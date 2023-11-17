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Еміграція, заробітчанство
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:46
vitaliiangel написав: Faceless написав:
. І навіть наявність "логос" в корені слова не перетворює то на науку (як астрологію, наприклад
У сучасному україномовному академічному середовищі іноді ототожнюють український термін «наука» із англійським поняттям «science», яке означає «створення та організацію знання у формі пояснень та передбачень стосовно всесвіту, які можна перевірити»[2], тобто, є означенням лише природничих наук. Однак в українській мові й усталеній термінології «наука» є більш широким поняттям, яке охоплює також всі гуманітарні науки, котрі послуговуються власними методами для перевірки отриманого знання, що суттєво відрізняються від наукових методів природничих і точних наук.
Дайте мне ссылку, кто такой умный не считает психологию наукой. Хоть буду знать.
Це було припущення, а не твердження.
І так, є науки природничі, суспільні, гуманітарні, але це не означає, що будь-що можна назвати наукою. І наскільки знаю, щодо психології це досі тема дискусій
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:12
Faceless написав:
І так, є науки природничі, суспільні, гуманітарні, але це не означає, що будь-що можна назвати наукою
Так є чіткі критерії науки. І з психологією є величезна проблема, яка затримує розвиток на примітивному рівні: не можна от так просто взяти 2 вибірки по тисячі дітей-клонів і провести над ними експеримент.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:28
Faceless написав:
наскільки знаю, щодо психології це досі тема дискусій
почему то это дискуссия прошла мимо меня.
Дюрі-бачі написав:
не можна от так просто взяти 2 вибірки по тисячі дітей-клонів і провести над ними експеримент
вы путаете социологию с психологией. Психология хоть и опирается на количественные методы, но только лишь для понимания границ каких то явлений.
Количественные методики никогда не были в психологии основными. Ну есть у меня выборка из анкет 100 учеников, и что эта выборка может сказать по каждому из них? Это как будто у вас есть выборка из 100 анализов крови, чего явно недостаточно для постановки 100 диагнозов. По каждому случаю все равно нужен свой объем работ по диагностике, в зависимости от задач.
В области индивидуального тестирования ни одной другой науки с такой наработанный базой методик нет. Проблема не в том что нет методик, а в том, что их слишком много, потому что наука не точная. И любые результаты можно оспорить другой методикой, (возможно более точной).
Тем не менее свои задачи психология выполняет, не смотря ни на что.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:43
vitaliiangel Тут явно не місце для цього дискусу.
психології саме тому й величезна кількість різних методик, бо не дають якісно провести дослідження їх ефективності. Медицина теж була на такому рівні до вводу Подвійного-сліпого, рандомізованого, плацебо контрольованого дослідження і навіть частково вирішувала свої завдання.
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