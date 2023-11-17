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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1529153015311532
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:32

  vitaliiangel написав:.........
Есть точные науки, есть не точные. Для меня критерий - польза. Есть ли польза от медицины, не смотря на её неточность?
..........

Какая-то польза есть и от религии.
И была даже от Кашпировского, если помните такого. То, что он пользовался явно антинаучными методами, сомнений нет.

В этом беда нашего образования, преподы сильно далеко от реальной жизни. Поэтому я отказался идти преподавать.

Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?
Представьте, бывают и такие преподаватели. Во всяком случае, в точных науках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:12

  ЛАД написав:Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?
я пробовал работать на 2х работах. Это гемор космический, особенно если на одной из работ аврал (надо кого-то подменить или какие-то хвосты закрыть).
У нас только по психиатрии и клинической психологии был практикующий врач, потому что преподов по этим специальностям меньше, чем пальцев на одной руке. Понимаю нельзя натягивать свой опыт на глобус, но другой статистики у меня нет.

Из приколов. Завезли в наш вуз новые компьютеры (только пентиум появился) а препод информатики и математики таких в глаза не видел, работал на 386 и "практиках". Вот он читал теорию про виндовс-95 а я (студент 2го курса) вёл практику, учил студентов работать в ворде и экселе. Формально конечно практику вёл тоже он. А неформально он платил мне деньги, потому что не шарил и не хотел позориться. Интернета я тогда ещё сам в глаза не видел.
vitaliiangel
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  #<1 ... 1529153015311532
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