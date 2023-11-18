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ЛАД написав:Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?
я пробовал работать на 2х работах. Это гемор космический, особенно если на одной из работ аврал (надо кого-то подменить или какие-то хвосты отчёты в конце месяца, проверки).
У нас только по психиатрии и клинической психологии был практикующий врач, потому что преподов по этим специальностям меньше, чем пальцев на одной руке. Понимаю, нельзя натягивать свой опыт на общий глобус, но другой статистики у меня нет.
Из приколов. Завезли в наш вуз новые компьютеры (только пентиум появился) а препод информатики и математики таких в глаза не видел, работал на 386 и "практиках". Вот он читал теорию про виндовс-95 а я (студент 2го курса) вёл практику, учил студентов работать в ворде и экселе. Формально конечно практику вёл тоже он. А неформально он платил мне деньги, потому что не шарил и не хотел позориться. Интернета я тогда ещё сам в глаза не видел.
От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві
Це особливості Польщі, в Україні наприклад якщо відїхати від Києва на 100-200 км в якийсь обл центр - то побачите колосальну відмінність в доходах і інфрастуктурі. В Польщі в якихось Неполоміцах можна заробляти стількі ж скільки і Варшаві. І інфрастуктура буде не "вбита".
Хм… рівень зарплат… Бидгощ — 7 221 злотий… Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих. Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2. Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати. Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили… Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу». Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.
От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві
У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.
Największe korporacje w Krakowie
HSBC – 5200 pracowników, z czego 2200 to inżynierowie/specjaliści IT Shell – 4400 pracowników, z czego 400 to inżynierowie/specjaliści IT UBS – 3600 pracowników, z czego 1060 to inżynierowie/specjaliści IT Comarch – 3480 pracowników, z czego 2430 to inżynierowie/specjaliści IT State Street – 3200 pracowników, z czego 330 to inżynierowie/specjaliści IT IBM – 3000 pracowników, z czego 710 to inżynierowie/specjaliści IT Aptiv – 3000 pracowników, z czego 2000 to inżynierowie/specjaliści IT Capgemini – 2640 pracowników, z czego 640 to inżynierowie/specjaliści IT Motorola Solutions – 2500 pracowników, z czego 1700 to inżynierowie/specjaliści IT Cisco – 2200 pracowników, z czego 1000 to inżynierowie/specjaliści IT Philip Morris International – 2150 pracowników, z czego 520 to inżynierowie/specjaliści IT ABB – 2100 pracowników, z czego 800 to inżynierowie/specjaliści IT EPAM Systems – 1770 pracowników, z czego 1540 to inżynierowie/specjaliści IT Brown Brothers Harriman – 1560 pracowników, z czego 370 to inżynierowie/specjaliści IT Sabre Corporation –1400 pracowników, z czego 1240 to inżynierowie/specjaliści IT HCL Technologies – 1400 pracowników, z czego 1200 to inżynierowie/specjaliści IT
І ще десятки менших фірм.
В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні.
От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві
У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.
Największe korporacje w Krakowie
HSBC – 5200 pracowników, z czego 2200 to inżynierowie/specjaliści IT Shell – 4400 pracowników, z czego 400 to inżynierowie/specjaliści IT UBS – 3600 pracowników, z czego 1060 to inżynierowie/specjaliści IT Comarch – 3480 pracowników, z czego 2430 to inżynierowie/specjaliści IT State Street – 3200 pracowników, z czego 330 to inżynierowie/specjaliści IT IBM – 3000 pracowników, z czego 710 to inżynierowie/specjaliści IT Aptiv – 3000 pracowników, z czego 2000 to inżynierowie/specjaliści IT Capgemini – 2640 pracowników, z czego 640 to inżynierowie/specjaliści IT Motorola Solutions – 2500 pracowników, z czego 1700 to inżynierowie/specjaliści IT Cisco – 2200 pracowników, z czego 1000 to inżynierowie/specjaliści IT Philip Morris International – 2150 pracowników, z czego 520 to inżynierowie/specjaliści IT ABB – 2100 pracowników, z czego 800 to inżynierowie/specjaliści IT EPAM Systems – 1770 pracowników, z czego 1540 to inżynierowie/specjaliści IT Brown Brothers Harriman – 1560 pracowników, z czego 370 to inżynierowie/specjaliści IT Sabre Corporation –1400 pracowników, z czego 1240 to inżynierowie/specjaliści IT HCL Technologies – 1400 pracowników, z czego 1200 to inżynierowie/specjaliści IT
І ще десятки менших фірм.
В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні.
Хм. мої колишні орендарі білоруси якраз працювали в львівському ЕБАМі, тепер значить на краківський працюють.
akurt написав:Хм… рівень зарплат… Бидгощ — 7 221 злотий… Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих. Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2. Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати. Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили… Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу». Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.
В Східній Європі зарплати машиністів залізниці можна оцінити тут https://traffic.od.ua/news/railua/1217686 Та й мужики з ТЧ-1 ПЗЗ та УШЗК теж отримають не 7 тис. грн і не 17... І явно більше аніж далекобійники, які застрягли на кордоні з Польщею.