких отпусков. Отдых в Европе считается дорогим и большинство себе такой роскоши не позволяет. Возможно, ошибаюсь...................В Украине унет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости". И им не приходится рассуждать это позволительная роскошь или нет.

Вы любите словосочетание "подавляющее большинство"?

)) Вы любите словосочетание "подавляющее большинство"?))

Вопрос не в том, какие словосочетания мне нравятся.

Просто мне неинтересно обсуждать частные случаи. Я рад за сына ваше знакомой и дай бог, чтобы у него и дальше всё было благополучно. Буду рад и за Вас, если через несколько лет Вам удастся обогнать Билла Гейтса.

Могу порадоваться и за "операционного анестезиолога в НЙ", для которого "800 куе-1млн долларов в год зарплата - это совершенно обычное дело". И понимаю, что он такой не один и не два.

Если хотите, могу порадоваться даже за то, что в "финсекторе Уолл-Стрит средняя зарплатат финансиста по состоянию на 2021 год была 420 куе в год, а инженер-электротехник с зарплатой 300 куе в год тоже никого не удивит".

Но тем не менее Сибарит тут писал, что

по состоянию на пару лет тому назад средняя зарплата в США составляла 52К в год. Это значит, что более половины населения имеют доход меньше этой суммы. Они ходят на работу, ведут скромный образ жизни и вполне счастливы.

Так вот, мне неинтересно обсуждать проблемы 5% наиболее обеспеченных людей в США, или Украины, или любой другой страны. Они свои проблемы решат как-нибудь и без нас. "операционный анестезиолог в НЙ" не один, но их и не тысячи.



Теперь о Вашем посте.

1. "Подавляющее большинство" американцев имеет возможности отдыхать, хоть отпуска и небольшие.

Не сомневаюсь.

Но слетать в Европу всё же дороже, чем в Нью-Джерси или на Гавайи. Не интересовался стоимостью отдыха для американцев, поэтому и написал - "Возможно, ошибаюсь".



В остальном, простите, Вы отвечаете не на мой пост, а на какие-то свои мысли.

Или я не понял.

В частности, не понял Ваш пример штукатура, который сказал Вам: "Если я в вашем Киеве не буду зарабатывать хотя-бы 4 куе в месяц, то манал я ваш Киев и уеду в село обратно". Это не поиск возможностей, а просто... даже не знаю, что. Он кого-то пугает? Ну уедет он в своё село и что он там будет делать? и сколько зарабатывать?

Всё это не имеет отношения к тому, что в Украине у подавляющего большинства нет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости".

Цифры, которые Вы приводите о количестве украинцев в мире и в Украине, ничего не доказывают. Вопрос не в том, какие словосочетания мне нравятся.Просто мне неинтересно обсуждать частные случаи. Я рад за сына ваше знакомой и дай бог, чтобы у него и дальше всё было благополучно. Буду рад и за Вас, если через несколько лет Вам удастся обогнать Билла Гейтса.Могу порадоваться и за "операционного анестезиолога в НЙ", для которого "800 куе-1млн долларов в год зарплата - это совершенно обычное дело". И понимаю, что он такой не один и не два.Если хотите, могу порадоваться даже за то, что в "финсекторе Уолл-Стрит средняя зарплатат финансиста по состоянию на 2021 год была 420 куе в год, а инженер-электротехник с зарплатой 300 куе в год тоже никого не удивит".Но тем не менеетут писал, чтоТак вот, мне неинтересно обсуждать проблемы 5% наиболее обеспеченных людей в США, или Украины, или любой другой страны. Они свои проблемы решат как-нибудь и без нас. "операционный анестезиолог в НЙ" не один, но их и не тысячи.Не сомневаюсь.Но слетать в Европу всё же дороже, чем в Нью-Джерси или на Гавайи. Не интересовался стоимостью отдыха для американцев, поэтому и написал - "Возможно, ошибаюсь".В остальном, простите, Вы отвечаете не на мой пост, а на какие-то свои мысли.Или я не понял.В частности, не понял Ваш пример штукатура, который сказал Вам: "Если я в вашем Киеве не буду зарабатывать хотя-бы 4 куе в месяц, то манал я ваш Киев и уеду в село обратно". Это не поиск возможностей, а просто... даже не знаю, что. Он кого-то пугает? Ну уедет он в своё село и что он там будет делать? и сколько зарабатывать?Всё это не имеет отношения к тому, что в Украине унет финансовых возможностей для построения "финансовой независимости".Цифры, которые Вы приводите о количестве украинцев в мире и в Украине, ничего не доказывают. ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 15:41 drevlyanin написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав: -----------------

ЛАД

Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.

