Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1529153015311532 Додано: Суб 18 лис, 2023 00:32 vitaliiangel написав: .........

Есть точные науки, есть не точные. Для меня критерий - польза. Есть ли польза от медицины, не смотря на её неточность?

.......... .........Есть точные науки, есть не точные. Для меня критерий - польза. Есть ли польза от медицины, не смотря на её неточность?..........

Какая-то польза есть и от религии.

И была даже от Кашпировского, если помните такого. То, что он пользовался явно антинаучными методами, сомнений нет.



В этом беда нашего образования, преподы сильно далеко от реальной жизни. Поэтому я отказался идти преподавать.

Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?

Представьте, бывают и такие преподаватели. Во всяком случае, в точных науках. Какая-то польза есть и от религии.И была даже от Кашпировского, если помните такого. То, что он пользовался явнометодами, сомнений нет.Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?Представьте, бывают и такие преподаватели. Во всяком случае, в точных науках. ЛАД 2 Повідомлень: 26466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 01:12 ЛАД написав: Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни? Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни? я пробовал работать на 2х работах. Это гемор космический, особенно если на одной из работ аврал (надо кого-то подменить или какие-то хвосты отчёты в конце месяца, проверки).



У нас только по психиатрии и клинической психологии был практикующий врач, потому что преподов по этим специальностям меньше, чем пальцев на одной руке. Понимаю, нельзя натягивать свой опыт на общий глобус, но другой статистики у меня нет.



Из приколов. Завезли в наш вуз новые компьютеры (только пентиум появился) а препод информатики и математики таких в глаза не видел, работал на 386 и "практиках". Вот он читал теорию про виндовс-95 а я (студент 2го курса) вёл практику, учил студентов работать в ворде и экселе. Формально конечно практику вёл тоже он. А неформально он платил мне деньги, потому что не шарил и не хотел позориться. Интернета я тогда ещё сам в глаза не видел. я пробовал работать на 2х работах. Это гемор космический, особенно если на одной из работ аврал (надо кого-то подменить или какие-то хвосты отчёты в конце месяца, проверки).У нас только по психиатрии и клинической психологии был практикующий врач, потому что преподов по этим специальностям меньше, чем пальцев на одной руке. Понимаю, нельзя натягивать свой опыт на общий глобус, но другой статистики у меня нет.Из приколов. Завезли в наш вуз новые компьютеры (только пентиум появился) а препод информатики и математики таких в глаза не видел, работал на 386 и "практиках". Вот он читал теорию про виндовс-95 а я (студент 2го курса) вёл практику, учил студентов работать в ворде и экселе. Формально конечно практику вёл тоже он. А неформально он платил мне деньги, потому что не шарил и не хотел позориться. Интернета я тогда ещё сам в глаза не видел. vitaliiangel

Повідомлень: 20527 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2302 раз. Подякували: 3274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 12:10 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mist ... i-zarplaty



От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві Faceless

Модератор Повідомлень: 34198 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1420 раз. Подякували: 7891 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 13:50 Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplaty



От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplatyОт, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві

Це особливості Польщі, в Україні наприклад якщо відїхати від Києва на 100-200 км в якийсь обл центр - то побачите колосальну відмінність в доходах і інфрастуктурі. В Польщі в якихось Неполоміцах можна заробляти стількі ж скільки і Варшаві. І інфрастуктура буде не "вбита". Це особливості Польщі, в Україні наприклад якщо відїхати від Києва на 100-200 км в якийсь обл центр - то побачите колосальну відмінність в доходах і інфрастуктурі. В Польщі в якихось Неполоміцах можна заробляти стількі ж скільки і Варшаві. І інфрастуктура буде не "вбита". BIGor

Повідомлень: 8374 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1267 раз. Подякували: 1683 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 13:51 Хм… рівень зарплат…

Бидгощ — 7 221 злотий…

Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.

Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.

Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.

Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…

Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».

Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони. akurt

Повідомлень: 8675 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 15:08 Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplaty



От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplatyОт, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві

У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.

