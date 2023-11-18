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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 15311532153315341535> Додано: Суб 18 лис, 2023 18:45 Denik написав: akurt написав: Хм… рівень зарплат…

Бидгощ — 7 221 злотий…

Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.

Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.

Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.

Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…

Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».

Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони. Хм… рівень зарплат…Бидгощ — 7 221 злотий…Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.

В Східній Європі зарплати машиністів залізниці можна оцінити тут

https://traffic.od.ua/news/railua/1217686

Та й мужики з ТЧ-1 ПЗЗ та УШЗК теж отримають не 7 тис. грн і не 17...

І явно більше аніж далекобійники, які застрягли на кордоні з Польщею. В Східній Європі зарплати машиністів залізниці можна оцінити тутТа й мужики з ТЧ-1 ПЗЗ та УШЗК теж отримають не 7 тис. грн і не 17...І явно більше аніж далекобійники, які застрягли на кордоні з Польщею.

Ще перед війною проскакувала реклама DB українською де наших машиністів запрошували на роботу в Німеччину. Ще перед війною проскакувала реклама DB українською де наших машиністів запрошували на роботу в Німеччину. Bolt Повідомлень: 2521 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 20:03 Bolt написав: 18 мин до запуска💪

https://www.youtube.com/live/mhJRzQsLZG ... HuooC8GQ6r 18 мин до запуска💪

Колоссальный космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время своего второго крупного испытательного полета в субботу, но достиг новых вех, которые продвигают важнейшую систему запуска в дальний космос Илона Маска.

....

Однако вскоре после отделения сверхтяжелая ракета-носитель развалилась по не совсем ясным причинам. Звездолет продолжил свой путь, достигнув ближней орбиты и, в конечном итоге, впервые достигнув космоса. Но примерно через восемь минут полета вокруг космического корабля Starship можно было увидеть большое облако обломков, и SpaceX заявила, что потеряла данные с корабля.



«Что касается испытательных полетов, я думаю, что это определенно был более успешный запуск, чем первый испытательный полет», — сказала Карисса Кристенсен, генеральный директор космической аналитической компании BryceTech.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-18/spacex-loses-starship-spaceraft-during-test-flight?fromMostRead=true ЛАД 2 Повідомлень: 26472 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 20:12 Denik:

Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.



Доля домов в США, не имеющих ипотеки, подскочила на 5 процентных пунктов с 2012 по 2022 год, достигнув рекордных 40%. Более половины этих владельцев достигли пенсионного возраста. Свобода от ипотечных долгов дает им возможность стареть на месте или переехать в более солнечные края .

........

По данным Бюро переписи населения, включая арендуемую недвижимость, из 4,1 миллиона новых домов, построенных в США с начала пандемии по 2022 год, 29% пришлось на Флориду и Техас. В обоих штатах доля полностью оплаченных домов превышает 43%.



Штатом с наибольшей долей домов, находящихся в полной собственности, является Западная Вирджиния, почти 53%. По данным Zillow Group Inc, средняя цена дома там в октябре составила $157 498, что является самой низкой ценой среди всех штатов.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-17/amid-high-mortgage-rates-higher-share-of-americans-outright-own-homes?fromMostRead=true Для ЛАД 2 Повідомлень: 26472 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 20:14 akurt написав: Хм… рівень зарплат…

Бидгощ — 7 221 злотий…

Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.

Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.

Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.

Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…

Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».

Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони. Хм… рівень зарплат…Бидгощ — 7 221 злотий…Син приятелів говорив ще два роки тому, що отримує 10 000 злотих.Працює на тому сумнозвісному заводі, який мав необережність поставити в Україну 14 поїздів PESA, з яких на сьогодні в ходу здається тільки 2.Інші давно не їздять: у наших не вистачило кеби їх обслуговувати і ремонтувати.Приблизно з 2003 року наші псевдовчені добряче подоіли поляків, виконуючи псевдонаукові роботи по псевдонауковим дослідження міцності та динамічних якостей того рухомого складу. Бідні поляки і кормили, і поїли, і катали на власних авто псевдовчених… і підписували всі на світі Договори на псевдонаукові дослідження, і гроші платили…Не даремно пан Denik рекомендував всім форумчанам спрямовувати своїх дітей на навчання в Чернівецький коледж залізничного транспорту для отримання кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу».Після закінчення отримували б 7300 гривень самої стійкої валюти в світі та ремонтували б ті вагони.