-----------------

людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20. -----------------Фермерство - по-моему, Вы сами писали, что в с/х сегодня не нужно столько людей.-----------------людям томаты по какой цене нужнее по 15 или по 30 грн за кг? фермерам люди не нужны, те что есть справляются. Трудоустроить еще миллион ряд ли возможно. А рынку дешевые продукты нужны, значит и те самозанятые, кто будет готов их продавать с меньшей рентабельностью. В атб петрушка па 30, а я покупаю её у самозанятых па 10, а помидор па 20.

Ещё раз.

Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.

Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход? Ещё раз.Приусадебный участок в 6-10 или даже 20 соток не обеспечит "самозанятому" приемлемый уровень жизни без дополнительного дохода. Хотя Вам и мне наличие таких "самозанятых" выгодно.Или Вы верите в то, что участок 20 соток может обеспечить человеку достаточный для жизни доход?



Ви занадто категоричні. Т.я. мій бізнес дотичний до с.г. та й сам займаюсь садівництвом "для душі" можу вам впевнено заперечувати на конкретних прикладах: найменша ділянка(про які особисто знаю та колись вже писав тут про це) з якої людина непогано себе почувала-6 соток всього! Хазяїн вирощував там в теплиці і продавав цибулю на перо та зелень у 5-6 обертів за сезон.

Найкращий попит-на новий рік та паска/травневі свята. Ви занадто категоричні. Т.я. мій бізнес дотичний до с.г. та й сам займаюсь садівництвом "для душі" можу вам впевнено заперечувати на конкретних прикладах: найменша ділянка(про які особисто знаю та колись вже писав тут про це) з якої людина непогано себе почувала-6 соток всього! Хазяїн вирощував там в теплиці і продавав цибулю на перо та зелень у 5-6 обертів за сезон.Найкращий попит-на новий рік та паска/травневі свята.

В посте выше уже написал - не интересно обсуждать частные случаи.

Разговор начался с того, что vitaliiangel заговорил о необходимости массового переселения в село и о миллионах работников.

По вашему примеру. Это всё же именно частный случай.

1. Он относится к достаточно узкой нише. Знаю такой же пример с выращиванием клубники.

Сколько людей могут поместиться в эти ниши?

2. Это уже можно (и нужно) классифицировать как фермерство. Т.е. этот человек должен зарегистрироваться как ФОП хотя бы 2-й, а то и 3-й группы и платить единый налог + в ПФ. Это не очень много, но всё же.

И если это примет хоть сколько-нибудь массовый характер, то всё это начнут контролировать значительно жёстче.

3. Не знаю, как работают его теплицы, но, наверное, на электрическом отоплении.

Что будет с его доходами, когда цены на э-э доведут до "экономически обоснованных" (думаю, этого не очень долго ждать) или ещё проще заставят его платить по ценам для юрлиц? В посте выше уже написал - не интересно обсуждать частные случаи.Разговор начался с того, чтозаговорил о необходимости массового переселения в село и оработников.По вашему примеру. Это всё же именно частный случай.1. Он относится к достаточно узкой нише. Знаю такой же пример с выращиванием клубники.Сколько людей могут поместиться в эти ниши?2. Это уже можно (и нужно) классифицировать как фермерство. Т.е. этот человек должен зарегистрироваться как ФОП хотя бы 2-й, а то и 3-й группы и платить единый налог + в ПФ. Это не очень много, но всё же.И если это примет хоть сколько-нибудь массовый характер, то всё это начнут контролировать значительно жёстче.3. Не знаю, как работают его теплицы, но, наверное, на электрическом отоплении.Что будет с его доходами, когда цены на э-э доведут до "экономически обоснованных" (думаю, этого не очень долго ждать) или ещё проще заставят его платить по ценам для юрлиц? ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 15:58 vitaliiangel написав: drevlyanin написав: Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. Насправді трохи та місцями є таке, але потрібно щоб продукти були якісніші(смачніші, свіжіші) ніж в найближчому супермаркеті. Ну і звісно репутацію потрібно заробити, а це роки. уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно. уверен на 100500% этот сегмент будет расти. Еда, Здоровье, Дети, Красота, Строительство, Торговля и Транспорт (как отрасли) переживут любые кризисы, катастрофы и даже смены эпох. В отличии от заводов, которые сегодня надо, а завтра нет. Сейчас лад увидит камень в свой огород. Заводы хорошо, если их продукцию есть кому покупать. В мире настроены тысячи заводов и конкуренция сумасшедшая. Кто неконкурентен закрывается или сокращается до 1 цеха. То есть рассчитывать что заводы трудоустроят 3млн безработных не нужно.

Нет никакого камня.

Вы, похоже, неправильно меня понимаете.

Естественно, я признаю, что производительность труда растёт и будет расти и дальше. Соответственно, падает потребность в промышленных рабочих.

Но это не означает возможности/необходимости уничтожения промышленности, что происходило в Украине. Сейчас, в условиях войны необходимость промышленности для страны видна особенно хорошо.