Największe korporacje w Krakowie



HSBC – 5200 pracowników, z czego 2200 to inżynierowie/specjaliści IT

Shell – 4400 pracowników, z czego 400 to inżynierowie/specjaliści IT

UBS – 3600 pracowników, z czego 1060 to inżynierowie/specjaliści IT

Comarch – 3480 pracowników, z czego 2430 to inżynierowie/specjaliści IT

State Street – 3200 pracowników, z czego 330 to inżynierowie/specjaliści IT

IBM – 3000 pracowników, z czego 710 to inżynierowie/specjaliści IT

Aptiv – 3000 pracowników, z czego 2000 to inżynierowie/specjaliści IT

Capgemini – 2640 pracowników, z czego 640 to inżynierowie/specjaliści IT

Motorola Solutions – 2500 pracowników, z czego 1700 to inżynierowie/specjaliści IT

Cisco – 2200 pracowników, z czego 1000 to inżynierowie/specjaliści IT

Philip Morris International – 2150 pracowników, z czego 520 to inżynierowie/specjaliści IT

ABB – 2100 pracowników, z czego 800 to inżynierowie/specjaliści IT

EPAM Systems – 1770 pracowników, z czego 1540 to inżynierowie/specjaliści IT

Brown Brothers Harriman – 1560 pracowników, z czego 370 to inżynierowie/specjaliści IT

Sabre Corporation –1400 pracowników, z czego 1240 to inżynierowie/specjaliści IT

HCL Technologies – 1400 pracowników, z czego 1200 to inżynierowie/specjaliści IT

І ще десятки менших фірм.



В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні. У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.І ще десятки менших фірм.В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні. Gastarbaiter Повідомлень: 2879 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 15:33 Gastarbaiter написав: Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplaty



От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplatyОт, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві

У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.

Największe korporacje w Krakowie



HSBC – 5200 pracowników, z czego 2200 to inżynierowie/specjaliści IT

Shell – 4400 pracowników, z czego 400 to inżynierowie/specjaliści IT

UBS – 3600 pracowników, z czego 1060 to inżynierowie/specjaliści IT

Comarch – 3480 pracowników, z czego 2430 to inżynierowie/specjaliści IT

State Street – 3200 pracowników, z czego 330 to inżynierowie/specjaliści IT

IBM – 3000 pracowników, z czego 710 to inżynierowie/specjaliści IT

Aptiv – 3000 pracowników, z czego 2000 to inżynierowie/specjaliści IT

Capgemini – 2640 pracowników, z czego 640 to inżynierowie/specjaliści IT

Motorola Solutions – 2500 pracowników, z czego 1700 to inżynierowie/specjaliści IT

Cisco – 2200 pracowników, z czego 1000 to inżynierowie/specjaliści IT

Philip Morris International – 2150 pracowników, z czego 520 to inżynierowie/specjaliści IT

ABB – 2100 pracowników, z czego 800 to inżynierowie/specjaliści IT

EPAM Systems – 1770 pracowników, z czego 1540 to inżynierowie/specjaliści IT

Brown Brothers Harriman – 1560 pracowników, z czego 370 to inżynierowie/specjaliści IT

Sabre Corporation –1400 pracowników, z czego 1240 to inżynierowie/specjaliści IT

HCL Technologies – 1400 pracowników, z czego 1200 to inżynierowie/specjaliści IT

І ще десятки менших фірм.



В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні. У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.І ще десятки менших фірм.В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні.

Хм. мої колишні орендарі білоруси якраз працювали в львівському ЕБАМі, тепер значить на краківський працюють. Хм. мої колишні орендарі білоруси якраз працювали в львівському ЕБАМі, тепер значить на краківський працюють. Bolt Повідомлень: 2518 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 15:42

https://www.youtube.com/live/mhJRzQsLZG ... HuooC8GQ6r 18 мин до запуска💪 Bolt Повідомлень: 2518 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 15:53 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Хм… рівень зарплат…

Бидгощ — 7 221 злотий…

Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.

Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.

Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.

Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…

Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».

Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони. Хм… рівень зарплат…Бидгощ — 7 221 злотий…Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.

В Східній Європі зарплати машиністів залізниці можна оцінити тут

https://traffic.od.ua/news/railua/1217686

Та й мужики з ТЧ-1 ПЗЗ та УШЗК теж отримають не 7 тис. грн і не 17...

І явно більше аніж далекобійники, які застрягли на кордоні з Польщею. В Східній Європі зарплати машиністів залізниці можна оцінити тутТа й мужики з ТЧ-1 ПЗЗ та УШЗК теж отримають не 7 тис. грн і не 17...І явно більше аніж далекобійники, які застрягли на кордоні з Польщею. Denik Повідомлень: 2597 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1529153015311532 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless