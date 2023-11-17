ЛАД написав:
Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?
я пробовал работать на 2х работах. Это гемор космический, особенно если на одной из работ аврал (надо кого-то подменить или какие-то хвосты закрыть).
У нас только по психиатрии и клинической психологии был практикующий врач, потому что преподов по этим специальностям меньше, чем пальцев на одной руке. Понимаю нельзя натягивать свой опыт на глобус, но другой статистики у меня нет.
Из приколов. Завезли в наш вуз новые компьютеры (только пентиум появился) а препод информатики и математики таких в глаза не видел, работал на 386 и "практиках". Вот он читал теорию про виндовс-95 а я (студент 2го курса) вёл практику, учил студентов работать в ворде и экселе. Формально конечно практику вёл тоже он. А неформально он платил мне деньги, потому что не шарил и не хотел позориться. Интернета я тогда ещё сам в глаза не видел.