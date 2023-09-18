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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 вер, 2023 16:32
Hotab написав:ЛАД
,
Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки
Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала.
Можно экономить на своём
питании, но вряд ли на детском.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:33
vitaliiangel написав:ЛАД
на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х.
Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:37
ЛАД написав: vitaliiangel написав:ЛАД
на истину не претендую. в 13 лет жизнь шоколад. а в 17 было наоборот хоть в петлю лезь. Один мой приятель слазил, двое других стали наркоманами. Остальные прорвались через то мракобесие 90х.
Подростковый кризис каждый проходит в своё время. Зависит от многих причин.
смешно
у меня не было подросткового кризиса. Я ни разу не ругался с родителями, не приходил домой пьяный не хамил им. С 13 лет я понимал как много они для меня делают, а они особо не лезли в мою жизнь. В лс могу вам объяснить откуда взялся этот кризис и почему например у сельских подростков его нет.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:39
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
,
Hotab говорит о том, что брат "купить детское питание не был в состоянии", а Вы пишете, что "еда стоила копейки
Можливо тут нема протиріччя. Бо коли є мета купити холодильник (чи не найперша найважливіша річ) , але для цього треба 3 місяці не їсти, то мабуть дійсно не будеш їсти (гіперболізовано звичайно) , економлячи на їжі. Скільки б вона не коштувала.
Можно экономить на своём
питании, но вряд ли на детском.
Я думаю (наскільки памʼятаю) що на своєму особливо і не зекономиш. Бо тоді їли з городу картоплю і по флумановському «закрутки», мʼясце теж бігало, і це було норма. В магазині лише хліб. Але немовлятам таке не можна, а в магазин за дитячим харчуванням краще не йти. Бо ні з чим в гаманці. Коли стало зʼявлятись білоруське дитяче харчування (не найкраще, але все ж) - стало легше. Бо лідер на той час НАН був лише мрією.
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Hotab
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