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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1532153315341535>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:22

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Shaman написав:А так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті :D

Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова.
Буває й стресова, то все залежить від проєкту (компанії) й команди, в деяких продуктових люди за рік в лікарню попадають
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:36

Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.
Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)
Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).
Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.
Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.
Зараз тут:
https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA

P.S. Жінка його зараз трохи відпочиває в Белеку в готелі 5*. Говорив телефоном годину тому: подобається їй.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 лис, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:41

  akurt написав:Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.
Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)
Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).
Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.
Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.
Зараз тут:
https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA

Стар мех цілком з 8 куе в місяць може мати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:45

До 10 000$ на місяць.
Він чого і роздав одеситам 2500$ бо все пропонували щось «погане»: як не 6000$, так 7000$.
То мало. Не тому, що жадібний, а тому що ходить тільки на балкерах - таке судно має довжину по 300 м і дуже складне в роботі. В попередні роки такі балкери вивозили за 1 раз по 70 000 тон зерна з Чорноморська.
Рейси були зазвичай на Саудівську Аравію - то казкові рейси: не стільки в морі/океані, скільки під розвантаженням стояли.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  akurt написав:Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно.
Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.)
Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус).
Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу.
Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$.
Зараз тут:
https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA

Стар мех цілком з 8 куе в місяць може мати.
Знайомий, з тайтлом Captain OIM (я, чесно, не гребу шо то) заробляв 200куо на рік, потім пішов собі на ранню "пенсію"
Українець, так собі і живе в Одесі
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:53

Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:53

Може бути.
Стандарт для капітана: 15000$ на місяць.
Контракт може бути 6-8-10 місяців на рік.
Ще є особлива каста: це капітан та старший механік, які ведуть судно з верфі у перший рейс.
Там все не просто, верф може бути десь у Китаї, перший перехід через Індійський океан і далі - і виявляються всі проблеми побудови судна.
А побудоване в Китаї судно мало чим відрізняється - як мені такий стармех розказував - від китайського авто: то там проблема вилізла, то там. І все - посеред океану.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:55

  Hotab написав:Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .

Так і є. Чиста правда і точність.
Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся.
Не получається. Правда, має 4-х дітей.
Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:18

  akurt написав:
  Hotab написав:Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .

Так і є. Чиста правда і точність.
Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся.
Не получається. Правда, має 4-х дітей.
Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься.

Як, для матроса якось мало. В мене кум починав з матроса років 20 тому, вже штуцерок тоді був. Зара другий помічник стармеха на контейнеровозі. Остаане що, Чув було 4800, але кожен місяць, не залежно, чи дома, чи в плаванні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:20

akurt ,
проте не можна не сказати про те, що ті, хто заробляють там 8+ куе - це зовсім не обовʼязково керівники в білих рукавичках.
Мій знайомий саме з такою зп по ночам (бо на судні нема дня і ночі, чергування є завжди) тааак там в мастилі ковиряє двигуни… і так як ранг у нього високий, він має знати все і показувати молоді. Навчати її. Найскладніші поломки - його.
Зате в Херсоні це поважна людина. Туарег міняється відразу, як виходить остання модель. Перед війною чи не перший останньої моделі в Україні Туарег приїхав з заводу саме до нього. Величезний будинок почав будувати (бо сімʼя велика) в Херсоні на околиці. Нажаль війна всі плани і мрії поламала.
Hotab
 
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