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#<1 ... 1527152815291530 Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:46 vitaliiangel написав: Faceless написав: . І навіть наявність "логос" в корені слова не перетворює то на науку (як астрологію, наприклад . І навіть наявність "логос" в корені слова не перетворює то на науку (як астрологію, наприклад У сучасному україномовному академічному середовищі іноді ототожнюють український термін «наука» із англійським поняттям «science», яке означає «створення та організацію знання у формі пояснень та передбачень стосовно всесвіту, які можна перевірити»[2], тобто, є означенням лише природничих наук. Однак в українській мові й усталеній термінології «наука» є більш широким поняттям, яке охоплює також всі гуманітарні науки, котрі послуговуються власними методами для перевірки отриманого знання, що суттєво відрізняються від наукових методів природничих і точних наук.





Дайте мне ссылку, кто такой умный не считает психологию наукой. Хоть буду знать. Дайте мне ссылку, кто такой умный не считает психологию наукой. Хоть буду знать.

Це було припущення, а не твердження.

І так, є науки природничі, суспільні, гуманітарні, але це не означає, що будь-що можна назвати наукою. І наскільки знаю, щодо психології це досі тема дискусій Це було припущення, а не твердження.І так, є науки природничі, суспільні, гуманітарні, але це не означає, що будь-що можна назвати наукою. І наскільки знаю, щодо психології це досі тема дискусій Faceless

Модератор Повідомлень: 34189 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1419 раз. Подякували: 7886 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:12 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: І так, є науки природничі, суспільні, гуманітарні, але це не означає, що будь-що можна назвати наукою І так, є науки природничі, суспільні, гуманітарні, але це не означає, що будь-що можна назвати наукою Так є чіткі критерії науки. І з психологією є величезна проблема, яка затримує розвиток на примітивному рівні: не можна от так просто взяти 2 вибірки по тисячі дітей-клонів і провести над ними експеримент. Так є чіткі критерії науки. І з психологією є величезна проблема, яка затримує розвиток на примітивному рівні: не можна от так просто взяти 2 вибірки по тисячі дітей-клонів і провести над ними експеримент. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1805 З нами з: 29.07.22 Подякував: 306 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:28 Faceless написав: наскільки знаю, щодо психології це досі тема дискусій наскільки знаю, щодо психології це досі тема дискусій почему то это дискуссия прошла мимо меня.

Дюрі-бачі написав: не можна от так просто взяти 2 вибірки по тисячі дітей-клонів і провести над ними експеримент не можна от так просто взяти 2 вибірки по тисячі дітей-клонів і провести над ними експеримент вы путаете социологию с психологией. Психология хоть и опирается на количественные методы, но только лишь для понимания границ каких то явлений.



Количественные методики никогда не были в психологии основными. Ну есть у меня выборка из анкет 100 учеников, и что эта выборка может сказать по каждому из них? Это как будто у вас есть выборка из 100 анализов крови, чего явно недостаточно для постановки 100 диагнозов. По каждому случаю все равно нужен свой объем работ по диагностике, в зависимости от задач.



В области индивидуального тестирования ни одной другой науки с такой наработанный базой методик нет. Проблема не в том что нет методик, а в том, что их слишком много, потому что наука не точная. И любые результаты можно оспорить другой методикой, (возможно более точной).



Тем не менее свои задачи психология выполняет, не смотря ни на что. почему то это дискуссия прошла мимо меня.вы путаете социологию с психологией. Психология хоть и опирается на количественные методы, но только лишь для понимания границ каких то явлений.Количественные методики никогда не были в психологии основными. Ну есть у меня выборка из анкет 100 учеников, и что эта выборка может сказать по каждому из них? Это как будто у вас есть выборка из 100 анализов крови, чего явно недостаточно для постановки 100 диагнозов. По каждому случаю все равно нужен свой объем работ по диагностике, в зависимости от задач.В области индивидуального тестирования ни одной другой науки с такой наработанный базой методик нет. Проблема не в том что нет методик, а в том, что их слишком много, потому что наука не точная. И любые результаты можно оспорить другой методикой, (возможно более точной).Тем не менее свои задачи психология выполняет, не смотря ни на что. vitaliiangel

Повідомлень: 20489 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2302 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:43 vitaliiangel Тут явно не місце для цього дискусу.

психології саме тому й величезна кількість різних методик, бо не дають якісно провести дослідження їх ефективності. Медицина теж була на такому рівні до вводу Подвійного-сліпого, рандомізованого, плацебо контрольованого дослідження і навіть частково вирішувала свої завдання. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1805 З нами з: 29.07.22 Подякував: 306 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1527152815291530 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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