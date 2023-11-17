Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1529153015311532> Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:17 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Я,конечно, не большой авторитет, но можете ссылаться на меня - пока не считаю. Так же, как и сегодняшнюю медицину (уже когда-то писал) - пока ещё не наука Я,конечно, не большой авторитет, но можете ссылаться на меня - пока не считаю. Так же, как и сегодняшнюю медицину (уже когда-то писал) - пока ещё не наука это то же самое что сослаться на бабушку под подъездом. Вы не обладаете необходимым запасом знаний по психологии чтобы оценивать наука это или нет.



Если с вашей стороны будут аргументы, я готов на ветке про образование продолжить. Если ваш аргумент "ЛАД сказал" , это не тот уровень дискуссии, который мне интересен. это то же самое что сослаться на бабушку под подъездом. Вы не обладаете необходимым запасом знаний по психологии чтобы оценивать наука это или нет.Если с вашей стороны будут аргументы, я готов на ветке про образование продолжить. Если ваш аргумент "ЛАД сказал" , это не тот уровень дискуссии, который мне интересен.

Згідно з радянським досвідом ЛАД вірить лише в психіатрію.

Й то, вагається, що краще - аміназин чи галоперідол Згідно з радянським досвідомвірить лише в психіатрію.Й то, вагається, що краще - аміназин чи галоперідол Shaman

Повідомлень: 4681 З нами з: 29.09.19 Подякував: 516 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:27 ЛАД написав: Вот поэтому медицина не наука. Вот поэтому медицина не наука. а доктор медицинских наук - самозванец? У Вас шикарный юмор

(без сарказма) а доктор медицинских наук - самозванец? У Вас шикарный юмор(без сарказма) vitaliiangel

Повідомлень: 20510 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2302 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:49 BIGor написав: Модери, цікаво, як СРСР, психологія, ітд відноситься до теми Еміграція, заробітчанство? Навчіться читати. Модери, цікаво, як СРСР, психологія, ітд відноситься до теми? Навчіться читати.

Ще труси, панчохи і бюстоноші не обговорювали.

Так що не женіть коней. Ще труси, панчохи і бюстоноші не обговорювали.Так що не женіть коней. akurt

Повідомлень: 8674 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:53 BIGor написав: В Китаї заборонений мультфільм про Вінні-пуха, а КНДР "виграли" чемпіонат світу по футболу. В Китаї заборонений мультфільм про Вінні-пуха, а КНДР "виграли" чемпіонат світу по футболу. а это какое отношение к эмиграции имеет? а это какое отношение к эмиграции имеет? vitaliiangel

Повідомлень: 20510 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2302 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:59 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Вот поэтому медицина не наука. Вот поэтому медицина не наука. а доктор медицинских наук - самозванец? У Вас шикарный юмор

(без сарказма) а доктор медицинских наук - самозванец? У Вас шикарный юмор(без сарказма)



Не самозванець, а скоріше митець ніж вчений в строгому сенсі слова.

На одужання гарантію не дають бо це результат комбінації детермінованого (ліки) та недетермінованого (організм людини). Не самозванець, а скоріше митець ніж вчений в строгому сенсі слова.На одужання гарантію не дають бо це результат комбінації детермінованого (ліки) та недетермінованого (організм людини). finuser521

Повідомлень: 52 З нами з: 29.06.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:09 finuser521 написав: На одужання гарантію не дають бо це результат комбінації детермінованого (ліки) та недетермінованого (організм людини). На одужання гарантію не дають бо це результат комбінації детермінованого (ліки) та недетермінованого (організм людини). вернулись к тому с чего и начали. Есть точные науки, есть не точные. Для меня критерий - польза. Есть ли польза от медицины, не смотря на её неточность?



для тех кто считает психологию ненаукой ознакомьтесь хотя бы с MMPI

https://studfile.net/preview/5677810/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557525/ вернулись к тому с чего и начали. Есть точные науки, есть не точные. Для меня критерий - польза. Есть ли польза от медицины, не смотря на её неточность?для тех кто считает психологию ненаукой ознакомьтесь хотя бы с MMPI Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 лис, 2023 22:34, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20510 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2302 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:17 BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав: В Китаї заборонений мультфільм про Вінні-пуха, а КНДР "виграли" чемпіонат світу по футболу.