Стьобу багато, але так й не зрозуміло, що з тими поїздами. Польські поїзди гімняними виявилися?



А так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті

Але тоді всі ІТшники мають мешкати лише в містах на кшталт Венеції - щоб їх моряки возили на своїх баркасиках - бо поїздів не буде Стьобу багато, але так й не зрозуміло, що з тими поїздами. Польські поїзди гімняними виявилися?А так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не вартіАле тоді всі ІТшники мають мешкати лише в містах на кшталт Венеції - щоб їх моряки возили на своїх баркасиках - бо поїздів не буде Shaman

Повідомлень: 4686 З нами з: 29.09.19 Подякував: 516 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 21:23

Существует поговорка, которую часто приписывают Уинстону Черчиллю , о том, что американцы в конечном итоге поступят правильно, но только после того, как исчерпают все другие возможности. Это вневременная критика, а также идеальное изложение того, почему Америке предстоит пережить самую важную транспортную реформу за последние поколения.



После нескольких фальстартов за последние два десятилетия Нью-Йорк, наконец, готов запустить программу взимания платы за пробки в 2024 году. Водители, прибывающие на Манхэттен, будут платить значительную плату за въезд на территорию от Бэттери до центра Манхэттена. Удерживая некоторых людей от поездок на машине в густонаселенные центральные кварталы Манхэттена, этот сбор поможет облегчить движение на некоторых из самых загруженных дорог страны, обеспечит столь необходимые доходы и пассажиров для поездов и автобусов столичного управления транспорта, а также очистит воздух для польза для всех.

..........

Опыт Стокгольма может стать самым важным уроком для американской аудитории. Расположенный на архипелаге с ограниченным количеством маршрутов, ведущих в центр города, Стокгольм долгое время боролся с пробками. Вместо того чтобы начинать с постоянной политики перегрузок, чиновники сначала попробовали семимесячный пилотный проект, чтобы продемонстрировать ее ценность и заручиться общественной поддержкой. Как и ожидалось, заторы уменьшились во время пилотного проекта 2005 года и вернулись почти сразу после его окончания. Это перевернуло общественное мнение, и вскоре такая политика стала постоянной, доказав две универсальные истины: никто не любит платить за вещи, но и никто не любит пробки.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/nyc-congestion-pricing-plan-will-set-us-model-for-reducing-traffic

Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным. К вопросу об авто в НЙ:Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным. ЛАД 2 Повідомлень: 26472 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 21:42 ЛАД написав: Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе выбранный или реализованый? выбранный или реализованый? vitaliiangel

Повідомлень: 20534 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2302 раз. Подякували: 3276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 21:46 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: К вопросу об авто в НЙ:

Существует поговорка, которую часто приписывают Уинстону Черчиллю , о том, что американцы в конечном итоге поступят правильно, но только после того, как исчерпают все другие возможности. Это вневременная критика, а также идеальное изложение того, почему Америке предстоит пережить самую важную транспортную реформу за последние поколения.



После нескольких фальстартов за последние два десятилетия Нью-Йорк, наконец, готов запустить программу взимания платы за пробки в 2024 году. Водители, прибывающие на Манхэттен, будут платить значительную плату за въезд на территорию от Бэттери до центра Манхэттена. Удерживая некоторых людей от поездок на машине в густонаселенные центральные кварталы Манхэттена, этот сбор поможет облегчить движение на некоторых из самых загруженных дорог страны, обеспечит столь необходимые доходы и пассажиров для поездов и автобусов столичного управления транспорта, а также очистит воздух для польза для всех.

..........

