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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1529153015311532>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:17

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Я,конечно, не большой авторитет, но можете ссылаться на меня - пока не считаю. Так же, как и сегодняшнюю медицину (уже когда-то писал) - пока ещё не наука
это то же самое что сослаться на бабушку под подъездом. Вы не обладаете необходимым запасом знаний по психологии чтобы оценивать наука это или нет.

Если с вашей стороны будут аргументы, я готов на ветке про образование продолжить. Если ваш аргумент "ЛАД сказал" , это не тот уровень дискуссии, который мне интересен.

Згідно з радянським досвідом ЛАД вірить лише в психіатрію. :D
Й то, вагається, що краще - аміназин чи галоперідол :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:27

  ЛАД написав:Вот поэтому медицина не наука.
а доктор медицинских наук - самозванец? У Вас шикарный юмор :D :D :D
(без сарказма)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:49

  BIGor написав:Модери, цікаво, як СРСР, психологія, ітд відноситься до теми Еміграція, заробітчанство? Навчіться читати.

Ще труси, панчохи і бюстоноші не обговорювали.
Так що не женіть коней.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:53

  BIGor написав:В Китаї заборонений мультфільм про Вінні-пуха, а КНДР "виграли" чемпіонат світу по футболу.
а это какое отношение к эмиграции имеет?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:59

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Вот поэтому медицина не наука.
а доктор медицинских наук - самозванец? У Вас шикарный юмор :D :D :D
(без сарказма)


Не самозванець, а скоріше митець ніж вчений в строгому сенсі слова.
На одужання гарантію не дають бо це результат комбінації детермінованого (ліки) та недетермінованого (організм людини).
finuser521
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:09

  finuser521 написав:На одужання гарантію не дають бо це результат комбінації детермінованого (ліки) та недетермінованого (організм людини).
вернулись к тому с чего и начали. Есть точные науки, есть не точные. Для меня критерий - польза. Есть ли польза от медицины, не смотря на её неточность?

для тех кто считает психологию ненаукой ознакомьтесь хотя бы с MMPI
https://studfile.net/preview/5677810/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557525/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 лис, 2023 22:34, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:17

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:В Китаї заборонений мультфільм про Вінні-пуха, а КНДР "виграли" чемпіонат світу по футболу.
Таке враження, що Ви народились в 90-хх в Україні. Чи пам'ятаєте "Свободу Анжелі Девіс"?

Не понял, о чём Вы.

Ну добре, є два смартфони: Google Pixel якийсь старий з 12 Mpx камерою, і Сяомі з 48 Mpx камерою. В якому телефоні фото будуть набагато кращі?

в якій ліпший кроп-фактор та оптика
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:51

  BIGor написав:
  flyman написав:ЄС заточена під дрібного фермера, "щоб жило хутір/село".

Ага, ага
https://forbes.ua/company/polshcha-na-p ... 2023-17063
Коли йдеться про курку, ніхто в Європі не зрівняється із поляками. За 20 років Польща з шостого місця піднялася на перше за виробництвом птиці, випускаючи 3,2 млн т мʼяса на рік. А найбільшою зіркою цієї індустрії в країні є компанія Cedrob. Торік її продажі перевищили $2,5 млрд, а EBITDA сягнув $182,03 млн.


І чому в Польщі блокують перевізники?

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Модери, цікаво, як СРСР, психологія, ітд відноситься до теми Еміграція, заробітчанство? Навчіться читати.

Психологи після еміграції мають значно більше перспектив ніж в Україні.
А от науковець-психолог всюди обмежений. Хіба що в КНДР можна домовитись проводити якісні і достовірні, але дуже не гуманні дослідження.

  vitaliiangel написав:то есть зная диагноз вы покупаете набор медикаментов, выпиваете их согласно инструкции и вуаля математически вы здоровы. Ну ведь были двойные слепые, плацебо контролируемые исследования. Да?

Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50%, значно краще, ніж випити гомеопатію, яка вилікує з ймовірністю 0.0001%
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:18

  Дюрі-бачі написав:Саме так. І випити ліки, які лікують з ймовірністю 50%
статистики с какой вероятностью лечит лекарство в аптеках и в инструкции нет. Может есть у врача, который лечит. Своя, самая точная.

Точно так же с психологом. Тот кто использует методики , знает какая у них эффективность. А препод из вуза не знает, он что прочитал то и рассказал студентам. В этом беда нашего образования, преподы сильно далеко от реальной жизни. Поэтому я отказался идти преподавать.
vitaliiangel
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