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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1228122912301231
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:32

  Hotab написав:ЛАД ,

Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки

Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала.

Можно экономить на своём питании, но вряд ли на детском.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:33

  vitaliiangel написав:ЛАД на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х.

Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:37

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:ЛАД на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х.

Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин.

смешно :D у меня не было подросткового кризиса. Я ни разу не ругался с родителями, не приходил домой пьяный не хамил им. С 13 лет я понимал как много они для меня делают, а они особо не лезли в мою жизнь. В лс могу вам объяснить откуда взялся этот кризис и почему например у сельских подростков его нет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:39

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД ,

Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки

Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала.

Можно экономить на своём питании, но вряд ли на детском.

Я думаю (наскільки памʼятаю) що на своєму особливо і не зекономиш. Бо тоді їли з городу картоплю і по флумановському «закрутки», мʼясце теж бігало, і це було норма. В магазині лише хліб. Але немовлятам таке не можна, а в магазин за дитячим харчуванням краще не йти. Бо ні з чим в гаманці. Коли стало зʼявлятись білоруське дитяче харчування (не найкраще, але все ж) - стало легше. Бо лідер на той час НАН був лише мрією.
Hotab
 
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