Опыт Стокгольма может стать самым важным уроком для американской аудитории. Расположенный на архипелаге с ограниченным количеством маршрутов, ведущих в центр города, Стокгольм долгое время боролся с пробками. Вместо того чтобы начинать с постоянной политики перегрузок, чиновники сначала попробовали семимесячный пилотный проект, чтобы продемонстрировать ее ценность и заручиться общественной поддержкой. Как и ожидалось, заторы уменьшились во время пилотного проекта 2005 года и вернулись почти сразу после его окончания. Это перевернуло общественное мнение, и вскоре такая политика стала постоянной, доказав две универсальные истины: никто не любит платить за вещи, но и никто не любит пробки.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/nyc-congestion-pricing-plan-will-set-us-model-for-reducing-traffic

Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным. К вопросу об авто в НЙ:Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.

Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії. Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках. А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них. Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії. Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках. А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них. Faceless

Модератор Повідомлень: 34202 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1420 раз. Подякували: 7891 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 21:50 Shaman написав: А так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті А так дійсно -, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті

Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова. Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова. BIGor

Повідомлень: 8375 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1267 раз. Подякували: 1683 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:00 Shaman ,







так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті

Насправді сама концепція «хай всі йдуть в айті чи моряки» не така і погана. Якби вона взагалі хоч теоретично могла бути реалізована. Ну типу всі такі розумні (айті) , та мужні (моряки) .

Там де високі доходи, там великий платоспроможний попит на все , і це живило б інші галузі. І машиніст тоді міг би отримувати нормально. І якщо нація прям така розумна, що нема кому мити туалети, то приїхали б іноземці їх мити.

Тому хай будуть всі айті, якщо зможуть. Чи моряки. Чи пілоти в ООН. Чим більше людей, які заробляють багато, тим краще.

Тільки «заробляють», Віталік!! А не з повітря каруселять! Насправді сама концепція «хай всі йдуть в айті чи моряки» не така і погана. Якби вона взагалі хоч теоретично могла бути реалізована. Ну типу всі такі розумні (айті) , та мужні (моряки) .Там де високі доходи, там великий платоспроможний попит на все , і це живило б інші галузі. І машиніст тоді міг би отримувати нормально. І якщо нація прям така розумна, що нема кому мити туалети, то приїхали б іноземці їх мити.Тому хай будуть всі айті, якщо зможуть. Чи моряки. Чи пілоти в ООН. Чим більше людей, які заробляють багато, тим краще.Тільки «заробляють», Віталік!! А не з повітря каруселять! Hotab Повідомлень: 10209 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:19 ЛАД написав: . Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным. . Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.

А интересно, какая именно практика?

Транспорт для нищих доехать до нищенской работы?

Под «общественным транспортом» что нужно понимать: желтые Богданы с прогнившими полами, списанные в Европе трамваи, которые средь бела дня загораются на улицах Львова, как сегодня на Городоцкой, или это когда едешь в «маршрутном автобусе», а на тебя чуть ли не на голову садятся?

Общественный транспорт существует и имеет разные формы:

- Латвия, лесная дорога в 130 км от Риги, выходим на остановку общественного транспорта в такой тьме (дорога по лесу, что реально держали перед собой вытянутые руки, чтобы не нанизать глаза на ветки елей). Тьма полная. Раннее утро. Заранее прочитали, что в 05-45 должен дать автобус. И вот в 05-45 к остановке подоходит автобус. Уехали в Plavinas. Не опоздали на электричку на Ригу.

- Польша. Люблин. Поезд на Киев уходит кажется в 02-00, добраться от отеля на вокзал можно на общественном транспорте. Последний автобус маршрута 17 - в 23:45. Стоим на остановке и думаем: приедет/не приедет. В 23:44 из-за поворота виден свет фар: приехал. Кроме нас в пустом автобусе никто не ехал.

- Амстердам. Отель где-то на околице, спальный район (удивили русскоязычные бабушка и дедушка, выбиравшие в супермаркете арбуз). Расписание автобуса в сторону аэропорта. Кажется в 17-15 должен быть автобус. В 17-15 был автобус. Кроме нас двоих никого не было в автобусе.

