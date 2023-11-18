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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15311532153315341535>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 18:45

  Denik написав:
  akurt написав:Хм… рівень зарплат…
Бидгощ — 7 221 злотий…
Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.
Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.
Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.
Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…
Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».
Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.

В Східній Європі зарплати машиністів залізниці можна оцінити тут
https://traffic.od.ua/news/railua/1217686
Та й мужики з ТЧ-1 ПЗЗ та УШЗК теж отримають не 7 тис. грн і не 17...
І явно більше аніж далекобійники, які застрягли на кордоні з Польщею.

Ще перед війною проскакувала реклама DB українською де наших машиністів запрошували на роботу в Німеччину.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:03

  Bolt написав:18 мин до запуска💪
https://www.youtube.com/live/mhJRzQsLZG ... HuooC8GQ6r

Колоссальный космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время своего второго крупного испытательного полета в субботу, но достиг новых вех, которые продвигают важнейшую систему запуска в дальний космос Илона Маска.
....
Однако вскоре после отделения сверхтяжелая ракета-носитель развалилась по не совсем ясным причинам. Звездолет продолжил свой путь, достигнув ближней орбиты и, в конечном итоге, впервые достигнув космоса. Но примерно через восемь минут полета вокруг космического корабля Starship можно было увидеть большое облако обломков, и SpaceX заявила, что потеряла данные с корабля.

«Что касается испытательных полетов, я думаю, что это определенно был более успешный запуск, чем первый испытательный полет», — сказала Карисса Кристенсен, генеральный директор космической аналитической компании BryceTech.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-18/spacex-loses-starship-spaceraft-during-test-flight?fromMostRead=true
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:12

Для Denik:
Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.

Доля домов в США, не имеющих ипотеки, подскочила на 5 процентных пунктов с 2012 по 2022 год, достигнув рекордных 40%. Более половины этих владельцев достигли пенсионного возраста. Свобода от ипотечных долгов дает им возможность стареть на месте или переехать в более солнечные края .
........
По данным Бюро переписи населения, включая арендуемую недвижимость, из 4,1 миллиона новых домов, построенных в США с начала пандемии по 2022 год, 29% пришлось на Флориду и Техас. В обоих штатах доля полностью оплаченных домов превышает 43%.

Штатом с наибольшей долей домов, находящихся в полной собственности, является Западная Вирджиния, почти 53%. По данным Zillow Group Inc, средняя цена дома там в октябре составила $157 498, что является самой низкой ценой среди всех штатов.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-17/amid-high-mortgage-rates-higher-share-of-americans-outright-own-homes?fromMostRead=true
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:14

  akurt написав:Хм… рівень зарплат…
Бидгощ — 7 221 злотий…
Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.
Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.
Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.
Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…
Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».
Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.

Стьобу багато, але так й не зрозуміло, що з тими поїздами. Польські поїзди гімняними виявилися?

А так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті :D
Але тоді всі ІТшники мають мешкати лише в містах на кшталт Венеції - щоб їх моряки возили на своїх баркасиках - бо поїздів не буде :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:23

К вопросу об авто в НЙ:
Существует поговорка, которую часто приписывают Уинстону Черчиллю , о том, что американцы в конечном итоге поступят правильно, но только после того, как исчерпают все другие возможности. Это вневременная критика, а также идеальное изложение того, почему Америке предстоит пережить самую важную транспортную реформу за последние поколения.

После нескольких фальстартов за последние два десятилетия Нью-Йорк, наконец, готов запустить программу взимания платы за пробки в 2024 году. Водители, прибывающие на Манхэттен, будут платить значительную плату за въезд на территорию от Бэттери до центра Манхэттена. Удерживая некоторых людей от поездок на машине в густонаселенные центральные кварталы Манхэттена, этот сбор поможет облегчить движение на некоторых из самых загруженных дорог страны, обеспечит столь необходимые доходы и пассажиров для поездов и автобусов столичного управления транспорта, а также очистит воздух для польза для всех.
..........
Опыт Стокгольма может стать самым важным уроком для американской аудитории. Расположенный на архипелаге с ограниченным количеством маршрутов, ведущих в центр города, Стокгольм долгое время боролся с пробками. Вместо того чтобы начинать с постоянной политики перегрузок, чиновники сначала попробовали семимесячный пилотный проект, чтобы продемонстрировать ее ценность и заручиться общественной поддержкой. Как и ожидалось, заторы уменьшились во время пилотного проекта 2005 года и вернулись почти сразу после его окончания. Это перевернуло общественное мнение, и вскоре такая политика стала постоянной, доказав две универсальные истины: никто не любит платить за вещи, но и никто не любит пробки.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/nyc-congestion-pricing-plan-will-set-us-model-for-reducing-traffic
Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:42

