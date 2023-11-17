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Коли йдеться про курку, ніхто в Європі не зрівняється із поляками. За 20 років Польща з шостого місця піднялася на перше за виробництвом птиці, випускаючи 3,2 млн т мʼяса на рік. А найбільшою зіркою цієї індустрії в країні є компанія Cedrob. Торік її продажі перевищили $2,5 млрд, а EBITDA сягнув $182,03 млн.
BIGor написав:Модери, цікаво, як СРСР, психологія, ітд відноситься до теми Еміграція, заробітчанство? Навчіться читати.
Психологи після еміграції мають значно більше перспектив ніж в Україні. А от науковець-психолог всюди обмежений. Хіба що в КНДР можна домовитись проводити якісні і достовірні, але дуже не гуманні дослідження.
vitaliiangel написав:то есть зная диагноз вы покупаете набор медикаментов, выпиваете их согласно инструкции и вуаля математически вы здоровы. Ну ведь были двойные слепые, плацебо контролируемые исследования. Да?
Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50%, значно краще, ніж випити гомеопатію, яка вилікує з ймовірністю 0.0001%
Дюрі-бачі написав:Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50%
статистики с какой вероятностью лечит лекарство в аптеках и в инструкции нет. Может есть у врача, который лечит. Своя, самая точная.
Точно так же с психологом. Тот кто использует методики , знает какая у них эффективность. А препод из вуза не знает, он что прочитал то и рассказал студентам. В этом беда нашего образования, преподы сильно далеко от реальной жизни. Поэтому я отказался идти преподавать.