- Mill Valley, CA. Утро. Остановка. Жду автобус в центр Сан Франциско. Идет какой-то. Как-то очень быстро. Махаю рукой, вдруг мимо проедет остановки: останавливается, пустой, за рулем огромная чернокожая тетка. Что-то так мне говорит, что я не очень понимаю, но говорю ей: Ferry (мне нужно доехать до парома, который мимо Алькатраса идет в центр к причалу). Махает рукой: садись! Сел, пытаюсь расплатиться: не берет ни денег, ни карточку кредитную. Ну и хорошо (проезд 7$). Едем. Понимаю, что едет не в сторону Ferry Sausalito, а выходит на Highway и идет на север. Ну ладно думаю, попаду на другой паром - Larkspur ferry terminal. Автобус идет очень быстро и что интересно - я ОДИН пассажир. Потому «проскакиваем» все остановки и даже ту, что недалеко от ferry terminal. Начинаю волноваться слегка, думаю, куда это меня чернокожая тетка завезет? А завезла на автобусную станцию пересадок в San Rafael, откуда прямой автобус в центр San Francisco. Спасибо, черная, довезла. Как я потом понял, у нее был последний рейс ее смены. Меня подобрала с остановки. Могла бы мимо проехать. За проезд не платил. На станции пересадок пополнил карту проезда в общественном транспорте (подходит для проезда и на пароме) и поехал в центр San Francisco через Golden Gate. Автобус шел удивительно быстро, я подумал, что и на авто так быстро не доехал бы. Точно не помню, наверное в автобусе было человек 5-7.

Вот что такое «общественный транспорт».



P.S. Для полноты картины. Давно было, но забыть невозможно. 4 декабря 2017 года. Прилетаю в аэропорт Львова. Вышел из здания шикарного огромного всегда пустого аэропорта и хотел развернуться и улететь назад в Анталию: мороз снег гололед. Напротив выхода остановка троллейбуса. Подошел «общественный транспорт» - такой холодный и замерзший, как в кино про блокаду Ленинграда. Зашел: внутри как в морозилке. Садиться не стал. Подошла замерзшая несчастная контролер. Заплатил кажется 1,50 гривны со словами «Вибачайте, вже років 15 не користувався таким дивом і не знаю Правил перевезень». Проехал 2 остановки - пересадка на «маршрутку»: сугробы снег, мороз кажется минус 10, еле перешёл перекрёсток - за угол. Там счастливые обладатели «общественного транспорта» участвовали в прикольном квесте: «Угадай какая маршрутка и попробуй в нее сесть».

Мой номер 25 все не появлялся и неизвестно, когда должен был появиться. С интересом наблюдал, как люди пытаются не попасть ногами под колеса, скользя по снегу. Слава Богу не попали и минут через 30…40 ожидания, которое заключалось в том, что нужно было отойти от остановки, чтобы тебя не сбили с ног страждущие втиснуться в чудо «общественного транспорта».

Влез в свою маршрутку. Ехать минут 20…25 и даже повезло: прямо передо мной скоро освободилось место - сел - надо мной начали нависать люди, держась за поручни и давя мне голову. Уклонялся. Все без конца говорили и говорили. Не умолкая.

Вот был какой то сюрреализм: очень дорого качественно все были одеты (реально удивили) и ехали буквально в скотовозке.

Ах он «общественный транспорт».