  ЛАД написав:Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе
выбранный или реализованый?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:46

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:К вопросу об авто в НЙ:
Существует поговорка, которую часто приписывают Уинстону Черчиллю , о том, что американцы в конечном итоге поступят правильно, но только после того, как исчерпают все другие возможности. Это вневременная критика, а также идеальное изложение того, почему Америке предстоит пережить самую важную транспортную реформу за последние поколения.

После нескольких фальстартов за последние два десятилетия Нью-Йорк, наконец, готов запустить программу взимания платы за пробки в 2024 году. Водители, прибывающие на Манхэттен, будут платить значительную плату за въезд на территорию от Бэттери до центра Манхэттена. Удерживая некоторых людей от поездок на машине в густонаселенные центральные кварталы Манхэттена, этот сбор поможет облегчить движение на некоторых из самых загруженных дорог страны, обеспечит столь необходимые доходы и пассажиров для поездов и автобусов столичного управления транспорта, а также очистит воздух для польза для всех.
..........
Опыт Стокгольма может стать самым важным уроком для американской аудитории. Расположенный на архипелаге с ограниченным количеством маршрутов, ведущих в центр города, Стокгольм долгое время боролся с пробками. Вместо того чтобы начинать с постоянной политики перегрузок, чиновники сначала попробовали семимесячный пилотный проект, чтобы продемонстрировать ее ценность и заручиться общественной поддержкой. Как и ожидалось, заторы уменьшились во время пилотного проекта 2005 года и вернулись почти сразу после его окончания. Это перевернуло общественное мнение, и вскоре такая политика стала постоянной, доказав две универсальные истины: никто не любит платить за вещи, но и никто не любит пробки.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/nyc-congestion-pricing-plan-will-set-us-model-for-reducing-traffic
Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.

Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії. Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках. А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:50

  Shaman написав:А так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті :D

Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:00

Shaman ,

так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті :D


Насправді сама концепція «хай всі йдуть в айті чи моряки» не така і погана. Якби вона взагалі хоч теоретично могла бути реалізована. Ну типу всі такі розумні (айті) , та мужні (моряки) .
Там де високі доходи, там великий платоспроможний попит на все , і це живило б інші галузі. І машиніст тоді міг би отримувати нормально. І якщо нація прям така розумна, що нема кому мити туалети, то приїхали б іноземці їх мити.
Тому хай будуть всі айті, якщо зможуть. Чи моряки. Чи пілоти в ООН. Чим більше людей, які заробляють багато, тим краще.
Тільки «заробляють», Віталік!! А не з повітря каруселять! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:19

  ЛАД написав:. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.

