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#<1 ... 1532153315341535> Додано: Суб 18 лис, 2023 22:22 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman написав: А так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті А так дійсно -, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті

Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова. Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова. Буває й стресова, то все залежить від проєкту (компанії) й команди, в деяких продуктових люди за рік в лікарню попадають Буває й стресова, то все залежить від проєкту (компанії) й команди, в деяких продуктових люди за рік в лікарню попадають Faceless

Модератор Повідомлень: 34202 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1420 раз. Подякували: 7891 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:36

Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)

Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).

Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.

Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.

Зараз тут:

https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA



P.S. Жінка його зараз трохи відпочиває в Белеку в готелі 5*. Говорив телефоном годину тому: подобається їй. Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.Зараз тут:P.S. Жінка його зараз трохи відпочиває в Белеку в готелі 5*. Говорив телефоном годину тому: подобається їй. Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 лис, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8682 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:41 akurt написав: Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.

Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)

Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).

Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.

Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.

Зараз тут:

https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.Зараз тут:

Стар мех цілком з 8 куе в місяць може мати. Стар мех цілком з 8 куе в місяць може мати. Bolt Повідомлень: 2521 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:45 До 10 000$ на місяць.

Він чого і роздав одеситам 2500$ бо все пропонували щось «погане»: як не 6000$, так 7000$.

То мало. Не тому, що жадібний, а тому що ходить тільки на балкерах - таке судно має довжину по 300 м і дуже складне в роботі. В попередні роки такі балкери вивозили за 1 раз по 70 000 тон зерна з Чорноморська.

Рейси були зазвичай на Саудівську Аравію - то казкові рейси: не стільки в морі/океані, скільки під розвантаженням стояли. akurt

Повідомлень: 8682 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:47 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: akurt написав: Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.

Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)

Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).

Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.

Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.

Зараз тут:

https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.Зараз тут:

Стар мех цілком з 8 куе в місяць може мати. Стар мех цілком з 8 куе в місяць може мати. Знайомий, з тайтлом Captain OIM (я, чесно, не гребу шо то) заробляв 200куо на рік, потім пішов собі на ранню "пенсію"

Українець, так собі і живе в Одесі Знайомий, з тайтлом Captain OIM (я, чесно, не гребу шо то) заробляв 200куо на рік, потім пішов собі на ранню "пенсію"Українець, так собі і живе в Одесі Faceless

Модератор Повідомлень: 34202 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1420 раз. Подякували: 7891 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:53 Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав . Hotab Повідомлень: 10209 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:53 Може бути.

Стандарт для капітана: 15000$ на місяць.

Контракт може бути 6-8-10 місяців на рік.

Ще є особлива каста: це капітан та старший механік, які ведуть судно з верфі у перший рейс.

Там все не просто, верф може бути десь у Китаї, перший перехід через Індійський океан і далі - і виявляються всі проблеми побудови судна.

А побудоване в Китаї судно мало чим відрізняється - як мені такий стармех розказував - від китайського авто: то там проблема вилізла, то там. І все - посеред океану. akurt

Повідомлень: 8682 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 22:55 Hotab написав: Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав . Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .

Так і є. Чиста правда і точність.

Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся.

Не получається. Правда, має 4-х дітей.

Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься. Так і є. Чиста правда і точність.Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся.Не получається. Правда, має 4-х дітей.Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься. akurt

Повідомлень: 8682 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 23:18 akurt написав: Hotab написав: Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав . Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .

Так і є. Чиста правда і точність.

Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся.

Не получається. Правда, має 4-х дітей.

Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься. Так і є. Чиста правда і точність.Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся.Не получається. Правда, має 4-х дітей.Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься.

Як, для матроса якось мало. В мене кум починав з матроса років 20 тому, вже штуцерок тоді був. Зара другий помічник стармеха на контейнеровозі. Остаане що, Чув було 4800, але кожен місяць, не залежно, чи дома, чи в плаванні. Як, для матроса якось мало. В мене кум починав з матроса років 20 тому, вже штуцерок тоді був. Зара другий помічник стармеха на контейнеровозі. Остаане що, Чув було 4800, але кожен місяць, не залежно, чи дома, чи в плаванні. Bolt Повідомлень: 2521 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 23:20 akurt ,

проте не можна не сказати про те, що ті, хто заробляють там 8+ куе - це зовсім не обовʼязково керівники в білих рукавичках.

Мій знайомий саме з такою зп по ночам (бо на судні нема дня і ночі, чергування є завжди) тааак там в мастилі ковиряє двигуни… і так як ранг у нього високий, він має знати все і показувати молоді. Навчати її. Найскладніші поломки - його.

Зате в Херсоні це поважна людина. Туарег міняється відразу, як виходить остання модель. Перед війною чи не перший останньої моделі в Україні Туарег приїхав з заводу саме до нього. Величезний будинок почав будувати (бо сімʼя велика) в Херсоні на околиці. Нажаль війна всі плани і мрії поламала. Hotab Повідомлень: 10209 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1532153315341535> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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