Многое из того, что Вы пишете, во время кризисов падает в первую очередь.

Несмотря на снижение необходимого числа работников и в промышленности, и в с/х, производство первично, чтобы там ни писал Шаман о роли продаж.

Сегодня роль продаж чрезмерно возросла именно благодаря тому, что сильно выросло производство и вместо его ограничения пытаются рекламировать избыточное потребление. Нет никакого камня.Вы, похоже, неправильно меня понимаете.Естественно, я признаю, что производительность труда растёт и будет расти и дальше. Соответственно, падает потребность в промышленных рабочих.Но это не означает возможности/необходимости уничтожения промышленности, что происходило в Украине. Сейчас, в условиях войны необходимость промышленности для страны видна особенно хорошо.Многое из того, что Вы пишете, во время кризисов падает в первую очередь.Несмотря на снижение необходимого числа работников и в промышленности, и в с/х, производство первично, чтобы там ни писал Шаман о роли продаж.Сегодня роль продаж чрезмерно возросла именно благодаря тому, что сильно выросло производство и вместо его ограничения пытаются рекламировать избыточное потребление. ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:12 vitaliiangel написав: Hotab написав: , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.



То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.



В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили. 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили.

Первая половина 90-х была не лучше, а, скорее, даже хуже. Не знаю, почему Вы этого не помните.

Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки".

Были уже и богатые (конечно, по тем меркам, а не по сегодняшним). Богатство вещь относительная. Наши сегодняшние "богачи" по меркам США, возможно, просто средний класс (причём далеко не все - верхний).

Прогнозировать, что будет, сегодня сложно. Расслоение, конечно, будет. Так оно есть и сейчас и было и в 90-е. Первая половина 90-х была не лучше, а, скорее, даже хуже. Не знаю, почему Вы этого не помните.говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки".Были уже и богатые (конечно, по тем меркам, а не по сегодняшним). Богатство вещь относительная. Наши"богачи" по меркам США, возможно, просто средний класс (причём далеко не все - верхний).Прогнозировать, что будет, сегодня сложно. Расслоение, конечно, будет. Так оно есть и сейчас и было и в 90-е. ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:18 vitaliiangel написав: Hotab надеюсь по еде мы в такую жепу не скатимся, В сёлах у нас своя атмосфера, фирменная пума или новый айфон там никому не нужен, как и премиальный джип. Обладание ими скорее оттолкнет от хозяина, белых ворон и сильно богатых там не любят. То есть будет 2 параллельные культуры - сельская и городская.



Пока что они плавно переплетены, дети учатся в городе, потом находят там работу. Но безработица которая будет только расти сделает своё дело. Переехать в город смогут не все желающие. А высокие цены на аренду/еду/коммуналку будут стимулировать бедных горожан ехать жить в село. Я так вижу ближайшие 20 лет. надеюсь по еде мы в такую жепу не скатимся, В сёлах у нас своя атмосфера, фирменная пума или новый айфон там никому не нужен, как и премиальный джип. Обладание ими скорее оттолкнет от хозяина, белых ворон и сильно богатых там не любят. То есть будет 2 параллельные культуры - сельская и городская.Пока что они плавно переплетены, дети учатся в городе, потом находят там работу. Но безработица которая будет только расти сделает своё дело. Переехать в город смогут не все желающие. А высокие цены на аренду/еду/коммуналку будут стимулировать бедных горожан ехать жить в село. Я так вижу ближайшие 20 лет.

При Ваших оптимистичных прогнозах будущего точно надо эмигрировать. Хотя бы ради детей. При Ваших оптимистичных прогнозах будущего точно надо эмигрировать. Хотя бы ради детей. ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:19 ЛАД написав: Не знаю, почему Вы этого не помните. Не знаю, почему Вы этого не помните. я в 13 гоцал с сумками по Польше и жизнь казалось шоколадом. ЛАД написав: Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки" Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки" был дефицит. Цены отпустили не сразу. Потом полился импорт как сейчас помню супермаркет возле дома там было импортное всё от чая до сыра (он быстро закрылся может и года не отработал). Это был ценовой шок. Я только чешское пиво мог себе позволить. Очень вкусное темное с карамелью. Сейчас в супермаркетах такого нет. ЛАД написав: Прогнозировать, что будет, сегодня сложно. Расслоение, конечно, будет. Так оно есть и сейчас и было и в 90-е. Прогнозировать, что будет, сегодня сложно. Расслоение, конечно, будет. Так оно есть и сейчас и было и в 90-е. военным платятся большие деньги. Те кто занят на стройках тоже работают не бесплатно. Банки ломятся от прибыли. С/х производители подняли цены и чухают себя неплохо. Доллары без проблем продаются по 5 тыс в месяц (вам больше надо?). С чего быть тотальному зубожинню как в 90х? я в 13 гоцал с сумками по Польше и жизнь казалось шоколадом.был дефицит. Цены отпустили не сразу. Потом полился импорт как сейчас помню супермаркет возле дома там было импортное всё от чая до сыра (он быстро закрылся может и года не отработал). Это был ценовой шок. Я только чешское пиво мог себе позволить. Очень вкусное темное с карамелью. Сейчас в супермаркетах такого нет.военным платятся большие деньги. Те кто занят на стройках тоже работают не бесплатно. Банки ломятся от прибыли. С/х производители подняли цены и чухают себя неплохо. Доллары без проблем продаются по 5 тыс в месяц (вам больше надо?). С чего быть тотальному зубожинню как в 90х? Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 16:26, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 19323 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: vitaliiangel написав: Hotab написав: , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии , как во второй половине 90-х мой родной брат растил новорожденного сына, перемалывая на кофемолке крупу, так как купить детское питание не был в состоянии 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.