А интересно, какая именно практика?
Транспорт для нищих доехать до нищенской работы?
Под «общественным транспортом» что нужно понимать: желтые Богданы с прогнившими полами, списанные в Европе трамваи, которые средь бела дня загораются на улицах Львова, как сегодня на Городоцкой, или это когда едешь в «маршрутном автобусе», а на тебя чуть ли не на голову садятся?
Общественный транспорт существует и имеет разные формы:
- Латвия, лесная дорога в 130 км от Риги, выходим на остановку общественного транспорта в такой тьме (дорога по лесу, что реально держали перед собой вытянутые руки, чтобы не нанизать глаза на ветки елей). Тьма полная. Раннее утро. Заранее прочитали, что в 05-45 должен дать автобус. И вот в 05-45 к остановке подоходит автобус. Уехали в Plavinas. Не опоздали на электричку на Ригу.
- Польша. Люблин. Поезд на Киев уходит кажется в 02-00, добраться от отеля на вокзал можно на общественном транспорте. Последний автобус маршрута 17 - в 23:45. Стоим на остановке и думаем: приедет/не приедет. В 23:44 из-за поворота виден свет фар: приехал. Кроме нас в пустом автобусе никто не ехал.
- Амстердам. Отель где-то на околице, спальный район (удивили русскоязычные бабушка и дедушка, выбиравшие в супермаркете арбуз). Расписание автобуса в сторону аэропорта. Кажется в 17-15 должен быть автобус. В 17-15 был автобус. Кроме нас двоих никого не было в автобусе.
- Mill Valley, CA. Утро. Остановка. Жду автобус в центр Сан Франциско. Идет какой-то. Как-то очень быстро. Махаю рукой, вдруг мимо проедет остановки: останавливается, пустой, за рулем огромная чернокожая тетка. Что-то так мне говорит, что я не очень понимаю, но говорю ей: Ferry (мне нужно доехать до парома, который мимо Алькатраса идет в центр к причалу). Махает рукой: садись! Сел, пытаюсь расплатиться: не берет ни денег, ни карточку кредитную. Ну и хорошо (проезд 7$). Едем. Понимаю, что едет не в сторону Ferry Sausalito, а выходит на Highway и идет на север. Ну ладно думаю, попаду на другой паром - Larkspur ferry terminal. Автобус идет очень быстро и что интересно - я ОДИН пассажир. Потому «проскакиваем» все остановки и даже ту, что недалеко от ferry terminal. Начинаю волноваться слегка, думаю, куда это меня чернокожая тетка завезет? А завезла на автобусную станцию пересадок в San Rafael, откуда прямой автобус в центр San Francisco. Спасибо, черная, довезла. Как я потом понял, у нее был последний рейс ее смены. Меня подобрала с остановки. Могла бы мимо проехать. За проезд не платил. На станции пересадок пополнил карту проезда в общественном транспорте (подходит для проезда и на пароме) и поехал в центр San Francisco через Golden Gate. Автобус шел удивительно быстро, я подумал, что и на авто так быстро не доехал бы. Точно не помню, наверное в автобусе было человек 5-7.
Вот что такое «общественный транспорт».

P.S. Для полноты картины. Давно было, но забыть невозможно. 4 декабря 2017 года. Прилетаю в аэропорт Львова. Вышел из здания шикарного огромного всегда пустого аэропорта и хотел развернуться и улететь назад в Анталию: мороз снег гололед. Напротив выхода остановка троллейбуса. Подошел «общественный транспорт» - такой холодный и замерзший, как в кино про блокаду Ленинграда. Зашел: внутри как в морозилке. Садиться не стал. Подошла замерзшая несчастная контролер. Заплатил кажется 1,50 гривны со словами «Вибачайте, вже років 15 не користувався таким дивом і не знаю Правил перевезень». Проехал 2 остановки - пересадка на «маршрутку»: сугробы снег, мороз кажется минус 10, еле перешёл перекрёсток - за угол. Там счастливые обладатели «общественного транспорта» участвовали в прикольном квесте: «Угадай какая маршрутка и попробуй в нее сесть».
Мой номер 25 все не появлялся и неизвестно, когда должен был появиться. С интересом наблюдал, как люди пытаются не попасть ногами под колеса, скользя по снегу. Слава Богу не попали и минут через 30…40 ожидания, которое заключалось в том, что нужно было отойти от остановки, чтобы тебя не сбили с ног страждущие втиснуться в чудо «общественного транспорта».
Влез в свою маршрутку. Ехать минут 20…25 и даже повезло: прямо передо мной скоро освободилось место - сел - надо мной начали нависать люди, держась за поручни и давя мне голову. Уклонялся. Все без конца говорили и говорили. Не умолкая.
Вот был какой то сюрреализм: очень дорого качественно все были одеты (реально удивили) и ехали буквально в скотовозке.
Ах он «общественный транспорт».
Мудро придуманный в Союзе…
Так вот и интересно: какая именно практика?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 лис, 2023 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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