Мудро придуманный в Союзе…

Так вот и интересно: какая именно практика? А интересно, какая именно практика?Транспорт для нищих доехать до нищенской работы?Под «общественным транспортом» что нужно понимать: желтые Богданы с прогнившими полами, списанные в Европе трамваи, которые средь бела дня загораются на улицах Львова, как сегодня на Городоцкой, или это когда едешь в «маршрутном автобусе», а на тебя чуть ли не на голову садятся?Общественный транспорт существует и имеет разные формы:- Латвия, лесная дорога в 130 км от Риги, выходим на остановку общественного транспорта в такой тьме (дорога по лесу, что реально держали перед собой вытянутые руки, чтобы не нанизать глаза на ветки елей). Тьма полная. Раннее утро. Заранее прочитали, что в 05-45 должен дать автобус. И вот в 05-45 к остановке подоходит автобус. Уехали в Plavinas. Не опоздали на электричку на Ригу.- Польша. Люблин. Поезд на Киев уходит кажется в 02-00, добраться от отеля на вокзал можно на общественном транспорте. Последний автобус маршрута 17 - в 23:45. Стоим на остановке и думаем: приедет/не приедет. В 23:44 из-за поворота виден свет фар: приехал. Кроме нас в пустом автобусе никто не ехал.- Амстердам. Отель где-то на околице, спальный район (удивили русскоязычные бабушка и дедушка, выбиравшие в супермаркете арбуз). Расписание автобуса в сторону аэропорта. Кажется в 17-15 должен быть автобус. В 17-15 был автобус. Кроме нас двоих никого не было в автобусе.- Mill Valley, CA. Утро. Остановка. Жду автобус в центр Сан Франциско. Идет какой-то. Как-то очень быстро. Махаю рукой, вдруг мимо проедет остановки: останавливается, пустой, за рулем огромная чернокожая тетка. Что-то так мне говорит, что я не очень понимаю, но говорю ей: Ferry (мне нужно доехать до парома, который мимо Алькатраса идет в центр к причалу). Махает рукой: садись! Сел, пытаюсь расплатиться: не берет ни денег, ни карточку кредитную. Ну и хорошо (проезд 7$). Едем. Понимаю, что едет не в сторону Ferry Sausalito, а выходит на Highway и идет на север. Ну ладно думаю, попаду на другой паром - Larkspur ferry terminal. Автобус идет очень быстро и что интересно - я ОДИН пассажир. Потому «проскакиваем» все остановки и даже ту, что недалеко от ferry terminal. Начинаю волноваться слегка, думаю, куда это меня чернокожая тетка завезет? А завезла на автобусную станцию пересадок в San Rafael, откуда прямой автобус в центр San Francisco. Спасибо, черная, довезла. Как я потом понял, у нее был последний рейс ее смены. Меня подобрала с остановки. Могла бы мимо проехать. За проезд не платил. На станции пересадок пополнил карту проезда в общественном транспорте (подходит для проезда и на пароме) и поехал в центр San Francisco через Golden Gate. Автобус шел удивительно быстро, я подумал, что и на авто так быстро не доехал бы. Точно не помню, наверное в автобусе было человек 5-7.Вот что такое «общественный транспорт».P.S. Для полноты картины. Давно было, но забыть невозможно. 4 декабря 2017 года. Прилетаю в аэропорт Львова. Вышел из здания шикарного огромного всегда пустого аэропорта и хотел развернуться и улететь назад в Анталию: мороз снег гололед. Напротив выхода остановка троллейбуса. Подошел «общественный транспорт» - такой холодный и замерзший, как в кино про блокаду Ленинграда. Зашел: внутри как в морозилке. Садиться не стал. Подошла замерзшая несчастная контролер. Заплатил кажется 1,50 гривны со словами «Вибачайте, вже років 15 не користувався таким дивом і не знаю Правил перевезень». Проехал 2 остановки - пересадка на «маршрутку»: сугробы снег, мороз кажется минус 10, еле перешёл перекрёсток - за угол. Там счастливые обладатели «общественного транспорта» участвовали в прикольном квесте: «Угадай какая маршрутка и попробуй в нее сесть».Мой номер 25 все не появлялся и неизвестно, когда должен был появиться. С интересом наблюдал, как люди пытаются не попасть ногами под колеса, скользя по снегу. Слава Богу не попали и минут через 30…40 ожидания, которое заключалось в том, что нужно было отойти от остановки, чтобы тебя не сбили с ног страждущие втиснуться в чудо «общественного транспорта».Влез в свою маршрутку. Ехать минут 20…25 и даже повезло: прямо передо мной скоро освободилось место - сел - надо мной начали нависать люди, держась за поручни и давя мне голову. Уклонялся. Все без конца говорили и говорили. Не умолкая.Вот был какой то сюрреализм: очень дорого качественно все были одеты (реально удивили) и ехали буквально в скотовозке.Ах он «общественный транспорт».Мудро придуманный в Союзе…Так вот и интересно: какая именно практика? Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 лис, 2023 22:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8682 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 15311532153315341535> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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