То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.



В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили. 90е были адски тяжёлые (2я половина) в основном потому что сгорели все советские накопления. Ну это как всех сделали беженцами с чемоданом вещей. Были перекосы курса рубля (купона) к твердым валютам, еда стоила копейки а одежда и техника какие-то безумные деньги. Сейчас - наоборот.То есть пример 90х на момент не характерен для нашей ситуации. Имхо будет сильное расслоение на богатых и бедных. Дворцы и трущобы. Лексусы и гнилые бляхи. Премиум сегмент возродится первым.В 90х богатых не было. по 60 ярдов в год валюты не лили. А те кто успевал быстро обогатиться, в основном долго не жили.

Первая половина 90-х была не лучше, а, скорее, даже хуже. Не знаю, почему Вы этого не помните.

Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки".

Были уже и богатые (конечно, по тем меркам, а не по сегодняшним). Богатство вещь относительная. Наши сегодняшние "богачи" по меркам США, возможно, просто средний класс (причём далеко не все - верхний).

Прогнозировать, что будет, сегодня сложно. Расслоение, конечно, будет. Так оно есть и сейчас и было и в 90-е. Первая половина 90-х была не лучше, а, скорее, даже хуже. Не знаю, почему Вы этого не помните.говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки".Были уже и богатые (конечно, по тем меркам, а не по сегодняшним). Богатство вещь относительная. Наши"богачи" по меркам США, возможно, просто средний класс (причём далеко не все - верхний).Прогнозировать, что будет, сегодня сложно. Расслоение, конечно, будет. Так оно есть и сейчас и было и в 90-е. В першій половині 90-х був розквіт комерції, що навіть на фоні гіперінфляції давало можливість заробити, створювалися сякі-такі бізнеси. Криза 98-го - страшне падіння попиту, хвилі банкрутств В першій половині 90-х був розквіт комерції, що навіть на фоні гіперінфляції давало можливість заробити, створювалися сякі-такі бізнеси. Криза 98-го - страшне падіння попиту, хвилі банкрутств Faceless

Модератор Повідомлень: 33766 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1399 раз. Подякували: 7826 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:24 ЛАД ,



Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки



Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала. Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала. Hotab Повідомлень: 9887 З нами з: 15.02.09 Подякував: 604 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:25 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Не знаю, почему Вы этого не помните. Не знаю, почему Вы этого не помните. я в 13 гоцал с сумками по Польше и жизнь казалось шоколадом. ЛАД написав: Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки" Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки" был дефицит. Цены отпустили не сразу. Потом полился импорт как сейчас помню супермаркет возле дома там было импортное всё от чая до сыра (он быстро закрылся может и года не отработал). Это был ценовой шок. Я только чешское пиво мог себе позволить. Очень вкусное темное с карамелью. Сейчас в супермаркетах такого нет. я в 13 гоцал с сумками по Польше и жизнь казалось шоколадом.был дефицит. Цены отпустили не сразу. Потом полился импорт как сейчас помню супермаркет возле дома там было импортное всё от чая до сыра (он быстро закрылся может и года не отработал). Это был ценовой шок. Я только чешское пиво мог себе позволить. Очень вкусное темное с карамелью. Сейчас в супермаркетах такого нет.

Главное здесь - 13 лет.

А я тогда как раз развёлся. Точнее, не я, а моя жена. Через много лет она мне объяснила: "Ты говорил потерпи немного, подожди, а мне детей кормить надо было каждый день" (я тогда только начал "крутиться"). Главное здесь - 13 лет.А я тогда как раз развёлся. Точнее, не я, а моя жена. Через много лет она мне объяснила: "Ты говорил потерпи немного, подожди, а мне детей кормить надо было каждый день" (я тогда только начал "крутиться"). ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:27 ЛАД на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х. vitaliiangel

Повідомлень: 19323 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1228122912301231> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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