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#<1 ... 1228122912301231 Додано: Пон 18 вер, 2023 16:32 Hotab написав: ЛАД ,



Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки



Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала. Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала.

Можно экономить на своём питании, но вряд ли на детском. Можно экономить напитании, но вряд ли на детском. ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:33 vitaliiangel написав: ЛАД на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х. на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х.

Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин. Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин. ЛАД 2 Повідомлень: 25740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5116 раз. Подякували: 4762 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:37 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х. на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х.

Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин. Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин.

смешно у меня не было подросткового кризиса. Я ни разу не ругался с родителями, не приходил домой пьяный не хамил им. С 13 лет я понимал как много они для меня делают, а они особо не лезли в мою жизнь. В лс могу вам объяснить откуда взялся этот кризис и почему например у сельских подростков его нет. смешноу меня не было подросткового кризиса. Я ни разу не ругался с родителями, не приходил домой пьяный не хамил им. С 13 лет я понимал как много они для меня делают, а они особо не лезли в мою жизнь. В лс могу вам объяснить откуда взялся этот кризис и почему например у сельских подростков его нет. vitaliiangel

Повідомлень: 19323 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 вер, 2023 16:39 ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД ,



Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки



Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала. Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала.

Можно экономить на своём питании, но вряд ли на детском. Можно экономить напитании, но вряд ли на детском.

Я думаю (наскільки памʼятаю) що на своєму особливо і не зекономиш. Бо тоді їли з городу картоплю і по флумановському «закрутки», мʼясце теж бігало, і це було норма. В магазині лише хліб. Але немовлятам таке не можна, а в магазин за дитячим харчуванням краще не йти. Бо ні з чим в гаманці. Коли стало зʼявлятись білоруське дитяче харчування (не найкраще, але все ж) - стало легше. Бо лідер на той час НАН був лише мрією. Я думаю (наскільки памʼятаю) що на своєму особливо і не зекономиш. Бо тоді їли з городу картоплю і по флумановському «закрутки», мʼясце теж бігало, і це було норма. В магазині лише хліб. Але немовлятам таке не можна, а в магазин за дитячим харчуванням краще не йти. Бо ні з чим в гаманці. Коли стало зʼявлятись білоруське дитяче харчування (не найкраще, але все ж) - стало легше. Бо лідер на той час НАН був лише мрією. Hotab Повідомлень: 9887 З нами з: 15.02.09 Подякував: 604 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1228122912301231 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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