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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1529153015311532
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:32

  vitaliiangel написав:.........
Есть точные науки, есть не точные. Для меня критерий - польза. Есть ли польза от медицины, не смотря на её неточность?
..........

Какая-то польза есть и от религии.
И была даже от Кашпировского, если помните такого. То, что он пользовался явно антинаучными методами, сомнений нет.

В этом беда нашего образования, преподы сильно далеко от реальной жизни. Поэтому я отказался идти преподавать.

Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?
Представьте, бывают и такие преподаватели. Во всяком случае, в точных науках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:12

  ЛАД написав:Кто Вам запрещал преподавать, не отрываясь от реальной жизни?
я пробовал работать на 2х работах. Это гемор космический, особенно если на одной из работ аврал (надо кого-то подменить или какие-то хвосты отчёты в конце месяца, проверки).

У нас только по психиатрии и клинической психологии был практикующий врач, потому что преподов по этим специальностям меньше, чем пальцев на одной руке. Понимаю, нельзя натягивать свой опыт на общий глобус, но другой статистики у меня нет.

Из приколов. Завезли в наш вуз новые компьютеры (только пентиум появился) а препод информатики и математики таких в глаза не видел, работал на 386 и "практиках". Вот он читал теорию про виндовс-95 а я (студент 2го курса) вёл практику, учил студентов работать в ворде и экселе. Формально конечно практику вёл тоже он. А неформально он платил мне деньги, потому что не шарил и не хотел позориться. Интернета я тогда ещё сам в глаза не видел.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:10

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mist ... i-zarplaty

От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:50

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplaty

От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві

Це особливості Польщі, в Україні наприклад якщо відїхати від Києва на 100-200 км в якийсь обл центр - то побачите колосальну відмінність в доходах і інфрастуктурі. В Польщі в якихось Неполоміцах можна заробляти стількі ж скільки і Варшаві. І інфрастуктура буде не "вбита".
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:51

Хм… рівень зарплат…
Бидгощ — 7 221 злотий…
Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.
Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.
Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.
Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…
Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».
Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:08

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplaty

От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві

У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.
Największe korporacje w Krakowie

HSBC – 5200 pracowników, z czego 2200 to inżynierowie/specjaliści IT
Shell – 4400 pracowników, z czego 400 to inżynierowie/specjaliści IT
UBS – 3600 pracowników, z czego 1060 to inżynierowie/specjaliści IT
Comarch – 3480 pracowników, z czego 2430 to inżynierowie/specjaliści IT
State Street – 3200 pracowników, z czego 330 to inżynierowie/specjaliści IT
IBM – 3000 pracowników, z czego 710 to inżynierowie/specjaliści IT
Aptiv – 3000 pracowników, z czego 2000 to inżynierowie/specjaliści IT
Capgemini – 2640 pracowników, z czego 640 to inżynierowie/specjaliści IT
Motorola Solutions – 2500 pracowników, z czego 1700 to inżynierowie/specjaliści IT
Cisco – 2200 pracowników, z czego 1000 to inżynierowie/specjaliści IT
Philip Morris International – 2150 pracowników, z czego 520 to inżynierowie/specjaliści IT
ABB – 2100 pracowników, z czego 800 to inżynierowie/specjaliści IT
EPAM Systems – 1770 pracowników, z czego 1540 to inżynierowie/specjaliści IT
Brown Brothers Harriman – 1560 pracowników, z czego 370 to inżynierowie/specjaliści IT
Sabre Corporation –1400 pracowników, z czego 1240 to inżynierowie/specjaliści IT
HCL Technologies – 1400 pracowników, z czego 1200 to inżynierowie/specjaliści IT

І ще десятки менших фірм.

В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:33

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-mistah-pol-shhi-nayvyshhi-zarplaty

От, виявляється, в Кракові парадіз, навіть зарплати вище, ніж в Варшаві

У Кракові приблизно 100 тис. працівників у ІТ та корпо. Це десь 25-30% усіх робочих місць, мабуть.
Największe korporacje w Krakowie

HSBC – 5200 pracowników, z czego 2200 to inżynierowie/specjaliści IT
Shell – 4400 pracowników, z czego 400 to inżynierowie/specjaliści IT
UBS – 3600 pracowników, z czego 1060 to inżynierowie/specjaliści IT
Comarch – 3480 pracowników, z czego 2430 to inżynierowie/specjaliści IT
State Street – 3200 pracowników, z czego 330 to inżynierowie/specjaliści IT
IBM – 3000 pracowników, z czego 710 to inżynierowie/specjaliści IT
Aptiv – 3000 pracowników, z czego 2000 to inżynierowie/specjaliści IT
Capgemini – 2640 pracowników, z czego 640 to inżynierowie/specjaliści IT
Motorola Solutions – 2500 pracowników, z czego 1700 to inżynierowie/specjaliści IT
Cisco – 2200 pracowników, z czego 1000 to inżynierowie/specjaliści IT
Philip Morris International – 2150 pracowników, z czego 520 to inżynierowie/specjaliści IT
ABB – 2100 pracowników, z czego 800 to inżynierowie/specjaliści IT
EPAM Systems – 1770 pracowników, z czego 1540 to inżynierowie/specjaliści IT
Brown Brothers Harriman – 1560 pracowników, z czego 370 to inżynierowie/specjaliści IT
Sabre Corporation –1400 pracowników, z czego 1240 to inżynierowie/specjaliści IT
HCL Technologies – 1400 pracowników, z czego 1200 to inżynierowie/specjaliści IT

І ще десятки менших фірм.

В Мюнхені з/п вищі, ніж в Берліні. В Сан-Франциско, мабуть, теж вищі, ніж у Вашингтоні.

Хм. мої колишні орендарі білоруси якраз працювали в львівському ЕБАМі, тепер значить на краківський працюють.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:42

18 мин до запуска💪
https://www.youtube.com/live/mhJRzQsLZG ... HuooC8GQ6r
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Хм… рівень зарплат…
Бидгощ — 7 221 злотий…
Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.
Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.
Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.
Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…
Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».
Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.

В Східній Європі зарплати машиністів залізниці можна оцінити тут
https://traffic.od.ua/news/railua/1217686
Та й мужики з ТЧ-1 ПЗЗ та УШЗК теж отримають не 7 тис. грн і не 17...
І явно більше аніж далекобійники, які застрягли на кордоні з Польщею.
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