Таке враження, що Ви народились в 90-хх в Україні. Чи пам'ятаєте "Свободу Анжелі Девіс"? В Китаї заборонений мультфільм про Вінні-пуха, а КНДР "виграли" чемпіонат світу по футболу.Таке враження, що Ви народились в 90-хх в Україні. Чи пам'ятаєте "Свободу Анжелі Девіс"?

Не понял, о чём Вы. Не понял, о чём Вы.

Ну добре, є два смартфони: Google Pixel якийсь старий з 12 Mpx камерою, і Сяомі з 48 Mpx камерою. В якому телефоні фото будуть набагато кращі? Ну добре, є два смартфони: Google Pixel якийсь старий з 12 Mpx камерою, і Сяомі з 48 Mpx камерою. В якому телефоні фото будуть набагато кращі?

в якій ліпший кроп-фактор та оптика в якій ліпший кроп-фактор та оптика flyman

Повідомлень: 33147 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:51 BIGor написав: flyman написав: ЄС заточена під дрібного фермера, "щоб жило хутір/село". ЄС заточена під дрібного фермера, "щоб жило хутір/село".

Ага, ага

https://forbes.ua/company/polshcha-na-p ... 2023-17063

Коли йдеться про курку, ніхто в Європі не зрівняється із поляками. За 20 років Польща з шостого місця піднялася на перше за виробництвом птиці, випускаючи 3,2 млн т мʼяса на рік. А найбільшою зіркою цієї індустрії в країні є компанія Cedrob. Торік її продажі перевищили $2,5 млрд, а EBITDA сягнув $182,03 млн. Ага, ага



І чому в Польщі блокують перевізники?



І чому в Польщі блокують перевізники? flyman

Повідомлень: 33147 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:02 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Модери, цікаво, як СРСР, психологія, ітд відноситься до теми Еміграція, заробітчанство? Навчіться читати. Модери, цікаво, як СРСР, психологія, ітд відноситься до теми Еміграція, заробітчанство? Навчіться читати.

Психологи після еміграції мають значно більше перспектив ніж в Україні.

А от науковець-психолог всюди обмежений. Хіба що в КНДР можна домовитись проводити якісні і достовірні, але дуже не гуманні дослідження.



vitaliiangel написав: то есть зная диагноз вы покупаете набор медикаментов, выпиваете их согласно инструкции и вуаля математически вы здоровы. Ну ведь были двойные слепые, плацебо контролируемые исследования. Да? то есть зная диагноз вы покупаете набор медикаментов, выпиваете их согласно инструкции и вуаля математически вы здоровы. Ну ведь были двойные слепые, плацебо контролируемые исследования. Да?

Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50%, значно краще, ніж випити гомеопатію, яка вилікує з ймовірністю 0.0001% Психологи після еміграції мають значно більше перспектив ніж в Україні.А от науковець-психолог всюди обмежений. Хіба що в КНДР можна домовитись проводити якісні і достовірні, але дуже не гуманні дослідження.Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50%, значно краще, ніж випити гомеопатію, яка вилікує з ймовірністю 0.0001% Дюрі-бачі

Повідомлень: 1807 З нами з: 29.07.22 Подякував: 306 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:18 Дюрі-бачі написав: Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50% Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50% статистики с какой вероятностью лечит лекарство в аптеках и в инструкции нет. Может есть у врача, который лечит. Своя, самая точная.



Точно так же с психологом. Тот кто использует методики , знает какая у них эффективность. А препод из вуза не знает, он что прочитал то и рассказал студентам. В этом беда нашего образования, преподы сильно далеко от реальной жизни. Поэтому я отказался идти преподавать. статистики с какой вероятностью лечит лекарство в аптеках и в инструкции нет. Может есть у врача, который лечит. Своя, самая точная.Точно так же с психологом. Тот кто использует методики , знает какая у них эффективность. А препод из вуза не знает, он что прочитал то и рассказал студентам. В этом беда нашего образования, преподы сильно далеко от реальной жизни. Поэтому я отказался идти преподавать. vitaliiangel

Повідомлень: 20510 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2302 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1529153015311532> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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